Harper Beckham tái hiện phong cách biểu tượng của mẹ thời Spice Girls

Harper dự khán trận bán kết giữa Anh và Argentina. Ảnh: Instagram

Harper Beckham, con gái út của David và Victoria Beckham, thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên khán đài trận bán kết World Cup giữa Anh và Argentina tại Atlanta, bang Georgia (Mỹ) hôm 16/7, với phong cách thời trang lấy cảm hứng từ thập niên 1990.

Cô bé 15 tuổi, với mái tóc màu vàng sáng mới nhuộm, mặc áo khoác denim phối cùng quần jeans đồng màu. Bộ trang phục khiến nhiều người liên tưởng đến phong cách "cây denim" từng gắn liền với Victoria Beckham khi còn là thành viên nhóm nhạc Spice Girls cuối những năm 1990.

Vic mặc nguyên 'cây' denim thời trẻ. Ảnh: Instagram

Harper theo dõi trận đấu cùng mẹ Victoria Beckham, 52 tuổi, bố David Beckham, 51 tuổi, hai anh Romeo Beckham, 23 tuổi, Cruz Beckham, 21 tuổi và bạn gái của Cruz là Jackie Apostel, 30 tuổi. Trong khi Harper chọn phong cách hoài cổ, Vic diện áo phông trắng kết hợp quần jean trắng lấy cảm hứng từ màu áo truyền thống của tuyển Anh. Cruz và Jackie mặc áo đấu tuyển Anh, còn Becks xuất hiện với bộ suit quen thuộc.

Gia đình Beckham trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong trận đấu. Tuyển Anh mở tỷ số ở phút 55 nhờ Anthony Gordon, khiến Victoria bật dậy ôm chầm lấy chồng ăn mừng, khác hẳn hình ảnh khá điềm tĩnh của cô ở trận tứ kết trước đó.

Harper phấn khích khi tuyển Anh dẫn trước. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài khi Argentina ghi liền hai bàn chỉ trong bảy phút nhờ Enzo Fernández và Lautaro Martínez, qua đó giành chiến thắng 2-1 để loại tuyển Anh khỏi chung kết World Cup.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Becks không giấu được sự thất vọng. Cậu con trai Cruz đã đến ôm và an ủi bố khi cựu đội trưởng tuyển Anh xúc động trước thất bại của đội nhà.

Gia đình Beckham trên khán đài hôm 14/7. Ảnh: Instagram

Becks đã theo chân tuyển Anh trong suốt hành trình tại World Cup trên đất Mỹ với hy vọng chứng kiến đội bóng quê hương đăng quang. Gia đình Beckham cũng có mặt tại Dallas để theo dõi trận bán kết còn lại giữa Tây Ban Nha và Pháp. Ở trận đó, Harper gây chú ý khi mặc áo khoác của tuyển Tây Ban Nha thuộc thương hiệu thời trang Intra do anh trai Romeo sáng lập và tạo dáng với biểu cảm lạnh lùng gợi nhớ hình ảnh "Posh Spice" nổi tiếng của Vic nhiều năm trước.