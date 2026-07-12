Nhà Beckham ăn mừng khi tuyển Anh vào bán kết World Cup

David và Victoria Beckham cùng ba con Romeo, Cruz, Harper có mặt tại sân Hard Rock, Florida, theo dõi trận tứ kết World Cup giữa Anh và Na Uy hôm 11/7.

Na Uy mở tỷ số nhờ Andreas Schjelderup ở phút 36. Khi Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa vào phút bù giờ thứ hai của hiệp một, David lập tức bật khỏi ghế, giơ hai tay ăn mừng.

Trái ngược sự phấn khích của chồng, Victoria vẫn ngồi tại chỗ và giữ vẻ bình tĩnh. Cựu thành viên Spice Girls mặc áo satin xám dáng rộng, đeo kính phi công khi theo dõi trận đấu.

Ở hàng ghế bên cạnh, Cruz Beckham ôm bạn gái Jackie Apostel. Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ 30 tuổi nhảy vào vòng tay bạn trai khi tuyển Anh san bằng tỷ số. Romeo và em gái Harper cũng quay sang ôm nhau, hòa vào không khí ăn mừng trên khán đài.

David xuất hiện lịch lãm trong bộ vest, còn Romeo mặc áo đấu tuyển Anh màu trắng và đội mũ len đen. Trước khi trận đấu bắt đầu, hai bố con nhiều lần lộ vẻ căng thẳng khi dõi theo các cầu thủ khởi động.

Tuyển Anh sau đó thắng Na Uy 2,1 sau hiệp phụ để giành quyền vào bán kết. Bellingham tiếp tục ghi bàn ở phút 93, hoàn tất cú đúp trong trận đấu. Trước đó, Tam Sư vượt qua Mexico ở vòng 16 đội.

Sự xuất hiện của David trên khán đài diễn ra một ngày sau khi anh đến thăm buổi tập của tuyển Anh tại trung tâm huấn luyện Inter Miami. Cựu danh thủ là đồng sở hữu đội bóng đang thi đấu tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ.

Cruz Beckham cùng bạn gái Jackie Apostel.

Nhà Beckham là tâm điểm chú ý trên khán đài.