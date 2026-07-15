Nhà Beckham, chàng thơ nước Pháp gây sốt khán đài VIP trận Pháp - Tây Ban Nha

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp tại sân AT&T (Dallas, Texas) quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng. Sau buổi xem bóng ở trận tứ kết viral khắp các nền tảng, nhà Beckham tiếp tục phủ sóng truyền thông trong trận Tây Ban Nha - Pháp.

Cựu danh thủ tuyển Anh diện vest xám lịch lãm, còn Victoria lựa chọn váy trắng ôm sát tối giản. Hai vợ chồng chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu và trở thành một trong những cặp đôi được máy quay truyền hình quốc tế hướng đến nhiều nhất.

Cruz Beckham (trái) cùng bạn gái, em gái Harper Beckham và Romeo Beckham có mặt tại bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha ngày 14/7. Harper nổi bật với áo khoác tuyển Tây Ban Nha (áo đỏ), trong khi Brooklyn và Cruz chọn trang phục tối giản. Cả nhóm theo dõi trận đấu trong khu vực VIP, nhiều lần đứng dậy khi trận đấu xuất hiện các cơ hội nguy hiểm.

Khoảnh khắc Harper Beckham (áo khoác đỏ) cùng anh trai Cruz và bạn gái chăm chú theo dõi trận bóng.

Trong thời gian nghỉ giữa trận bán kết Pháp - Tây Ban Nha, David Beckham tiến đến chào hỏi "chàng thơ nước Pháp" Timothée Chalamet tại khu vực VIP. Hai người trò chuyện vui vẻ, bắt tay và cười lớn trước khi trở lại theo dõi trận đấu. Khoảnh khắc Beckham và Chalamet gặp gỡ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất sau trận bán kết.

Timothée Chalamet theo dõi trận Tây Ban Nha - Pháp cùng người thân tại sân AT&T. Nam diễn viên chọn áo khoác retro của đội tuyển Pháp, gợi nhớ phong cách bóng đá thập niên 1990. Trên khán đài, Chalamet liên tục trò chuyện với gia đình, không giấu được vẻ căng thẳng khi tuyển Pháp gặp nhiều khó khăn trước Tây Ban Nha, theo The Sun.

Nam diễn viên Timothée Chalamet được ban tổ chức giới thiệu trên màn hình lớn của sân vận động, nhận tràng pháo tay từ hàng chục nghìn khán giả. Chalamet diện áo khoác cổ điển của tuyển Pháp, liên tục cầm khăn quàng và theo dõi sát từng diễn biến khi Les Bleus bị Tây Ban Nha dẫn trước.

Tài tử Javier Bardem xuất hiện cùng hai con xem trận bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp. Tài tử từng đoạt giải Oscar mặc áo đấu tuyển Tây Ban Nha số 26, trong khi các con cũng diện trang phục của đội nhà để cổ vũ. Gia đình Bardem chăm chú theo dõi trận đấu từ khán đài VIP.

Huyền thoại điền kinh Usain Bolt (trái) và nhà vô địch Olympic Noah Lyles nhận nhiều sự chú ý khi xuất hiện trên khán đài VIP. Bolt chọn phong cách lịch lãm với vest sáng màu, Lyles diện trang phục streetwear cùng dây chuyền nổi bật. Hai ngôi sao nhiều lần cười nói, giao lưu với các khách mời trong bầu không khí sôi động của trận bóng.