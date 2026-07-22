Huyền Baby theo mốt quần 'không che hết vòng ba'

Đăng ảnh thả dáng tại xứ cờ hoa mới đây, Huyền Baby chú thích: "Mùa hè ở New York có nóng, nhưng vẫn không cháy bằng em". Cô áp dụng street style phóng khoáng với bra top kèm quần shorts jeans "một gang tay" và boots cao gót cá tính.

Người đẹp sinh năm 1989 được ví như "dân chơi phương Tây thứ thiệt" bởi không ngại mặc quần ngắn đến mức lộ một phần vòng ba.

Cũng trong chuyến du lịch Mỹ, Huyền Baby còn diện nhiều xiêm y siêu ngắn và khoe eo thon, tạo nên tổng thể hiện đại, trẻ trung.

Dạo phố Boston cùng chồng đại gia, bà mẹ hai con tiếp tục chọn cách phối đồ yêu thích và đeo chiếc túi Louis Vuitton bản lớn - món quà ông xã Quang Huy tặng cô nhân lần đầu gặp mặt năm 2011.

Hòa chung không khí World Cup 2026, Huyền Baby đến sân vận động Atlanta để cổ vũ Messi trong trận đấu giữa Argentina với Ai Cập. Cô kết hợp áo đấu của đội bóng Nam Mỹ cùng quần bó chẽn màu trắng đồng điệu.

Mốt trang phục "không thể ngắn hơn" cũng theo chân nàng dâu hào môn tới khán đài concert của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink.

Ở tuổi 37 và trải qua hai lần sinh nở, Huyền Baby vẫn giữ được sắc vóc tươi trẻ như đôi mươi. Bởi vậy, cô trung thành với những thiết kế sexy táo bạo nhằm phô diễn tối đa hình thể.

Bên cạnh quần shorts siêu ngắn, "chị đẹp" còn mê các mẫu váy không đủ dài để che chắn mỗi khi cô ngồi hoặc di chuyển.

Không có lợi thế chiều cao, cựu hot girl Hà thành nhiều lần hoàn thiện phong cách bằng giày hoặc boots đế khủng, đem lại vẻ cá tính và "kéo dài" đôi chân hiệu quả.

Huyền Baby tên thật Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989, là hot girl đời đầu tại Hà Nội. Cô từng vào top 8 Miss Teen 2008, là thành viên nhóm nhạc B.Sily cùng Emily và Hạnh Sino. Năm 2013, cô kết hôn với đại gia Quang Huy - chủ một hệ thống khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội và TP HCM, bước vào cuộc sống hào môn và rời showbiz.

Người đẹp hiện sống cùng chồng và hai con trong biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng do anh tặng dịp Valentine 2020. Huyền Baby có tủ đồ hiệu xa xỉ, thường xuyên khoe ảnh đi du lịch nước ngoài. Năm 2023, cô gây chú ý khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Ảnh: FBNV