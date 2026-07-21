Bạn gái xuống sân hôn Lamine Yamal sau vô địch World Cup

Sau trận chung kết World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến đến chúc mừng Lamine Yamal. Ngôi sao 19 tuổi của tuyển Tây Ban Nha khép lại giải đấu bằng chức vô địch thế giới, sau hành trình nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và người hâm mộ.

Lamine Yamal tạo dáng bên chiếc cúp vàng trong buổi chụp ảnh dành cho các nhà vô địch. Tiền đạo Barcelona đeo huy chương, khoác trên mình màu áo Tây Ban Nha và liên tục thể hiện sự phấn khích khi lần đầu bước lên đỉnh thế giới cùng đội tuyển quốc gia.

Sau lễ trao cúp, bạn gái của Lamine Yamal, Ines Garcia, xuống sân MetLife để chia vui cùng anh. Cô diện áo đấu Tây Ban Nha và ngồi cạnh Yamal giữa lúc các cầu thủ cùng người thân tận hưởng phút ăn mừng sau chiến thắng trước Argentina.

Những cử chỉ tình cảm giữa Lamine Yamal và Ines Garcia nhanh chóng lọt vào ống kính của các phóng viên có mặt trên sân. Cả hai dành thời gian bên nhau giữa không khí náo nhiệt của lễ đăng quang, khi nhiều thành viên gia đình và bạn bè của các tuyển thủ Tây Ban Nha cũng được xuống sân chung vui.

Lamine Yamal ôm và hôn bạn gái trong màn ăn mừng chức vô địch World Cup. Sau trận đấu, Ines Garcia cũng chia sẻ hình ảnh của hai người cùng lời chúc mừng dành cho Yamal, gọi anh là "nhà vô địch thế giới".

Cận nhan sắc người yêu của thần đồng bóng đá tuyển Tây Ban Nha. Cô đồng hành cùng Lamine Yamal trong những phút ăn mừng sau trận chung kết, trở thành một trong những nhân vật được ống kính truyền thông chú ý bên cạnh gia đình của ngôi sao Barcelona.

Mẹ của Lamine Yamal, bà Sheila Ebana, có mặt trên sân để chúc mừng con trai sau chức vô địch. Bà cùng gia đình đã đồng hành với Yamal trong hành trình World Cup 2026. Trước đây, cầu thủ sinh năm 2007 nhiều lần chia sẻ niềm hạnh phúc lớn nhất với anh là chứng kiến mẹ và em trai có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của màn ăn mừng là cuộc hội ngộ giữa Lamine Yamal và em trai Keyne. Cậu bé 3 tuổi chạy trên sân MetLife ôm chầm lấy anh trai. Yamal sau đó vui vẻ nhấc bổng Keyne trước khi tiếp tục cùng gia đình tận hưởng lễ đăng quang. Keyne đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trong suốt World Cup 2026 nhờ nhiều biểu cảm và khoảnh khắc đáng yêu trên khán đài.

Keyne tiếp tục trở thành tâm điểm trên sân sau trận chung kết khi chạy nhảy, chơi bóng và giao lưu với những người xung quanh. Cậu bé mặc áo tuyển Tây Ban Nha mang tên mình và số 19 của anh trai. Trong suốt giải đấu, Keyne nhiều lần xuất hiện trên màn hình lớn của sân vận động, thậm chí từng xuống sân chơi bóng cùng các tuyển thủ Tây Ban Nha trong những buổi khởi động.