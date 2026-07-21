14 khoảnh khắc điên rồ nhất World Cup 2026

1. Ông Donald Trump can thiệp vụ Balogun: Folarin Balogun nhận thẻ đỏ trong trận Mỹ gặp Bosnia và Herzegovina, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó thừa nhận đã vận động Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để gỡ "án treo giò" của tiền đạo này. Balogun nhờ đó có thể ra sân ở vòng 16 đội gặp Bỉ, nhưng Mỹ vẫn thất bại. Sau trận, các cầu thủ Bỉ còn ăn mừng bằng điệu nhảy YMCA gắn với ông Trump và đăng thông điệp chế giễu quyết định của FIFA.

2. Em trai Lamine Yamal gây sốt: Trong khi Lamine Yamal tỏa sáng trên sân, em trai ba tuổi Keyne lại trở thành nhân vật được chú ý trên khán đài. Cậu bé liên tục xuất hiện trong những màn ăn mừng của Tây Ban Nha, từng được chiếu trên màn hình lớn khi gửi nụ hôn gió tới anh trai. Giải đấu còn ghi nhận hình ảnh một em bé mặc tã trên khán đài trận Saudi Arabia gặp Uruguay, được xem là một trong những cổ động viên nhỏ tuổi nhất xuất hiện tại World Cup.

3. Cầu thủ đầu tiên nhận án phạt vì che miệng: Miguel Almiron của Paraguay là cầu thủ đầu tiên vướng vào quy định mới liên quan đến việc che miệng khi trao đổi trên sân. Anh bị truất quyền thi đấu ngay trước giờ nghỉ trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ sau phản ứng từ đối phương, trong khi cách xử lý quyết liệt của trọng tài Iván Barton cũng trở thành chủ đề bàn luận.

4. Jordan Henderson gãy tay khi ăn mừng: Sau chiến thắng của Anh trước Mexico ở vòng 16 đội, Jordan Henderson chạy về phía khán đài chia vui với người hâm mộ. Tiền vệ kỳ cựu cố nhảy qua bảng quảng cáo nhưng tính toán sai động tác, dẫn đến gãy tay trái và không thể tiếp tục thi đấu trong phần còn lại của World Cup.

5. Steve Clarke không muốn trả lời phỏng vấn: Trái ngược với sự náo nhiệt của người hâm mộ Scotland, HLV Steve Clarke nhiều lần thể hiện sự không hài lòng với việc phải trả lời phỏng vấn ngay sau trận. Sau thất bại 0-3 trước Brazil, cuộc phỏng vấn của ông chỉ kéo dài 22 giây. Trước đó, sau trận thua Morocco, Clarke cũng công khai đặt câu hỏi về sự cần thiết của những cuộc phỏng vấn trên sân.

6. Marcelo Bielsa lạnh lùng trước truyền thông: World Cup 2026 không phải giải đấu dễ chịu với Marcelo Bielsa. HLV Uruguay từng hét lớn để giải tỏa cảm xúc trước một cuộc phỏng vấn và từ chối tạo dáng theo yêu cầu của ê-kíp trong buổi ghi hình trước giải, tạo nên những hình ảnh đối lập với phong cách vui vẻ thường thấy trong các đoạn giới thiệu của truyền hình.

7. Qatar tài trợ khoảng 1.000 cổ động viên: Sự xuất hiện đông đảo của người hâm mộ Qatar tại Bắc Mỹ gây chú ý trong bối cảnh đội tuyển không đạt thành tích nổi bật. Khoảng 1.000 cổ động viên được cho là tham gia chương trình hỗ trợ đặc biệt, trong đó chi phí đi lại, vé máy bay và chỗ ở được tài trợ để họ theo chân đội tuyển tại World Cup.

8. Harry Kane bị "nguyền rủa": Trước trận Anh gặp Ghana, Nana Kwaku Bonsam - một nhân vật tự nhận có năng lực tâm linh - tuyên bố đã "nguyền" Harry Kane với mục tiêu khiến tiền đạo này không thể phát huy khả năng. Anh sau đó bị Ghana cầm hòa 0-0 trong trận đấu Kane chơi không hiệu quả. Sau trận, Bonsam tuyên bố đã hóa giải lời nguyền và gửi thông điệp muốn gặp đội trưởng tuyển Anh.

9. Sabri Lamouchi bị sa thải sau một trận: Tunisia đưa ra một trong những quyết định nhân sự nhanh nhất World Cup khi chia tay HLV Sabri Lamouchi ngay sau trận ra quân. Thất bại 1-5 trước Thụy Điển khiến nhà cầm quân này mất việc khi chiến dịch World Cup của đội tuyển mới chỉ bắt đầu.

10. Khoảnh khắc bất động của Victoria: Victoria Beckham trở thành chủ đề bàn luận sau khi máy quay ghi lại cảnh cô gần như không phản ứng trước bàn gỡ hòa của Jude Bellingham trong trận Anh gặp Na Uy. David Beckham sau đó lên tiếng bênh vực vợ, khẳng định Victoria vẫn ăn mừng theo cách riêng và chỉ có phản ứng chậm hơn chồng một chút.

11. Màn chèo thuyền Viking của Na Uy: Erling Haaland cùng các đồng đội tạo ra một trong những màn ăn mừng đặc trưng nhất giải đấu khi xếp hàng mô phỏng những chiến binh Viking chèo thuyền, kết hợp tiếng trống và sự hưởng ứng từ khán đài. Sau khi Anh đánh bại Na Uy, cổ động viên Tam sư đáp trả bằng bài hát với nội dung sẽ không còn màn "chèo thuyền" nào ở New York.

12. HLV Mexico đấu tâm lý với cầu thủ Anh: Javier Aguirre tạo ra một khoảnh khắc đáng chú ý trước trận Mexico gặp Anh ở vòng 16 đội tại sân Azteca. Sau cuộc trò chuyện thân thiện với Jude Bellingham, HLV Mexico chuyển sự chú ý sang Anthony Gordon và có những lời nói mang tính khiêu khích, tạo nên tình huống thú vị trước giờ bóng lăn.

13. "Bức tượng sống" của CHDC Congo: Michel Nkuka Mboladinga, cổ động viên nổi tiếng với màn đứng bất động mô phỏng tượng đồng của cựu Thủ tướng Patrice Lumumba, cuối cùng cũng xuất hiện tại World Cup sau khi bỏ lỡ trận đầu tiên của CHDC Congo vì các quy định liên quan đến Ebola. Vấn đề thị thực sau đó khiến ông không thể đến Atlanta xem trận vòng 32 đội gặp Anh và một cổ động viên trẻ tên Enock Kabwende đã thay thế ông thực hiện màn cổ vũ đặc biệt.

14. Người đàn ông mất tích trên đường xem World Cup: Michael Hewitt, 65 tuổi, mất liên lạc với gia đình khoảng 10 ngày trên hành trình sang Mỹ xem World Cup. Sau khi làm mất điện thoại, ông quyết định ở lại Barcelona - nơi ban đầu chỉ là điểm dừng chân - và xem các trận của tuyển Anh tại những quán bar trong lúc gia đình lo lắng tìm kiếm. Hewitt cuối cùng được phát hiện an toàn và cho biết vì vẫn còn hộ chiếu cùng tiền nên không nghĩ mình cần tìm đến đại sứ quán.