MC Quang Minh khóc, MC Diễm Quỳnh đau lòng khi quay phim Quí Tùng VTV qua đời ở tuổi 37

Như VietNamNet đưa tin trước đó, anh Quí Tùng - quay phim của VTV qua đời vào 13h30 ngày 11/2, hưởng dương 37 tuổi.

3 tháng trước, anh Tùng phát hiện bị bệnh ung thư máu. Dù điều trị tích cực, bệnh tình vẫn diễn tiến nhanh khiến sức khỏe của anh xuống dốc.

Tang lễ diễn ra từ 8h45' ngày 13/2 tại Nhà tang lễ Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Nhiều đồng nghiệp ở VTV bày tỏ sự thương tiếc đến nhà quay phim Quí Tùng.

BTV Quang Minh kể trưa ngày 11/2, anh cùng một số nhân sự của phòng Quay phim đạo diễn VTV6 trước đây đến thăm anh Quí Tùng.

Thấy đàn em nằm "đau, thở từng cơn khó khăn", BTV Quang Minh bật khóc. Không lâu sau khi anh rời đi, đồng nghiệp đã qua đời.

"Tùng là cậu quay phim hiền lành, luôn lặng lẽ đứng phía sau khuôn hình nhưng lúc nào cũng sẵn sàng có mặt khi anh em cần. Những chuyến đi, những buổi quay vất vả, em lúc nào cũng cười, cũng nhận phần khó về mình", anh chia sẻ.

Quang Minh tiếc vì chưa nói hết tâm sự với Quí Tùng vào buổi gặp cuối cùng. Anh mong đàn em đi thanh thản và luôn giữ trọn đam mê với hình ảnh như sinh thời.

Nhà quay phim Quí Tùng. Ảnh: BTV Quang Minh

Chưa hết xúc động, BTV Diễm Quỳnh nhớ về Quí Tùng như một đồng nghiệp tính tình dễ thương, làm việc hết mình và được người xung quanh quý mến. "Chả ai tin được cậu trai trẻ 37 tuổi lại đi nhanh như thế dù cũng biết bệnh nặng", chị bàng hoàng.

''Đêm 10/2 và sáng 11/2, anh chị em VTV6 đã đến thăm em lần cuối trước khi nhắm mắt. Lần chia tay này sẽ không có ngày gặp lại. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ nhớ những kỷ niệm cùng em, trân trọng những tâm huyết làm nghề và tình cảm chân thành em dành cho mọi người. Chào em nhé! Nẻo đường mới thật vui!'' - MC Diễm Quỳnh chia sẻ.

MC Mù Tạt cũng đăng chia sẻ dài tưởng nhớ nhà quay phim Quí Tùng.

Trong cô, anh "không phải ruột thịt, không quá thân, không hàng ngày kề cận nhưng luôn tử tế, chân thành và hết mình vì nhau".

Vào làm việc tại VTV gần như cùng lúc, Mù Tạt và Quí Tùng có hơn 10 năm quen biết, làm việc cùng nhau trong nhiều chương trình. Tháng ngày thức khuya dậy sớm, đội nắng mưa đi làm... của Mù Tạt đều có nam đồng nghiệp đứng sau hỗ trợ.

Không ít lần dẫn chương trình chưa tốt, Mù Tạt đều nhờ Quí Tùng ghi hình lại và bất ngờ khi anh luôn đồng ý, dù mệt vẫn nhẫn nại thực hiện mà không hề than trách.

Nhà quay phim Quí Tùng qua ống kính của MC Mù Tạt. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Ngoài công việc, Mù Tạt và Quí Tùng cũng có những phút "chém gió, khịa nhau và bàn chuyện thể thao". Hai người có chung sở thích về bóng đá và giày thể thao.

Lúc nghe tin Quí Tùng mất, nữ MC vẫn sốc dù đã biết bệnh tình của anh một thời gian.

"Đêm qua trong cơn mê man, tôi mơ thấy Tùng tỉnh dậy, nhìn xung quanh rồi cười. Tôi không nghĩ đấy là nụ cười tạm biệt. Nhưng có lẽ, đến lúc Tùng kết thúc những cơn đau, sự mệt mỏi, bứt rứt...", cô xúc động.

Anh Quí Tùng sinh năm 1989, làm việc tại VTV từ năm 2015 đến nay, từng tác nghiệp tại nhiều chương trình lớn như hậu SEA Games - Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025; hậu trường S12 EURO - Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024; Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam - A80 năm 2025; cầu truyền hình Khúc tráng ca hòa bình 2022; Giải chạy VTV Phú Quốc Marathon 2025, Giai điệu tự hào...