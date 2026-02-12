5 năm Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng ra đi, con trai xúc động nhắc lại ký ức đau buồn

Mới đây, Hoàng Dương – con trai cố Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng - đã có những chia sẻ xúc động khi nhắc lại ký ức về người cha quá cố. Anh cho biết, những ngày gần đây khi thực hiện các nội dung liên quan đến cha, anh bất ngờ khi nhận được sự quan tâm, yêu thương lớn từ khán giả. Nhiều người nhận xét Hoàng Dương có nhiều nét giống Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng thời trẻ, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của nam nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng và Hoàng Dương. Ảnh: FBNV

Hoàng Dương nhớ lại, khoảnh khắc khiến anh ám ảnh nhất là cái Tết cuối cùng khi cha lâm bệnh. Theo lời anh, thông thường mỗi dịp giao thừa, gia đình luôn quây quần đông đủ, cùng chuẩn bị mâm cỗ và đi lễ chùa cầu may đầu năm. Tuy nhiên, năm đó gia đình anh phải đón Tết trong hoàn cảnh đặc biệt khi Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng nhập viện điều trị. Ở tuổi 23, Hoàng Dương lần đầu tự tay chuẩn bị mâm cỗ giao thừa trong tâm trạng nặng trĩu vì thiếu vắng hình bóng người cha.

“Tôi nghĩ bố cũng tiếc lắm. Ông chưa kịp ăn Tết cùng gia đình mà đã vội rời xa. Nhưng tôi tin bố vẫn luôn sống trong tim chúng tôi, trong lòng khán giả – những người vẫn nhớ và yêu thương bố đến tận bây giờ”, Hoàng Dương chia sẻ.

Anh cho biết, Tết năm ấy trở thành ký ức khó quên khi gia đình vừa kịp sum họp đầu năm thì Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng qua đời vào ngày mùng 3 Tết. Sự mất mát không chỉ khiến gia đình hụt hẫng khi thiếu đi người chồng, người cha mà còn là sự ra đi của một nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến.

Dù vậy, Hoàng Dương bày tỏ, anh tin rằng cha mình vẫn luôn hiện diện trong trái tim người thân, bạn bè và công chúng. Với anh, những tình cảm mà khán giả dành cho Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng chính là sự an ủi, giúp gia đình có thêm động lực để tiếp tục gìn giữ những giá trị mà nam nghệ sĩ để lại.

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng đột ngột qua đời vào mùng 3 Tết

Dịp Tết Nguyên đán năm 2021, cố Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng không may qua đời vì bạo bệnh, sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thướng sâu sắc cho anh em bạn bè đồng nghiệp cùng người hâm mộ. Ông là gương mặt yêu mến trong các bộ phim Tướng về hưu, Gái già lắm chiêu (Điện ảnh), Sinh tử, Trở về yêu thương, Về nhà đi con...

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng đột ngột qua đời vào mùng 3 Tết 2021. Ảnh: FBNV

Hoàng Triều Dương (Hoàng Dương) sinh năm 1999, tốt nghiệp Khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh có vai diễn truyền hình đầu tay Phố trong làng (lên sóng năm 2022), tiếp đó là Cuộc chiến không giới tuyến và phim Không thời gian ...

Hoàng Dương cũng xác định gắn bó với nghệ thuật lâu dài và phát triển bản thân ở cả lĩnh vực truyền hình và sân khấu. Tuy nhiên, niềm đam mê và quyết định theo nghệ thuật của Hoàng Dương hoàn toàn không có sự tác động hay gợi ý từ người bố nổi tiếng.

Hoàng Dương bên mộ NSND Hoàng Dũng. Ảnh: FBNV

Nói về bố mình, Hoàng Dương từng cho hay: "Trước lúc thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh, bố nói với tôi: Nếu bố cảm thấy con làm nghề được, bố sẽ để con tiếp tục. Nếu không, bố không tiếc 1-2 năm để con có thể tìm được một ngôi trường khác phù hợp hơn. Chưa một lần nào ông hỏi tôi là sau này có muốn làm diễn viên giống bố hay không". Câu nói này cho thấy lúc còn sống, cố Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng không chỉ là nghệ sĩ tài ba, mà còn là người cha tâm lý, yêu thương các con.

Nói về bản thân, Hoàng Dương chia sẻ "Tôi luôn phấn đấu hết mình để được khán giả đón nhận. Thực ra mọi người hay hỏi là cần phải làm gì để vượt qua bóng của bố của mình khi ông quá nổi tiếng, nhưng đối với tôi nghĩ rằng không cần vượt qua cái bóng của bố mình, mà thay vào đó, tôi sẽ đi bên cạnh bố. Đối với tôi, được mọi người biết đến là con trai của Nghệ sĩ Nhân hay là diễn viên trẻ Hoàng Dương không quan trọng bằng việc mình có làm đủ tốt để khán giả đón nhận và nhớ đến hay không''.