Ba mỹ nhân từng đóng phim giờ vàng VTV là công an ngoài đời thực

Diễn viên Bảo Thanh

Diễn viên Bảo Thanh sinh năm 1990, quê Bắc Giang. Cô sớm bén duyên với nghệ thuật khi mới 8 tuổi, lần đầu xuất hiện trên màn ảnh qua bộ phim Vào Nam ra Bắc. Sau này, Bảo Thanh theo học và tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, chính thức theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Bảo Thanh hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. (Ảnh: FBNV)

Trải qua nhiều năm gắn bó với Nhà hát Tuổi Trẻ, nữ diễn viên tiếp tục đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp khi về công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Tên tuổi của Bảo Thanh gắn liền với loạt phim truyền hình ăn khách của VTV như Sống chung với mẹ chồng (2017); Về nhà đi con (2019)...

Bảo Thanh hiện đã dừng đóng phim truyền hình, cô dành thời gian chăm sóc tổ ấm bên cạnh công việc tại Nhà hát. (Ảnh: FBNV)

Dù tạm dừng đóng phim từ năm 2020 để dành thời gian chăm lo cho gia đình, Bảo Thanh vẫn luôn được công chúng nhắc đến với sự trân trọng. Hiện tại, cô tận hưởng cuộc sống sung túc, viên mãn bên chồng và hai con, đồng thời được nhiều người ưu ái gọi là “phú bà” của showbiz Việt.

Diễn viên Lưu Huyền Trang

Diễn viên Lưu Huyền Trang sinh năm 1987 tại Tuyên Quang. Cô từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình Việt như: Cầu vồng tình yêu, Nhà có nhiều cửa sổ, Ngự lâm không kiếm, 13 nữ tù, Thương ngày nắng về...

Diễn viên Lưu Huyền Trang. (Ảnh: FBNV)

Là nghệ sĩ đang công tác tại Đoàn Kịch nói Công an trực thuộc Bộ Công an, Lưu Huyền Trang cũng đảm nhiệm hàng loạt vai diễn lớn, nhỏ trên sân khấu.

Chia sẻ với Dân Việt về công việc, nữ thượng úy công an từng thổ lộ: "Tôi tự hào, may mắn là người chiến sĩ Công an Nhân dân, được tôi luyện trong môi trường có kỷ cương, kỷ luật từ những việc nhỏ nhất như giờ giấc, tác phong sinh hoạt. Khoác trên mình bộ quân phục, tôi luôn thận trọng trong những phát ngôn, hành động để phù hợp với ngành, với hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân. Tôi muốn được cống hiến cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc những vở kịch chất lượng, mang thông điệp nhân văn sâu sắc, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cuộc sống".

Trong sự nghiệp của mình, Lưu Huyền Trang đạt nhiều giải thưởng nhưng với cô, đáng nhớ nhất là giải thưởng cho vở kịch Không phải là vụ án của nhà hát Công an Nhân dân. Nhờ vở này, cô đoạt huy chương vàng cho Liên hoan hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân lần thứ ba.

"Tôi nhớ giải thưởng này nhất vì nó đánh dấu sự trở lại sân khấu của tôi sau một thời gian dài vắng bóng. Vừa quay lại sân khấu, tôi đã nhận được vai diễn này. Đó cũng là giải thưởng đầu tiên tôi nhận được trong sự nghiệp sân khấu" - cô tâm sự.

Năng nổ hoạt động hết mình cho nghệ thuật nhưng Lưu Huyền Trang lại rất kín tiếng trong đời tư. Khi nói về tình yêu hôn nhân, nữ diễn viên Tuyên Quang chỉ nhẹ nhàng tâm sự: "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chuyện riêng tư khó nói lắm, chỉ có người trong cuộc mới biết được. Nói rằng không bon chen thì hạnh phúc thuận chèo mát mái là không hoàn toàn đúng".

Diễn viên Minh Hương

Minh Hương sinh năm 1985, được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia Nhật ký Vàng Anh phần 1 – bộ phim từng tạo dấu ấn đặc biệt với giới trẻ một thời. Sau thành công này, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như Zippo, Mù tạt và em, Lời ru mùa đông, Tình yêu không hẹn trước, 11 tháng 5 ngày, Đội điều tra số 7…, từng bước khẳng định hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.

Minh Hương hiện là MC, BTV của Truyền hình ANTV. (Ảnh: FBNV)

Dù ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai trò diễn viên, ít người biết rằng Minh Hương xuất thân là một nghệ sĩ đàn tỳ bà được đào tạo bài bản. Cô có 10 năm theo học tại Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trước khi rẽ hướng sang lĩnh vực truyền hình. Hiện tại, Minh Hương đang công tác với vai trò MC, biên tập viên của Đài Truyền hình ANTV và mang quân hàm Thượng úy công an.

Trong công việc, Minh Hương thường xuyên xuất hiện với nhiều bộ quân phục khác nhau, từ cảnh sát cơ động, an ninh đến giao thông, nhằm phản ánh đặc thù nhiệm vụ của từng lực lượng. Với nữ MC, mỗi lần khoác lên mình sắc phục ngành không chỉ là yêu cầu công việc mà còn là niềm tự hào và hạnh phúc nghề nghiệp.

Minh Hương từng được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia "Nhật ký Vàng Anh". (Ảnh: FBNV)

Song song với sự nghiệp ổn định, Minh Hương có cuộc sống gia đình trọn vẹn bên chồng là kiến trúc sư và hai con đủ đầy nếp tẻ. Năm 2022, cô khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu một căn hộ cao cấp tại Hà Nội, thực chất là hai căn chung cư được đập thông, thiết kế tinh tế và sang trọng, mang phong cách không khác gì khách sạn hạng sang.

Nhờ cuộc sống viên mãn cùng sự nghiệp thuận lợi, Minh Hương vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ dù đã bước sang tuổi U40. Mỗi lần xuất hiện, cô luôn nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả.