Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung: “Táo Quân - Gặp nhau cuối năm đã hoàn thành nhiệm vụ, dừng lại âu cũng là hợp lý”

Thông tin Giao thừa Tết Bính Ngọ (2026) năm nay, khán giả sẽ không được xem Táo Quân – Gặp nhau cuối năm trên truyền hình VTV khiến nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối.

Với nhiều người, bao nhiêu năm qua, chương trình “đến hẹn lại lên” này như một “đặc sản tinh thần” không thể thiếu trong ngày Tết. Với họ, tiếng cười dí dỏm, thâm thúy và sâu sắc mà Táo Quân – Gặp nhau cuối năm mang lại, giúp họ có những phút giây sảng khoái, đồng thời cũng nhìn nhận rõ ràng hơn những vấn đề xã hội “nóng hổi” đã diễn ra trong năm.

Không có "Táo Quân – Gặp nhau cuối năm" trong giao thừa Tết Bính Ngọ. Ảnh: VTV

Niềm vui không chỉ dừng lại ở đó mà còn thể hiện ở việc được nhìn thấy, được “gặp lại” trên truyền hình những nghệ sĩ mà họ yêu mến suốt một hành trình dài như: Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh, Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc, Nghệ sĩ Ưu tú Quang Thắng, Nghệ sĩ Vân Dung…

Trước câu chuyện này, PV Dân Việt đã có buổi trò chuyện với Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung!

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi giao thừa năm nay sẽ không được Táo Quân – Gặp nhau cuối năm như mọi năm. Là người gắn bó với chương trình nhiều năm, anh cảm thấy thế nào trước câu chuyện này?

- Tôi thấy cũng bình thường, không buồn mà cũng chẳng tiếc. Tôi gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ bao nhiêu năm mà đến khi nghỉ hưu cũng không thấy vấn đề gì, xem đó như là sự đương nhiên. Vì căn bản, Táo Quân đã hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi, bây giờ dừng lại âu cũng là hợp lý. Tôi thấy càng cố mà càng không thể xuất sắc hơn, đặc sắc hơn thì không nên cố.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung không quá buồn khi năm nay không có Táo Quân. Ảnh: VTV

Nhiều năm nay, tôi cũng đã rèn luyện cho bản thân không mong đợi cái gì quá nhiều để phải trả giá cho sự mong đợi đó. Bây giờ rèn luyện sức khỏe và lối sống thiện lành là quan trọng nhất. Bởi vì cái gì đến rồi cũng phải đi, chúng ta đừng mong đợi cái gì bất biến cả.

Trong 22 năm qua, cứ mỗi dịp cận Tết, các nghệ sĩ trong dàn Táo Quân lại ngồi với nhau họp bàn, rồi ý ới nhau tập luyện, đến gần ngày ghi hình lại hồi hộp khi bước ra sân khấu, hồi hộp ngóng chờ sự phản hồi của khán giả… điều đó cũng mang lại cho anh những sự hân hoan dễ gì có được ở bất cứ chương trình nào?

- Sự hân hoan và niềm vui của những lần chương trình hay thì cũng nhiều, nhưng nỗi buồn của những lần chương trình chưa được hay cũng khá là lắm. Cho nên tôi cân bằng được cảm xúc giữa buồn và vui mỗi khi bước vào mùa Táo Quân từ lâu lắm rồi. Ngoài những niềm vui này, tôi cũng có được sự hân hoan của riêng mình kể từ khi kênh Tiktok và Fanpage riêng của mình trở thành một phần tất yếu của rất nhiều người. Ngày nào họ cũng ngóng chờ các clip của tôi để xem.

Bức ảnh ghi lại hậu trường tập Táo Quân của Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung. Ảnh: VTV

Anh nghĩ sao nếu Táo Quân – Gặp nhau cuối năm vẫn tiếp tục nhưng theo một hình thức thể hiện khác, một phiên bác khác so với phiên bản “chầu trời” truyền thống?

- Nếu làm được thế thì hay quá! Ai chẳng muốn có một phiên bản khác, đặc sắc hơn nhưng mấy năm nay vẫn chưa tìm ra được phiên bản nào khả thi hơn. Trong khi Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Thanh Hải – người “cầm trịch” chương trình bao nhiêu năm nay lại bận rộn quá, không thể toàn tâm toàn ý để tập trung cho chương trình như trước nên cũng rất khó. Còn dàn nghệ sĩ Táo Quân chúng tôi thì vẫn tinh nhuệ và ổn định phong độ như thế thôi, phiên bản nào cũng làm được hết.

Với nhiều khán giả, nhắc đến Táo Quân – Gặp nhau cuối năm không thể không nhắc đến vai Táo Giao thông anh “độc chiếm” trong giai đoạn từ 2007 đến 2013. Vai diễn với hình ảnh hài hước, nhiều câu nói kinh điển và thâm thúy này có được xem là mẫu mực trong phong cách hài thâm của anh?

- Có lẽ vậy! Trong mấy chục năm làm nghề, tôi đóng hàng trăm vai nghìn, mang đến hàng nghìn câu chuyện thì những vai diễn nào đọng lại trong tâm trí của khán giả cũng đều được xem là mẫu mực hết.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung gắn bó với Táo Quân 22 năm. Ảnh: VTV

Vậy vì sao sau này, anh lại từ chối đóng vai Táo Giao thông?

- Tôi tự thấy bản thân đang nhàm đi với một vai diễn. Tôi không muốn đánh mất tình yêu của khán giả ở vai diễn Táo Giao thông nên mới quyết định như vậy. Tôi không muốn vai diễn của mình bị lặp lại, nhất là lặp lại việc nói xấu - mà nếu nói xấu không đúng thực sự rất nguy hiểm.

Có nhiều thông tin cho rằng, trong 22 năm tham gia Táo Quân – Gặp nhau cuối năm, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung là người duy nhất dám cãi lại Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Thanh Hải để đòi đổi vai diễn?

- Không dưới 5 hay 6 lần gì đó, tôi xin đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho thôi vai. Vì tôi thấy mệt mỏi trong quá trình tập luyện. Tôi luôn tuyệt đối với việc tuân thủ giờ giấc và kỷ luật của mình, nhưng đôi khi cũng mệt mỏi vì không phải ai cũng tuân thủ kỷ luật như mình. Tôi bảo với đạo diễn Đỗ Thanh Hải không thấy mình được duyên dáng lắm nên xin dừng lại nhưng Đỗ Thanh Hải cứ động viên bảo tôi là phong cách hài thâm duy nhất, như “cây cột chính” rất quan trọng đối với chương trình nên không thể bỏ được. Tôi đành phải nghe lời động viên của Đỗ Thanh Hải.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung từng nhiều lần xin đổi vai trong Táo Quân. Ảnh: VTV

Tôi chưa bao giờ cãi nhau với Đỗ Thanh Hải cả. Cả một năm, có khi không bao giờ gọi điện cho nhau nếu không có việc cần thiết, chỉ đến ngày Tết mới gọi thôi. Nhưng bình thường, có được thành công nào đó, chúng tôi cũng luôn gọi điện chúc mừng nhau. Chúng tôi quý nhau nhưng để trong lòng.

Tôi với Đỗ Thanh Hải đều tuổi Sửu, hai con trâu, một con trâu lớn, một con trâu bé nên rất quý mến và trân trọng lẫn nhau. Chúng tôi hiểu về nhau rất kỹ nhưng không thân mật tới mức hàng ngày nhắn tin tâm sự với nhau. Bản thân tôi cũng là người giữ kẽ trong các mối quan hệ với giới nghệ sĩ lắm.

Có một điều là các nghệ sĩ Táo Quân – Gặp nhau cuối năm, khi tập luyện thì vui vẻ, ấm áp như một gia đình nhưng xong khỏi đó thì ai lo việc nấy, chẳng mấy khi thấy ngồi với nhau?

- Tại vì chúng tôi ai cũng bận bịu. Tất cả mọi người ai cũng là “chiếc đinh” ở môi trường làm việc của mình. Ngay như chị Vân Dung, tưởng chị không làm lãnh đạo ở cơ quan nào cả nhưng cũng lại rất nhiều dự án phim ảnh, rất nhiều mối quan hệ và công việc phải lo. Anh Quang Thắng cũng phải tất bật kiếm sống để lo cho 7 người trong gia đình. Anh Quốc Khánh thì mang tiếng độc thân nhưng cũng rất nhiều mối quan hệ bạn bè và công việc. Anh Xuân Bắc và anh Tự Long thì đều là lãnh đạo của một đơn vị nghệ thuật nên rất nhiều việc phải lo toan, chỉ đạo, điều hành.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung cùng các nghệ sĩ đóng Táo đã trở nên thân thuộc với khán giả qua mỗi mùa Táo Quân. Ảnh: VTV

Nhưng phải thừa nhận một điều là các bạn ấy vẫn hay liên lạc với nhau, chỉ mình tôi là “con sói cô độc” thôi. Kể cả thời còn tập Táo Quân cũng thế, tập xong rồi mọi người ở lại ăn uống, trò chuyện nhưng tôi thì kết thúc buổi tập là tôi bước chân ra về. Vì tôi rất tôn trọng kỷ luật và giờ giấc cá nhân. Tôi lớn tuổi nhất trong nhóm Táo Quân nên luôn phải giữ gìn sức khỏe.

Phải nói thêm, từ trước đến nay, nơi mà tôi gắn bó nhất vẫn là Nhà hát Tuổi trẻ và luôn muốn gắn bó với nơi này đến hết cuộc đời. Ngay cả khi nghỉ hưu, tôi cũng nhắn các bạn đồng nghiệp ở Nhà hát là có sự kiện nào, cuộc vui nào đừng quên anh; riêng công việc chuyên môn thì tôi không tham gia vì đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Cảm ơn Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung đã chia sẻ thông tin.