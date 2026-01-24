Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung: "Tôi nói với các con, bố qua đời thì hỏa thiêu rồi thả ra sông, biển"

Nghệ sĩ Ưu tú là con trai Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng sống một mình trong căn nhà của bố mẹ

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại ở căn nhà của bố mẹ ở số 1 Tràng Tiền, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung cho biết, với anh, việc thắp hương, dâng nước cho ông bà, cha mẹ không chỉ là nghi thức mà còn là điểm tựa tinh thần mỗi khi sống và làm việc một mình.

Nam nghệ sĩ tâm sự, dù bố mẹ đã qua đời, nhưng trong cảm nhận của anh, các đấng sinh thành vẫn luôn hiện diện, dõi theo và phù hộ cho con cháu. “Có chuyện gì vướng mắc, cần xin xỏ, thậm chí cần "dọa" anh vẫn luôn nhờ đến bố mẹ”, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung chia sẻ.

Trên bàn thờ gia đình, anh luôn chuẩn bị ba chén: một chén nước, một chén rượu và một chén trà – như một thói quen đã ăn sâu vào nếp sống. Anh thừa nhận không lý giải được hoàn toàn vì sao lại là ba chén, chỉ biết rằng đó là cách anh học theo lời một nhà sư chỉ dạy. Với anh, ngày mùng 1 hay ngày thường, lễ lạt không nhất thiết phải đủ đầy hình thức, “chỉ cần thành tâm”.

Nhắc đến gia đình bên nội, bên ngoại, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung kể lại ký ức về ông bà, các bác đã khuất với sự trân trọng. Dù nhiều người thân đã ra đi từ rất lâu, nhưng anh tin rằng họ vẫn âm thầm che chở cho mình. Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, đi chơi hay những chuyến du lịch xa, anh đều có thói quen chào ông bà, bố mẹ như một lời "báo cáo" giản dị nhưng ấm áp.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung là con trai Nghệ sĩ Nhân dân Quý Dương. Ảnh: TL

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung, đời sống tâm linh là nhu cầu có thật, đặc biệt với những người đã trải qua nhiều biến cố và mất mát. “Có người cần, có người không, nhưng với anh, cảm giác được người thân phù hộ vẫn tốt hơn là không có ai cả”, anh bộc bạch.

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cũng nhấn mạnh, tâm linh không nằm ở sự phô trương hay hình thức cầu kỳ. “Thờ cúng là ở trái tim, không phải ở mảnh đất hay ngôi mộ to nhỏ”, anh nói, đồng thời cho rằng mỗi gia đình, mỗi thế hệ sẽ có cách ứng xử khác nhau, không nên áp đặt.

Nam nghệ sĩ bày tỏ quan điểm: "Mặc dù tôi vẫn giữ ông bà ở đây, nhưng đến thế hệ con tôi, tôi nghĩ phải văn minh hơn. Tôi nói với con rằng sau này các con hỏa thiêu rồi thả bố ra sông, ra biển để bố được hòa mình với thiên nhiên".

Nam nghệ sĩ cũng nhấn mạnh, những quan niệm này phù hợp với thế hệ của anh và hoàn cảnh riêng của gia đình mình, không phải là khuôn mẫu chung cho tất cả. “Mỗi nhà có một cách sống, một cách nghĩ khác nhau. Đây chỉ là chia sẻ cá nhân, không đúng với mọi gia đình”, anh thẳng thắn bày tỏ.

Nhìn về tuổi già, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung cho rằng con người khi lớn tuổi, kể cả những người đang hạnh phúc, thường không còn nhiều lựa chọn như khi còn trẻ. Khi đó, con người dễ trở nên giống như một đứa trẻ – khó chiều, khó gần hơn trước.

Theo anh, điều quan trọng là mỗi người phải ý thức được mình đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, để chủ động lựa chọn cách sống phù hợp: sống nhẹ nhàng hơn, hiểu mình hơn và không làm khổ bản thân cũng như vướng bận những người xung quanh.

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung hiện sống một mình tại căn nhà số 1 Tràng Tiền. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung và cuộc sống sau khi thôi làm Giám đốc

Là con trai Nghệ sĩ Nhân dân Quý Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung sinh năm 1961. Trải qua nhiều năm làm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, hiện tại Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung đã về hưu. Anh có bạn gái là một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ và bạn gái không kết hôn. Chia sẻ với PV Dân Việt, nghệ sĩ Chí Trung nói: "Nói chung là "tự do muôn năm". Không kết hôn, không lấy nhau, hai chúng tôi đều thống nhất như vậy".

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung cũng xác định rõ sau này sẽ vào viện dưỡng lão sinh sống. "Điểm kết của tôi là trại dưỡng lão chứ không phải sống nhờ vào ai cả. Các con tôi cũng đã có cuộc sống gia đình riêng".

Chia sẻ về tình hình sức khỏe vào thời điểm năm 2024, nam nghệ sĩ nói với PV Dân Việt: "Sức khỏe hiện giờ tôi thấy tốt hơn khi chưa về hưu. Vì khi đó tôi lo nghĩ nhiều, ăn ngủ không điều độ. Áp lực vì phải lo công việc kiếm hợp đồng cho Nhà hát, anh em nên tôi không có thời gian tập thể thao. Còn bây giờ tôi tập thể thao đều, ăn uống điều độ nên không có bệnh gì, các vấn đề như tiểu đường, tim mạch, huyết áp đều kiểm soát được”.

Hồi tháng 4/2025, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung bất ngờ cho biết, anh nhập viện để phẫu thuật u. Anh tiết lộ mình có vài cái u mỡ, dù chỉ là u lành nhưng vẫn đi mổ cho “đẹp” tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô.