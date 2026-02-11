Em trai Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh thông báo khẩn

Ca sĩ Dương Triệu Vũ - em trai Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh vừa lên tiếng cáo lỗi khán giả tại hai thành phố Sacramento và Tampa (Mỹ) khi thông báo sẽ không tham gia biểu diễn trong các chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 26/3 và 5/4.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ - em trai Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ từ nam ca sĩ, quyết định rút khỏi hai đêm diễn xuất phát từ việc anh nhận thấy chương trình không còn phù hợp. Dương Triệu Vũ đồng thời gửi lời xin lỗi tới khán giả đã mong đợi sự xuất hiện của anh trong các sự kiện này và mong nhận được sự thông cảm.

Bên cạnh đó, đại diện ê-kíp của Dương Triệu Vũ cho biết đã nhiều lần yêu cầu ban tổ chức tháo gỡ toàn bộ hình ảnh và thông tin liên quan đến nam ca sĩ khỏi nội dung quảng bá chương trình. Tuy nhiên, sau 3 ngày kể từ khi đưa ra đề nghị, phía ê-kíp cho rằng ban tổ chức vẫn chưa thực hiện yêu cầu, điều này được cho là có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh của ca sĩ cũng như khiến khán giả hiểu lầm về sự tham gia của anh.

Dương Triệu Vũ tiếp tục đề nghị ban tổ chức nhanh chóng gỡ bỏ các thông tin, hình ảnh liên quan đến mình khỏi chương trình nhằm tránh những hệ lụy không mong muốn. Hiện phía ban tổ chức hai đêm diễn chưa đưa ra phản hồi chính thức về sự việc.

Dương Triệu Vũ là em út của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh

Được biết, gia đình Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh rất đông anh chị em nhưng chỉ có hai người đi theo con đường nghệ thuật là anh và Dương Triệu Vũ. Tuy nhiên, vì là ca sĩ nên Dương Triệu Vũ ít khi đứng chung sân khấu với Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh.

Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài Linh (sinh ngày 18/12/1969) tại Cam Ranh (Khánh Hòa) trong một gia đình có tất cả 6 người con (ba trai, ba gái). Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh là anh ba của Dương Triệu Vũ. Còn Dương Triệu Vũ tên thật là Võ Nguyễn Tuấn Linh sinh năm 1984, là em út trong gia đình.

Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh và em trai. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh trước đây từng bức xúc muốn tìm cho bằng được người đã tiết lộ thông tin không đúng sự thật rằng, anh và Dương Triệu Vũ là anh em cùng cha khác mẹ.

Vài giờ sau, trên trang Facebook Dương Triệu Vũ cũng xuất hiện dòng chia sẻ với nội dung bức xúc không kém anh trai Hoài Linh.

Anh viết: "Tôi không phải em cùng cha khác mẹ của anh Hoài Linh mà là em ruột cùng cha, cùng mẹ, cùng ông bà. Hy vọng các anh chị làm báo trước khi đề cập đến những điều nghiêm trọng như thế này sẽ nghiên cứu kỹ hơn".

Chia sẻ về khúc mắc lớn nhất trong mối quan hệ của 2 anh em, Dương Triệu Vũ cho biết, Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh từng không muốn em trai làm ca sĩ.

"Một trong những điều anh Hoài Linh ngăn cản tôi nhiều nhất là không muốn cho tôi đi hát. Anh Hoài Linh ngăn tôi rất nhiều về điều đó.

Khi đó, tôi đã không nghe lời anh Hoài Linh để bước chân vào nghề ca hát này. Tôi lén gửi demo cho một trung tâm băng nhạc lớn và được họ nhận. Mọi người nghĩ tôi được anh Hoài Linh hỗ trợ, dẫn dắt vào nghề là không đúng, tôi còn phải lén anh ấy để xin vào trung tâm.

Lúc tôi bắt đầu đi hát ở Mỹ thì anh Hoài Linh vẫn ở Việt Nam nên không biết. Tới khi tôi hát được vài buổi, anh Hoài Linh mới về lại Mỹ diễn. Lúc đó, nguyên một hậu trường sân khấu ở San Jose náo loạn, mọi người tụ lại coi phần hài kịch của anh Hoài Linh".

Nói về lý do anh trai ngăn cản mình đi theo nghệ thuật, nam ca sĩ cho biết: "Trong nghề này mọi thứ đều không như mọi người nghĩ, anh Hoài Linh diễn hài là vậy thôi nhưng đằng sau ánh hào quang là nhiều nỗi niềm lắm! Đó là lý do anh Hoài Linh ngăn cản tôi.

Bản thân anh Hoài Linh cũng nghĩ rằng, chưa chắc em mình đã thành công trong nghề ca hát. Ở nghề này rất nhiều người tài năng nhưng không bao nhiêu người tìm được hào quang. Tôi may mắn được Tổ nghiệp che chở nên mới có chút danh tiếng, được trình diễn đến giờ".

Dương Triệu Vũ tiết lộ đến gần đây, anh và Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh mới nói chuyện thoải mái với nhau được. Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh bắt đầu tâm sự với em trai những nỗi niềm của anh.

"Trước đây, hai anh em tôi không thể tâm sự với nhau được vì khoảng cách tuổi tác xa quá, tới giờ mới kết nối được nhau nhiều hơn " - Dương Triệu Vũ nói.