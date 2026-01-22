Lộ kịch bản chương trình Gala Cười 2026

Gala Cười 2026 và Táo Quân – Gặp nhau cuối năm được xem là “đặc sản tinh thần” ngày Tết trên sóng truyền hình VTV – Đài Truyền hình Việt Nam nhiều năm qua. Tuy năm nay không có Táo Quân – Gặp nhau cuối năm nhưng Gala Cười vẫn tiếp tục xuất hiện trên sóng VTV trong dịp Tết Bính Ngọ.

Gala Cười 2026 do Ban Văn Nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Ảnh: Anh Tuấn

Khác với Táo Quân – Gặp nhau cuối năm, Gala Cười 2026 bao gồm nhiều tiểu phẩm hài dí dỏm gắn với nhiều vấn đề thời sự. Xem Gala Cười, người ta có thể cười sảng khoái với nhiều tình huống hài hước hoặc câu thoại rất đời nhưng sau mỗi tiếng cười là rất nhiều bài học cần suy ngẫm.

Tiếng cười do Gala Cười mang lại vì thế mà tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để khởi đầu năm mới nhiều may mắn - an lành; đồng thời là bài học để mỗi người ngẫm nghĩ và điều chỉnh lại hành vi ứng xử của mình.

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, Gala Cười 2026 tiếp tục có sự tham của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ… ở hai miền Nam – Bắc. Ở phía Bắc sẽ có các tên tuổi như: NSƯT Quang Thắng, NSƯT Thái Sơn, Trung Ruồi, Duy Nam, Chu Cường, Lưu Huyền Trang, Thanh Hương, Lê Bá Anh, Hồ Liên, Lý Chí Huy, Thương Cin… Ở phía Nam sẽ có NSND Hồng Vân, NSƯT Ốc Thanh Vân, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Kim Đào, Tiêu Minh Phụng, Hoàng Khôi, Khôi Nguyên, Tuấn Dũng; ca sĩ Minh Quân, Hà Myo.

Gala Cười 2026 có sự tham gia của nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc. Ảnh: VTV

Chương trình sẽ có sự tham gia hai người dẫn quen thuộc là MC Danh Tùng và MC Thảo Vân - những gương mặt gắn bó nhiều năm với các chương trình giải trí lớn của VTV, hứa hẹn tạo nên không khí dẫn dắt duyên dáng, ấm áp và gần gũi.

Gala Cười 2026 gồm 4 tiểu phẩm hài mang đậm hơi thở thời đại, phản ánh những câu chuyện "không của riêng ai" trong xã hội hôm nay, gồm: Romeo và Juliet (Phố Hàng Phèn), Việc nhẹ lương cao, Kiểu rồi chả quên và Tết thuê.

Mỗi tiểu phẩm là một lát cắt đời sống với màu sắc riêng, khi châm biếm sâu cay, lúc nhẹ nhàng, ấm áp… để khán giả vừa cười vừa ngẫm, thấy cuộc sống vẫn đầy thú vị và đáng yêu. Âm nhạc và những giai điệu vui tươi cũng là phần nội dung không thể thiếu của chương trình, giúp mang đến khán giả tiếng cười Xuân trọn vẹn hơn.

Sự hội tụ của các nghệ sĩ gạo cội và lớp diễn viên trẻ trong Gala Cười 2026 tạo nên bức tranh đa sắc cho chương trình, hứa hẹn mang đến những mảng miếng hài duyên dáng, gần gũi mà vẫn giàu tính thời sự. Một lần nữa, Gala Cười khẳng định vị thế chương trình hài Tết được khán giả nhiều thế hệ chờ đón, để cùng xem – cười – và cảm nhận một mùa Xuân trọn vẹn niềm vui.

Ê-kíp và nghệ sĩ tham gia Gala Cười 2025. Ảnh: TK

Phía ê-kíp sản xuất tiết lộ, Gala Cười vẫn giữ tinh thần là một chương trình hài kịch được thực hiện công phu, quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi, đồng thời giới thiệu loạt tiểu phẩm mới với cách kể chuyện hiện đại, gần gũi.

Các tình huống được khai thác trong chương trình không xa rời đời sống thường ngày, mà xuất phát từ chính những câu chuyện ai cũng từng gặp: những mối quan hệ trong gia đình, những va chạm trong công việc, hay các thói quen xã hội vừa quen vừa “khó nói”.

Tất cả được đặt vào một lăng kính hài hước vừa đủ, tạo tiếng cười tự nhiên nhưng vẫn giữ được sự tinh tế và chừng mực.

Gala Cười 2026 sẽ được sóng vào dịp Tết Bính Ngọ trên VTV và các nền tảng số của VTV.