Tai nạn pháo nổ dịp Tết: Nhiều ca dập nát bàn tay, bác sĩ cảnh báo khẩn

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, những năm gần đây, cứ vào thời điểm cận Tết và trong kỳ nghỉ Tết, số ca tai nạn liên quan đến pháo nổ lại tăng lên đáng kể.

Bác sĩ Đỗ Đình Hà – Trung tâm Chấn thương chỉnh hình cho biết, nhiều người bệnh nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay, vỡ xương, tổn thương phần mềm nghiêm trọng, thậm chí sốc đa chấn thương. Không ít trường hợp buộc phải cắt cụt ngón tay hoặc bàn tay để bảo toàn tính mạng. Điển hình như:

Bác sĩ Đỗ Đình Hà kiểm tra vết thương của người bệnh. Ảnh: BVCC

Người bệnh H.V.Q bị pháo nổ gây đa chấn thương nghiêm trọng, dập nát bàn tay, kèm chấn thương sọ não và hàm mặt. Người bệnh được hội chẩn đa chuyên khoa và phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Người bệnh T.H.H do nghịch pháo tự chế, pháo phát nổ khiến bàn tay trái bị dập nát hoàn toàn. Các bác sĩ buộc phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay để cứu sống người bệnh.

Một trường hợp khác là người bệnh N. tự mua bột về chế tạo pháo. Trong quá trình thực hiện, pháo phát nổ khiến bàn tay trái dập nát, lộ gân xương. Nhờ được cấp cứu kịp thời, các bác sĩ phẫu thuật cắt cụt một ngón tay và bảo tồn được phần lớn bàn tay.

Theo bác sĩ Hà, đa số tai nạn xảy ra do người dân tự chế pháo hoặc sử dụng pháo không rõ nguồn gốc. Lực nổ mạnh, bất ngờ khiến tổn thương thường rất nặng, kèm theo nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, mất chức năng chi thể.

Hậu quả không chỉ là thương tích tức thời

Tai nạn do pháo nổ không chỉ gây tổn thương tại chỗ mà còn để lại hậu quả lâu dài về thể chất, tâm lý và khả năng lao động.

Với những trường hợp phải cắt cụt ngón tay hoặc bàn tay, người bệnh có thể mất vĩnh viễn chức năng cầm nắm, ảnh hưởng đến học tập, công việc và sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, khi nạn nhân là thanh thiếu niên, di chứng này có thể tác động sâu sắc đến tương lai phía trước.

Ngoài ra, các chấn thương vùng mặt, mắt, sọ não do pháo nổ cũng tiềm ẩn nguy cơ để lại sẹo vĩnh viễn, giảm thị lực hoặc di chứng thần kinh.

Cách phòng tránh những tai nạn đáng tiếc do pháo nổ

Để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc do pháo nổ và pháo tự chế, bác sĩ Đỗ Đình Hà khuyến cáo:

Người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tuyệt đối không chế tạo, tàng trữ hoặc sử dụng pháo nổ, pháo tự chế dưới mọi hình thức.

Phụ huynh cần đặc biệt quan tâm, nhắc nhở con em trong kỳ nghỉ Tết dài ngày, tránh vì tò mò, hiếu kỳ mà đánh đổi sức khỏe và tính mạng.

Khi xảy ra tai nạn do pháo nổ, cần nhanh chóng sơ cứu và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời; không tự ý xử lý tại nhà vì có thể làm vết thương nặng thêm, tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng.

Các chuyên gia nhấn mạnh, một phút bất cẩn có thể để lại hậu quả cả đời. Đón Tết an toàn không chỉ là niềm vui trọn vẹn cho mỗi gia đình mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội trong việc nói không với pháo nổ trái phép.