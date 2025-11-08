Mẹ diễn viên Đức Tiến kháng cáo

Liên quan vụ tranh chấp thừa kế tài sản của cố diễn viên Đức Tiến, bà Nguyễn Ngọc Ánh đã có đơn kháng cáo gửi TAND TPHCM.

Theo đơn, bà Ánh kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên án vào ngày 28/10.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28/10.

Về lý do kháng cáo, bà Ánh nêu rằng: “TAND TPHCM chưa xem xét, đánh giá toàn diện và đầy đủ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, có sự nhầm lẫn trong việc áp dụng pháp luật, dẫn tới việc ban hành bản án sơ thẩm không được khách quan cũng như không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi”.

Kháng cáo của bà Ánh yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bà Ánh, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Bình Phương.

Vụ án này như Tiền Phong đã đưa tin ngày 28/10, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm vụ Tranh chấp về thừa kế tài sản Hoàng Đức Tiến (cố diễn viên Đức Tiến) giữa nguyên đơn Nguyễn Bình Phương (vợ ông Đức Tiến) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ông Đức Tiến).

HĐXX đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn lẫn bị đơn. Đối với yêu cầu của nguyên đơn về công nhận căn nhà tại phường Linh Đông (cũ) và thửa đất tại tỉnh Long An (cũ) là tài sản chung của vợ chồng bà Phương, yêu cầu chia di sản thừa kế theo di chúc của cố diễn viên Đức Tiến, HĐXX xác định căn nhà tại phường Linh Đông (cũ) được hình thành trước thời kỳ hôn nhân, là tài sản riêng của ông Tiến.

Đối với thửa đất tại tỉnh Long An (cũ), HĐXX cho rằng có 40% giá trị hình thành trước thời kỳ hôn nhân, phần còn lại là tài sản chung của bà Phương cùng chồng. Từ đó, đối với yêu cầu của phía bị đơn về việc công nhận căn nhà tại phường Linh Đông (cũ) là tài sản chung của bà Ánh và cố diễn viên Đức Tiến, HĐXX đã bác yêu cầu.

Về yêu cầu của bị đơn về việc công nhận công sức quản lý, giữ gìn di sản của bà Ánh, HĐXX chấp nhận. Theo đó, bà Ánh được hưởng 10% giá trị căn nhà tại phường Linh Đông (cũ).

Bị đơn yêu cầu tòa án không công nhận di chúc do cố diễn viên Đức Tiến để lại. HĐXX cho rằng có đủ căn cứ xác định di chúc này có giá trị pháp lý nên di sản sẽ được xử lý theo di chúc.

Tuy nhiên, hàng thừa kế thứ nhất của cố diễn viên gồm mẹ, vợ và con. Di chúc để lại toàn bộ tài sản cho bà Phương nhưng do con chưa đủ 18 tuổi và mẹ là những đối tượng được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc. Do đó, theo quy định, bà Ánh và con của diễn viên Đức Tiến được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật.

Bản án sơ thẩm xác định tài sản của cố diễn viên Đức Tiến là toàn bộ căn nhà tại phường Linh Đông (cũ). Bà Ánh được 10% giá trị do công sức quản lý và 70% giá trị thửa đất tại tỉnh Long An (cũ).

HĐXX tuyên chấp nhận một phần khởi kiện của nguyên đơn, một phần yêu cầu phản tố của bị đơn. Bản án công nhận di chúc do cố diễn viên Đức Tiến để lại là có hiệu lực. Bà Ánh được nhận 2 tỷ đồng, bà Phương 3 tỷ đồng và người con được hưởng 1,4 tỷ đồng.

HĐXX tuyên giao căn nhà tại phường Hiệp Bình và thửa đất tại tỉnh Long An (cũ) cho nguyên đơn. Đồng thời, buộc bà Phương có nghĩa vụ hoàn trả lại cho bà Ánh 2 tỷ đồng.