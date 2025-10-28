Mẹ ruột Đức Tiến nhận thừa kế hơn 2 tỷ đồng

Sau nửa ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, Nguyễn Bình Phương, 41 tuổi và bị đơn Nguyễn Ngọc Ánh, 63 tuổi, trong vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố diễn viên Đức Tiến.

Tòa xác định di chúc Đức Tiến lập tại Mỹ đã được hợp pháp hóa lãnh sự nên có giá trị pháp lý. Khối tài sản thừa kế anh để lại gồm: căn nhà tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức (nay là phường Hiệp Bình, trị giá 6,2 tỷ đồng) và thửa đất tại Long An (nay thuộc Tây Ninh, trị giá hơn 1 tỷ đồng).

Tòa không chấp nhận quan điểm của Bình Phương cho rằng đây là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, vì căn nhà được mua trước khi kết hôn và 70% giá trị thửa đất tại Tây Ninh cũng được thanh toán trước thời điểm đó.

Ngược lại, tòa bác lập luận của bà Ánh cho rằng căn nhà là tài sản chung của hai mẹ con, do không có chứng cứ chứng minh sự đóng góp.

Từ các căn cứ trên, tòa tuyên bà Ánh và con gái của Đức Tiến được hưởng phần di sản không phụ thuộc di chúc, tương ứng 2/3 suất thừa kế, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Mẹ Đức Tiến và luật sư tại tòa.

Ngoài ra, tòa ghi nhận sau khi Đức Tiến sang Mỹ định cư, bà Ánh là người trực tiếp trông coi, quản lý và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với căn nhà tại Thủ Đức. Do đó, HĐXX chấp nhận cho bà được hưởng 10% giá trị căn nhà, nâng tổng giá trị phần di sản bà nhận lên hơn 2 tỷ đồng.

Vì Bình Phương là người giám hộ hợp pháp của con gái nên được quyền quản lý phần di sản thuộc về bé. Với tỷ lệ được hưởng hơn 70% tổng giá trị tài sản thừa kế, Bình Phương được giao nhận phần hiện vật và có nghĩa vụ hoàn trả lại tiền tương ứng cho bà Ánh.

Đối với yêu cầu của nguyên đơn về việc cấn trừ chi phí cấp cứu, điều trị và mai táng cho chồng, tòa không xem xét do chứng cứ cung cấp chưa hợp lệ. Tương tự, yêu cầu của bà Ánh về việc chia căn nhà tại Mỹ cũng không được thụ lý vì tài sản này nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, vượt thẩm quyền giải quyết.

Trước đó, tại phiên xử, Bình Phương vắng mặt, có người đại diện theo ủy quyền và luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp tham dự. Bà Nguyễn Ngọc Ánh có mặt cùng người đại diện và luật sư. Hội đồng xét xử cũng triệu tập bà Đinh Thị Sáng, mẹ kế của cố diễn viên Đức Tiến, cùng người quản lý của anh tham dự với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Bà Đinh Thị Sáng cho biết, Đức Tiến sống cùng bà từ năm 1998 đến khi lập gia đình. Trong thời gian anh đi học, vợ chồng bà chu cấp tiền sinh hoạt, sau này còn hỗ trợ một phần để anh mua căn nhà trong hẻm nhỏ trên đường Gò Dưa, Thủ Đức (cũ).

Khi Đức Tiến quen và dự định kết hôn với Bình Phương, anh bán căn nhà này cùng với tiền đóng góp của vợ sắp cưới để mua mảnh đất khác và xây căn nhà đang tranh chấp. Bà Sáng cho biết tiền xây nhà chủ yếu là của vợ chồng Đức Tiến và gia đình bà Bình Phương, trong khi chồng bà là người trực tiếp trông coi công trình.

Mai Thành, người quản lý của cố diễn viên Đức Tiến, xác nhận lời khai của bà Sáng là đúng, cho biết anh nhiều lần nhận tiền do Đức Tiến đưa để chuyển cho cha cố diễn viên mua vật liệu xây dựng và trực tiếp trông coi công trình.

Bà Sáng, mẹ kế của Đức Tiến, trình bày trước HĐXX.

Cũng trong phiên xử, đại diện nguyên đơn trình bày với HĐXX rằng giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, cho biết trước khi qua đời, Đức Tiến lập di chúc để lại căn nhà tại phường Thủ Đức và thửa đất tại Tây Ninh cho vợ. Bà Ánh và con gái của nguyên đơn mỗi người được hưởng một phần di sản không phụ thuộc di chúc, tương đương 608 triệu đồng.

Đại diện Bình Phương cũng nêu rằng quá trình cấp cứu, điều trị và lo hậu sự cho Đức Tiến phát sinh chi phí khoảng 900 triệu đồng, đề nghị tòa cấn trừ vào phần di sản thừa kế.

Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Ánh đề nghị HĐXX không công nhận di chúc lập tại Mỹ mà nguyên đơn trình bày, cho rằng căn nhà tại Thủ Đức là tài sản chung của bà và con trai, nên yêu cầu chia đôi theo pháp luật và được nhận hiện vật là căn nhà. Đối với thửa đất ở Tây Ninh, bà Ánh khẳng định đây là tài sản riêng của Đức Tiến và đề nghị chia đều cho bà, con dâu và cháu nội theo quy định pháp luật.

Bà Ánh nhấn mạnh bản thân không chỉ đóng góp tiền bạc và công sức mua nhà, mà còn quản lý, bảo quản khối tài sản từ khi con trai sang Mỹ định cư. Bà cho rằng vợ Đức Tiến không nắm rõ nguồn gốc căn nhà và việc cấp sổ nên hiểu nhầm đây là tài sản chung. Bà yêu cầu được nhận hiện vật là căn nhà tại TP Thủ Đức và sẽ thanh toán cho Bình Phương cùng con gái phần giá trị tương ứng.