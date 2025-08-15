Di sản của cố nghệ sĩ Đức Tiến được định giá hơn 7 tỷ đồng

Sáng 14/8, TAND TP HCM tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai tài liệu và hòa giải vụ "tranh chấp thừa kế tài sản của cố nghệ sĩ Đức Tiến" giữa nguyên đơn, hoa hậu Bình Phương, sinh năm 1985, định cư Mỹ và mẹ chồng, bà Nguyễn Ngọc Ánh, sinh năm 1952.

Sau lần hòa giải bất thành hôm 15/5, tại phiên làm việc này, hai bên vẫn giữ nguyên quan điểm và cung cấp thêm một số bằng chứng, cùng tài liệu định giá tài sản tranh chấp.

Cụ thể, căn nhà tại 26/4A đường số 24, khu phố 7, phường Linh Đông (nay là phường Hiệp Bình), TP Thủ Đức, TP HCM được định giá 6.243.654.135 đồng; thửa đất số 1841, tờ bản đồ số 6, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) được định giá 1.050.000.000 đồng; tổng giá trị hai bất động sản là 7.293.654.135 đồng.

Cố nghệ sĩ Đức Tiến.

Tại tòa, luật sư của Bình Phương cho biết cô và Đức Tiến quen nhau năm 2007, kết hôn năm 2010. Giai đoạn 2008-2010, Bình Phương nhiều lần mang tiền mặt và chuyển từ Mỹ về Việt Nam để mua đất, xây nhà ở Thủ Đức, tổng cộng hàng chục nghìn USD.

Luật sư cung cấp kèm email, hình ảnh chứng minh căn nhà được xây mới hoàn toàn, bằng tiền của Bình Phương và Đức Tiến góp chung. Đức Tiến cũng vay thêm bạn bè để hoàn thiện, sau đó cả hai cùng trả nợ.

Theo phía nguyên đơn, năm 2009, bà Nguyễn Ngọc Ánh chưa sinh sống tại căn nhà này; con gái bà là Thủy Tiên khi đó đang thụ án. Bà Ánh chỉ dọn về ở sau khi Đức Tiến chuẩn bị sang Mỹ năm 2013. Từ năm 2014, vợ chồng Bình Phương cùng con gái nhiều lần về Việt Nam và lưu trú tại đây.

Giai đoạn 2022-2023, Đức Tiến nhiều lần gửi tiền từ Mỹ về Việt Nam qua người quen, gồm 24 triệu đồng, 2.000 USD và chi phí sửa nhà. Đầu năm 2023, anh về nước quay video rao bán nhà, xác nhận mẹ đã chuyển về Biên Hòa sinh sống, căn nhà để trống.

Bình Phương khẳng định bà Nguyễn Ngọc Ánh không đóng góp tiền bạc hay công sức xây dựng, không có thu nhập và toàn bộ căn nhà do vợ chồng cô tạo lập bằng nguồn tiền hợp pháp.

Để chứng minh, phía Bình Phương nộp cho tòa các hợp đồng mua đất, hợp đồng và hóa đơn xây dựng, sao kê và chứng từ chuyển tiền, ảnh quá trình xây - sửa nhà, video rao bán, vé máy bay, dấu xuất nhập cảnh và giấy tờ chứng minh thu nhập.

Đức Tiến và Bình Phương cùng con gái.

Từ các căn cứ này, luật sư của Bình Phương cho rằng nhà đất ở TP HCM và Tây Ninh là tài sản riêng của cô cùng phần di sản của chồng đã mất. Theo Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015, Bình Phương cho rằng mẹ chồng và con gái Madison Hoàng thuộc diện người thừa kế ngoài di chúc, được hưởng 2/3 suất thừa kế bắt buộc.

Sau khi định giá, chia đôi tài sản cho vợ và trừ chi phí cấp cứu, mai táng, di sản thực tế còn lại của Đức Tiến là hơn 2,72 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được chia đều cho ba người thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm: mẹ Đức Tiến, Bình Phương và con gái, mỗi người nhận khoảng 900 triệu đồng. Theo quy định của pháp luật, bà Ánh và bé Mèo được nhận 2/3 của 900 triệu, tức 605 triệu đồng/ người.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh giữ nguyên yêu cầu nhận 50% giá trị căn nhà ở thành phố Thủ Đức và 50% giá trị thửa đất tại Tây Ninh. Phần tài sản còn lại, bà đề nghị chia đều cho các hàng thừa kế thứ nhất gồm bà, con dâu và cháu nội.

Bà Ánh cũng mong được nhận hiện vật là căn nhà ở Thủ Đức và sẽ thanh toán phần tiền mặt cho Bình Phương cùng cháu nội.

Sau khi các bên trình bày, tòa cho biết do bị đơn vừa nộp đơn phản tố bổ sung ngày 13/8, cần xem xét trước khi giải quyết, nên hoãn phiên hòa giải và sẽ thông báo lịch mới.

Hồi tháng 5/2024, Đức Tiến qua đời tại một bệnh viện ở California, Mỹ, do nhồi máu cơ tim, hưởng dương 44 tuổi. Anh từng nổi tiếng trong làng người mẫu những năm 2000, giành cúp vàng Model Star tại Hàn Quốc năm 2010, và tham gia nhiều phim truyền hình như Trở về, Chuyện tình đảo ngọc, Vợ của chồng tôi.

Sau khi kết hôn với Hoa hậu Áo dài Dallas Nguyễn Bình Phương, anh sang Mỹ định cư, làm MC cho nhiều chương trình và sự kiện của cộng đồng người Việt. Trước khi qua đời, anh điều hành công ty truyền thông, tổ chức sự kiện và tích cực tham gia nhiều chương trình trong lẫn ngoài nước.