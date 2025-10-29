Vợ Đức Tiến thấy kết quả phiên tòa 'hợp tình hợp lý'

Phiên tòa xét xử vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố diễn viên Đức Tiến giữa nguyên đơn là vợ anh, hoa hậu Bình Phương và mẹ chồng, bà Nguyễn Ngọc Ánh, kết thúc vào chiều 28/10. Tòa xác định bản di chúc có nội dung Đức Tiến để lại toàn bộ tài sản cho Bình Phương là hợp pháp, song ghi nhận công sức quản lý tài sản của mẹ anh nên cho bà hưởng một phần.

Phiên tòa xét xử vụ tranh chấp di sản thừa kế của Đức Tiến.

Cụ thể, trong khối tài sản Đức Tiến để lại gồm căn nhà tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức (nay là phường Hiệp Bình, trị giá 6,2 tỷ đồng) và thửa đất tại Long An (nay thuộc Tây Ninh, trị giá hơn một tỷ đồng), bà Nguyễn Ngọc Ánh cùng con gái của cố nghệ sĩ được hưởng phần di sản không phụ thuộc di chúc, tương ứng 2/3 suất thừa kế, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Tòa cũng ghi nhận bà Ánh có công trông coi, giữ gìn ngôi nhà ở Thủ Đức khi Đức Tiến sang Mỹ, nên được hưởng thêm 10% giá trị căn nhà, nâng tổng thừa kế lên hơn 2 tỷ đồng. Vợ Đức Tiến nhận 70% khối tài sản bằng hiện vật, có trách nhiệm thanh toán khoản tiền tương ứng cho bà Ánh.

Trả lời Ngôi Sao sau phiên tòa, hoa hậu Bình Phương cho rằng phán quyết của tòa hợp lý, tôn trọng di chúc của Đức Tiến, phù hợp nguyện vọng cá nhân cô. Cô cho biết trước đó cũng mong muốn việc phân chia tài sản được thực hiện đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho mẹ chồng.

"Tôi chỉ mong mọi chuyện thật sự khép lại để anh Tiến yên nghỉ, còn tôi có thể trở về tập trung chăm lo cho bé Mèo", vợ Đức Tiến nói.

Luật sư Nguyễn Văn Xuân, người đại diện cho Bình Phương, đồng quan điểm với thân chủ, nhận định đây là phán quyết hợp lý, thể hiện sự công tâm và khách quan của HĐXX.

Về phía bị đơn, bà Nguyễn Ngọc Ánh nói chưa hài lòng với phần tài sản thừa kế được nhận.

Luật sư Đàm Văn Hùng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Ánh, cho biết: "Bản án sơ thẩm vừa tuyên chưa đáp ứng kỳ vọng của bà Ánh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành kháng cáo".

Theo ông Hùng, phía bị đơn sẽ đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại bản án theo hướng: xác định di chúc ngày 8/9/2023 do Đức Tiến lập tại Mỹ không có hiệu lực pháp lý tại Việt Nam; đồng thời thu thập thêm chứng cứ để làm rõ việc căn nhà tại Thủ Đức là tài sản chung của Đức Tiến và mẹ ruột, cùng một số nội dung khác liên quan.

Luật sư Đàm Văn Hùng và Đỗ Văn Luận trao đổi với bà Ánh tại nhà riêng sau phiên tòa.