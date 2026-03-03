Ảnh sao 3/3: Đan Trường sang Mỹ mừng vợ cũ khai trương nhà hàng

Đan Trường dành nhiều lời khen cho vợ cũ Thủy Tiên về khả năng kinh doanh và quán xuyến công việc.

Anh cho biết dù đã chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt, tiếp tục dõi theo và hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Tuấn Khôi đưa con gái đi dạo quanh công viên trong lúc H’Hen Niê chơi tennis cùng bạn bè.

Anh cho biết luôn sẵn sàng đảm nhận việc chăm con để vợ có thời gian nghỉ ngơi, tập luyện và tái tạo năng lượng.

Ca sĩ Xuân Nghi đăng ảnh mặc áo cưới sau khi được bạn trai 'thanh mai trúc mã' cầu hôn vào dịp Tết Nguyên đán tại Mỹ.

Diệp Lâm Anh đưa hai con đi nghỉ dưỡng.

Dương Triệu Vũ vừa từ Mỹ về Việt Nam đã đến check-in quán cà phê Đàm Vĩnh Hưng mới mở ở thành phố Thủ Đức.

Chi Pu được khen 'đẹp phát sáng' khi tham dự một sự kiện về mỹ phẩm tại TP HCM.

Trịnh Kim Chi chụp ảnh tình cảm với ông xã doanh nhân trong chuyến du lịch đầu năm cùng đại gia đình.

Phí Ngọc Hưng bên hai con gái.

Gia đình Huỳnh Đông và Ái Châu trên máy bay trở lại Canada sau kỳ nghỉ Tết tại Việt Nam.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường khoe bức tranh vẽ con gái Mimi được anh treo tại một góc trong biệt thự mới.

Thanh Thảo chúc mừng sinh nhật ông xã.