Ảnh sao 3/3: Đan Trường sang Mỹ mừng vợ cũ khai trương nhà hàng

Sự kiện: Sao Việt

Đan Trường đến ủng hộ vợ cũ khởi động kinh doanh sau Tết; nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đảm nhận chăm sóc bé Harley để bà xã H'Hen Niê chơi thể thao.

Ảnh sao 3/3: Đan Trường sang Mỹ mừng vợ cũ khai trương nhà hàng - 1

Đan Trường dành nhiều lời khen cho vợ cũ Thủy Tiên về khả năng kinh doanh và quán xuyến công việc.

Anh cho biết dù đã chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt, tiếp tục dõi theo và hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Ảnh sao 3/3: Đan Trường sang Mỹ mừng vợ cũ khai trương nhà hàng - 2

Tuấn Khôi đưa con gái đi dạo quanh công viên trong lúc H’Hen Niê chơi tennis cùng bạn bè.

Anh cho biết luôn sẵn sàng đảm nhận việc chăm con để vợ có thời gian nghỉ ngơi, tập luyện và tái tạo năng lượng.

Ảnh sao 3/3: Đan Trường sang Mỹ mừng vợ cũ khai trương nhà hàng - 3

Ca sĩ Xuân Nghi đăng ảnh mặc áo cưới sau khi được bạn trai 'thanh mai trúc mã' cầu hôn vào dịp Tết Nguyên đán tại Mỹ.

Ảnh sao 3/3: Đan Trường sang Mỹ mừng vợ cũ khai trương nhà hàng - 4

Diệp Lâm Anh đưa hai con đi nghỉ dưỡng.

Ảnh sao 3/3: Đan Trường sang Mỹ mừng vợ cũ khai trương nhà hàng - 5

Dương Triệu Vũ vừa từ Mỹ về Việt Nam đã đến check-in quán cà phê Đàm Vĩnh Hưng mới mở ở thành phố Thủ Đức.

Ảnh sao 3/3: Đan Trường sang Mỹ mừng vợ cũ khai trương nhà hàng - 6

Chi Pu được khen 'đẹp phát sáng' khi tham dự một sự kiện về mỹ phẩm tại TP HCM.

Ảnh sao 3/3: Đan Trường sang Mỹ mừng vợ cũ khai trương nhà hàng - 7

Trịnh Kim Chi chụp ảnh tình cảm với ông xã doanh nhân trong chuyến du lịch đầu năm cùng đại gia đình.

Ảnh sao 3/3: Đan Trường sang Mỹ mừng vợ cũ khai trương nhà hàng - 8

Phí Ngọc Hưng bên hai con gái.

Ảnh sao 3/3: Đan Trường sang Mỹ mừng vợ cũ khai trương nhà hàng - 9

Gia đình Huỳnh Đông và Ái Châu trên máy bay trở lại Canada sau kỳ nghỉ Tết tại Việt Nam.

Ảnh sao 3/3: Đan Trường sang Mỹ mừng vợ cũ khai trương nhà hàng - 10

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường khoe bức tranh vẽ con gái Mimi được anh treo tại một góc trong biệt thự mới.

Ảnh sao 3/3: Đan Trường sang Mỹ mừng vợ cũ khai trương nhà hàng - 11

Thanh Thảo chúc mừng sinh nhật ông xã.

Bài học cho nghệ sĩ Việt sau ồn ào từ thiện của ca sĩ Đan Trường
Bài học cho nghệ sĩ Việt sau ồn ào từ thiện của ca sĩ Đan Trường

Vụ ca sĩ Đan Trường kêu gọi từ thiện bằng tài khoản cá nhân gây tranh cãi là bài học chung cho toàn thể giới nghệ sĩ, người nổi tiếng nói riêng và cá...

-02/03/2026 20:43 PM (GMT+7)
