Jennifer Garner từng hoảng loạn sau ly hôn Ben Affleck

Diễn viên 54 tuổi, người hoàn tất thủ tục ly hôn Ben Affleck năm 2018, chia sẻ trong tập podcast Aspire with Emma Grede hôm 25/8: "Tôi đã hoảng loạn khi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân và nhận ra mình lùi bước quá nhiều trong công việc".

Jennifer Garner và Ben Affleck khi còn bên nhau. Ảnh: FilmMagic

Jennifer Garner lo về tương lai ở Hollywood vì ngành này vốn được biết đến với tình trạng phân biệt tuổi tác. "Đột nhiên tôi nhận ra mình không biết còn có thể làm việc được bao lâu. Đây không phải là ngành mà khi bạn 60, 55 hay 43 tuổi, người ta sẽ nói: 'Tôi sẽ trả cho cô mức thù lao cao hơn bao giờ hết'".

Garner cũng sợ khó nhận các vai diễn khi trở thành mẹ đơn thân, bởi cô không còn có thể "xa các con sáu tháng mỗi lần" để tới những địa điểm quay phim cách xa nhà ở Los Angeles.

Bên cạnh đó, bà mẹ ba con lo lắng về việc duy trì lối sống như thời còn kết hôn với Affleck, khi cô phải tự đảm bảo điều kiện vật chất cho các con. "Cuộc sống rất đắt đỏ và bạn phải tìm cách xoay xở. Được nhiều người biết đến không có nghĩa bạn nghiễm nhiên có sự sung túc", cô nói.

Garner thừa nhận trước khi ly hôn, cô "chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về tiền bạc". Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra việc phải trở thành trụ cột gia đình là vấn đề nghiêm túc.

Ngôi sao Bí danh cho biết nhận thức này thôi thúc cô bắt đầu hợp tác với Once Upon a Farm, công ty chuyên sản xuất thực phẩm hữu cơ dành cho trẻ em và em bé. Cô giữ vai trò giám đốc thương hiệu và đồng sáng lập từ năm 2017. Theo Fortune, công ty lên sàn vào tháng 2 với mức định giá 724 triệu USD, còn Garner kiếm được một triệu USD trong năm ngoái. Ngoài ra, diễn viên dự kiến kiếm 2-3 triệu USD mỗi năm trong khoảng hai năm tới.

Jennifer Garner vừa diễn xuất, vừa kinh doanh trong những năm gần đây. Ảnh: Peacock

Garner và Affleck kết hôn năm 2005, có chung ba con là Violet, 20 tuổi, Seraphina, 17 tuổi và Samuel, 13 tuổi. Trong thời gian chung sống với Affleck, Garner tham gia một số phim như Elektra (2005), Juno (2007) và Dallas Buyers Club (2013), nhưng sau đó tạm lùi khỏi sự nghiệp để ở nhà chăm sóc con nhỏ.

Cặp sao tuyên bố ly thân năm 2015, sau 10 năm kết hôn. Trong quá trình giải quyết thủ tục ly hôn, Garner vẫn tham gia một số dự án như Miracles from Heaven (2016) và Love, Simon (2018). Dự án đầu tiên của cô sau khi hoàn tất ly hôn là Wonder Park (2019), trong đó cô lồng tiếng cho bà Bailey, mẹ của nhân vật chính June. Sau đó, Garner tiếp tục góp mặt trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình lớn như The Adam Project (2022), Deadpool & Wolverine (2024) và The Five-Star Weekend (2026).

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Weekly tháng trước, Garner cho biết Ben Affleck là người đồng hành tuyệt vời trong việc nuôi con và đã động viên cô nhận vai chính Hollis Shaw trong The Five-Star Weekend.

Garner kể ban đầu cô do dự vì bộ phim được quay liền một tháng tại Nantucket, Massachusetts. Tuy nhiên, sau đó cô cảm thấy yên tâm vì Ben chăm sóc các con rất chu đáo. "Ben là một người bạn đồng hành tuyệt vời theo cách đó. Và điều ấy khiến tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm", Garner nói.

Ben Affleck đưa hai con gái đi ăn tối vào cuối tuần qua. Ảnh: X17