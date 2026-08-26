Uẩn khúc quanh cái chết đột ngột của mỹ nhân Hollywood

Hayden Panettiere qua đời ngày 16/8, chỉ ít ngày trước sinh nhật lần thứ 37. Nữ diễn viên được phát hiện bất tỉnh tại một căn hộ ở Greenville, bang South Carolina, Mỹ. Nhân viên cấp cứu hồi sức nhưng không thể cứu cô.

Kết quả khám nghiệm ban đầu không ghi nhận chấn thương. Nhà chức trách xác nhận Hayden được tìm thấy trong tình trạng không phản ứng, đã xảy ra ngừng tim. Tuy nhiên, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết vẫn đang được xác định.

Trong cuộc phỏng vấn với "Good Morning America", Lesley Vogel, mẹ ruột Hayden, nói bà chưa thể chấp nhận việc con gái ra đi đột ngột. Bà cũng day dứt vì quan hệ giữa 2 mẹ con từng có khoảng cách trong những tháng cuối đời Hayden.

Điều khiến Lesley Vogel đặc biệt lo lắng là sự xuất hiện của Brian Hickerson, bạn trai cũ từng nhiều lần chia tay rồi tái hợp với Hayden. Theo Reuters, Brian Hickerson cùng anh trai Zach Hickerson có mặt tại căn hộ khi nữ diễn viên được phát hiện bất tỉnh.

Zach Hickerson được cho là người phát hiện Hayden không phản ứng, gọi cấp cứu rồi thực hiện CPR. Sự hiện diện của anh em nhà Hickerson thu hút chú ý vì Brian từng có mối quan hệ nhiều biến động với nữ diễn viên.

Hayden Panettiere qua đời ngày 16/8, chỉ ít ngày trước sinh nhật lần thứ 37. IG.

Lesley Vogel cho biết bà phản đối chuyện con gái quay lại với Brian Hickerson vì lo mối quan hệ này ảnh hưởng tiêu cực tới Hayden. Trong cuộc gọi cuối cùng, bà thậm chí đưa ra tối hậu thư, nói 2 mẹ con khó duy trì quan hệ như trước nếu Hayden vẫn lựa chọn ở bên Hickerson.

Brian Hickerson từng vướng vấn đề pháp lý liên quan bạo lực gia đình đối với Hayden Panettiere. People cho biết anh từng bị kết tội trong 1 vụ việc liên quan nữ diễn viên. Quá khứ này khiến những nghi ngờ của Lesley Vogel được chú ý, dù cơ quan điều tra chưa kết luận Brian liên quan tới cái chết.

Reuters cho biết Hickerson đã cung cấp thuốc của Hayden cho cảnh sát. Một cuộc gọi tới 911 cũng làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên có thể đã sử dụng thuốc quá liều. Dẫu vậy, đây mới chỉ là hướng nghi vấn trong quá trình điều tra, chưa phải nguyên nhân tử vong được xác nhận.

Thông qua luật sư, Brian Hickerson phủ nhận có liên quan tới cái chết của Hayden Panettiere, đồng thời nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Nhà chức trách cũng cho biết chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy nữ diễn viên bị sát hại.

Ánh hào quang phủ bóng nhiều biến cố

Hayden Panettiere sinh năm 1989, bước vào làng giải trí khi mới 11 tháng tuổi. Cô sớm trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình Mỹ, sau đó chuyển sang điện ảnh, xây dựng sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ.

Vai Juliette Barnes trong "Nashville" được xem là dấu mốc nổi bật nhất của Hayden. Nhờ vai diễn này, cô nhận 2 đề cử Quả cầu Vàng, đồng thời khẳng định vị trí trong nhóm diễn viên truyền hình nổi tiếng của Hollywood.

Trước đó, Hayden từng góp mặt trong "Remember the Titans", "A Bug's Life", "Bring It On: All or Nothing", "Scream 4" cùng "Scream 5". "Sleepwalker" là 1 trong những dự án cuối cùng cô tham gia trước khi qua đời.

Đằng sau sự nghiệp thành công, cuộc sống của Hayden có nhiều giai đoạn khó khăn. Nữ diễn viên từng công khai chuyện đối mặt với vấn đề sức khỏe tinh thần, chứng trầm cảm sau sinh, nghiện rượu cùng những ảnh hưởng kéo dài của việc nổi tiếng từ quá sớm.

Trong hồi ký "This Is Me: A Reckoning" phát hành đầu hè 2026, Hayden kể về sức ép của việc nổi tiếng sớm, chứng trầm cảm sau sinh, vấn đề nghiện rượu, quá trình làm mẹ cùng những mối quan hệ phức tạp.

Mất mát lớn khác xảy đến năm 2023 khi em trai cô, Jansen Panettiere, qua đời ở tuổi 28. Cái chết của người em được cho là để lại khoảng trống sâu sắc trong đời Hayden, vốn đã trải qua nhiều giai đoạn bất ổn về tinh thần.

Sau khi Hayden qua đời, một số người từng làm việc với cô cho biết sức khỏe nữ diễn viên trong những tháng cuối đời không tốt. Có nguồn tin nói cô chịu những cơn đau lưng nghiêm trọng, ảnh hưởng khả năng di chuyển khi thực hiện dự án cuối.

Page Six dẫn nguồn tin mô tả thể trạng của Hayden từng khiến người xung quanh lo ngại. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác định có liên hệ trực tiếp với nguyên nhân tử vong nên vẫn cần tách biệt khỏi kết quả điều tra.

Theo Celebrity Net Worth, Hayden Panettiere sở hữu tài sản ước tính khoảng 6 triệu USD trước khi qua đời. Cô có con gái Kaya Evdokia Klitschko, 12 tuổi. Cô bé hiện sống chủ yếu tại châu Âu cùng cha ruột Wladimir Klitschko, cựu vô địch quyền Anh hạng nặng người Ukraine.

Ở thời điểm hiện tại, câu hỏi lớn nhất vẫn là điều gì đã xảy ra trong những giờ cuối cùng của Hayden Panettiere. Lời kể của Lesley Vogel hé lộ những bất an trong gia đình nhưng chưa đủ để xác định nguyên nhân. Câu trả lời cuối cùng vẫn phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra.

Theo: t/h