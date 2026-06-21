Angelina Jolie trải lòng về cuộc sống hậu ly hôn

Trong cuộc trò chuyện mới nhất với tạp chí "Variety" phát hành ngày 18/6, ngôi sao Hollywood đình đám Angelina Jolie khiến công chúng chú ý khi chia sẻ về trạng thái tinh thần hiện tại. Sau một thời gian dài chịu đựng áp lực từ cuộc đổ vỡ, nữ diễn viên khẳng định nguồn năng lượng mạnh mẽ cùng ý chí chiến đấu kiên cường vốn có đang dần quay trở lại với cô. Minh tinh phim "Maleficent" thẳng thắn thừa nhận bản thân từng rơi vào trạng thái đánh mất động lực sống, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc và bị cuộc đời đánh gục một phần.

Giữa những chuỗi ngày tăm tối đó, 6 người con đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn nhất nâng đỡ cô dậy. Thay vì để mẹ chìm đắm trong muộn phiền hoặc chỉ quẩn quanh với nghĩa vụ gia đình, những đứa trẻ nay đã trưởng thành và liên tục thúc đẩy cô bước ra thế giới bên ngoài. Chúng khích lệ cô đi du lịch nhiều nơi, trải nghiệm những điều mới mẻ và tìm lại bản ngã đã mất. Sự thấu hiểu, lòng yêu thương vô điều kiện từ các con mang ý nghĩa cứu rỗi đối với cuộc đời của Angelina Jolie.

Sau gần mười năm ly hôn Brad Pitt, Angelina Jolie vừa có những trải lòng hiếm hoi về hành trình tìm lại chính mình. IG.

Sự trưởng thành của những đứa trẻ cũng đi kèm với quyền tự quyết trong cuộc sống cá nhân, điều này từng làm hao tốn nhiều giấy mực của báo chí quốc tế. Một vài người con đã quyết định từ bỏ họ Pitt trong tên gọi của mình, phản ánh những tổn thương sâu sắc mà chúng từng trải qua. Dù Brad Pitt cảm thấy vô cùng đau lòng trước sự xa cách này, nam tài tử vẫn nuôi hy vọng hàn gắn trong tương lai. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận khẳng định các con của Angelina Jolie hiện tại hoàn toàn tự chủ và đưa ra lựa chọn dựa trên chính trải nghiệm cá nhân của chúng.

Biến cố hôn nhân không chỉ thay đổi cuộc sống cá nhân mà còn đảo lộn hoàn toàn các dự định nghệ thuật của Angelina Jolie. Trước thời điểm chính thức đệ đơn ly dị vào tháng 9/2016, cô từng có ý định rời xa màn ảnh với tư cách diễn viên. Kế hoạch ban đầu của cô là lui về phía sau ống kính để tập trung cho vai trò đạo diễn, đồng thời dành tâm huyết cho các dự án nhân đạo mang tính quốc tế.

Thế nhưng, thực tế khắc nghiệt hậu ly hôn buộc cô phải thay đổi lộ trình. Nữ minh tinh nhận ra rằng việc tiếp tục tham gia diễn xuất là phương án tối ưu nhất. Công việc này vừa đem lại nguồn thu nhập ổn định để nuôi dạy các con, vừa cho phép cô linh hoạt thu xếp thời gian. Để ưu tiên tối đa cho gia đình, cô chủ yếu nhận lời tham gia các dự án điện ảnh có thời gian ghi hình ngắn hoặc có địa điểm quay gần nhà.

Sau hơn 8 năm ròng rã đối diện với các thủ tục pháp lý căng thẳng, cuộc chiến ly hôn ồn ào giữa cô và chồng cũ cuối cùng đã chính thức khép lại vào cuối năm 2024. Việc gác lại những tranh chấp kéo dài giúp Angelina Jolie có thêm không gian để thở và tái tạo năng lượng. Những chia sẻ đầy tích cực của cô ở thời điểm hiện tại chứng minh nữ diễn viên đã sẵn sàng mở ra một chương mới tươi sáng hơn cho cuộc đời mình.