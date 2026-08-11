Brad Pitt: 'Nỗi đau đè nặng đến mức tôi muốn từ bỏ cuộc sống'

"Tôi chưa bao giờ có ý định tự tử, ngoại trừ một khoảng thời gian ngắn. Trong giai đoạn đó, tôi chỉ nghĩ rằng mình không thể tiếp tục được nữa, không nhìn thấy lối thoát nào cả", tài tử 62 tuổi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Esquire đăng tải hôm 10/8.

Brad Pitt nói thêm: "Nỗi đau đè nặng đến mức... tôi không định thực hiện điều đó, nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm giác như một viên đạn lạnh ngắt đang ở trong đầu mình, và nó giống như một sự giải thoát".

Brad Pitt trên tạp chí Esquire.

Ngôi sao F1 cho biết dù từng nghĩ đến cái chết như một cách tiêu cực chấm dứt nỗi đau trong giai đoạn tăm tối, anh tin rằng con người có bản năng sinh tồn vô cùng mạnh mẽ. "Bản năng ấy đã trỗi dậy ngay lập tức với tôi", Brad Pitt nói.

Sau một khoảng lặng, Brad chia sẻ với phóng viên: "Mọi chuyện không hề dễ dàng. Và anh đang nói chuyện với một người vốn được xem là rất may mắn trong cuộc đời".

Khi được hỏi liệu những khó khăn đó có liên quan đến các con hay không, ngôi sao Once Upon a Time... in Hollywood chỉ đáp ngắn gọn: "Chuyện gia đình".

Tuy nhiên, Brad Pitt - người có sáu người con chung với Angelina Jolie - không muốn nói sâu hơn về chủ đề nhạy cảm này. "Chuyện gia đình thôi. Chúng ta có thể dừng ở đó", anh nói.

Brad Pitt và Angelina Jolie có chung ba con nuôi và ba con ruột, gồm: Maddox (25 tuổi), Pax (22 tuổi), Zahara (21 tuổi), Shiloh (20 tuổi) và cặp song sinh Vivienne cùng Knox (18 tuổi).

Angelina Jolie bên 6 người con. Ảnh: AFP

Jolie (51 tuổi) nộp đơn ly hôn Brad Pitt vào năm 2016 và yêu cầu quyền nuôi toàn bộ sáu người con sau một vụ việc được cho là có hành vi bạo hành giữa nam diễn viên và các con.

Các luật sư của Jolie cáo buộc Brad Pitt đã "bóp cổ một người con và tát vào mặt một người con khác" trong một cuộc xung đột trên chuyên cơ riêng khi tài tử say xỉn. FBI đã tiến hành điều tra và quyết định không truy tố nam diễn viên hai lần đoạt giải Oscar.

Cặp sao được tòa tuyên bố độc thân hợp pháp vào năm 2019 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 12/2024.

Năm ngoái, một nguồn tin nói với Us Weekly rằng Brad Pitt vẫn xa cách với phần lớn các con dù "nhiều lần cố gắng hàn gắn". Hiện tại, một số người con của anh đã thực hiện các thủ tục pháp lý hoặc công khai bỏ họ Pitt khỏi tên của mình, bao gồm Maddox, Zahara, Shiloh và Vivienne.