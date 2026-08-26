Sao 'Kẻ hủy diệt' làm lại cuộc đời sau nhiều năm nghiện ngập

Hôm 23/8, Edward Furlong thu hút sự chú ý khi hội ngộ dàn diễn viên Kẻ hủy diệt 2 trong sự kiện For the Love of Sci-Fi ở London. Người hâm mộ vui mừng khi thấy ngôi sao thập niên 1990 trông tươi tắn, khỏe mạnh bên các bạn diễn một thời là Linda Hamilton, Robert Patrick và Michael Biehn.

Theo Daily Mail, đây là một trong những lần hiếm hoi Edward Furlong xuất hiện trước công chúng sau nhiều năm vật lộn với chứng nghiện và những bê bối trong cuộc sống cá nhân.

Edward Furlong trong sự kiện mừng 35 năm ra mắt phim Terminator 2: Judgment Day (Kẻ hủy diệt 2). Ảnh: Goff

Năm 1991, Furlong mới 13 tuổi khi được đạo diễn James Cameron chọn vào vai John Connor, con trai Sarah Connor (Linda Hamilton), trong Terminator 2: Judgment Day. Thành công của bộ phim đưa tên tuổi cậu bé vụt sáng ngay lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Sau đó, anh tiếp tục được chú ý với American History X, Detroit Rock City và Animal Factory, trở thành một trong những ngôi sao tuổi teen được hâm mộ nhất thời đó. Tuy nhiên, đến đầu thập niên 2000, sự nghiệp dần chững lại khi anh trưởng thành và bắt đầu vướng vào rượu, ma túy.

Edward Furlong và Linda Hamilton trong phim Terminator 2: Judgment Day.

Theo ABC News, Furlong lần đầu vào cơ sở cai nghiện năm 2000 để điều trị vấn đề lạm dụng rượu. Những năm sau, diễn viên thừa nhận sử dụng heroin và cocaine. Chính tình trạng này đã khiến anh đánh mất cơ hội lớn trong sự nghiệp: vai John Connor trong Terminator 3: Rise of the Machines phát hành năm 2003.

Trong cuộc phỏng vấn với Michael Rosenbaum năm 2024, Furlong kể rằng hợp đồng đóng Terminator 3 yêu cầu anh không sử dụng ma túy. Sau khi ký thỏa thuận trị giá hàng triệu USD, diễn viên đã đi ăn mừng tại hộp đêm và dùng cocaine đến mức bất tỉnh. Thông tin đến tai hãng phim, khiến anh mất vai. Nhiều năm sau, Furlong nhìn lại việc mất vai có thể là một may mắn, bởi nếu không anh có thể trượt dài hơn trong nghiện ngập.

Ma túy và những vấn đề cá nhân cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống riêng của Furlong. Anh kết hôn với diễn viên Rachael Bella năm 2006 và có một con trai. Bella đệ đơn ly hôn năm 2009, đồng thời cáo buộc chồng bạo hành và dùng ma túy, nhưng Furlong phủ nhận. Thời gian sau, hai người xảy ra tranh chấp về quyền nuôi con. Năm 2012, Bella nêu trong hồ sơ tòa án rằng con trai của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với cocaine khi ở với bố. Furlong sau đó bị hạn chế quyền thăm con. Vụ ly hôn hoàn tất năm 2014.

Những năm sau đó, Furlong tiếp tục nhiều lần vướng rắc rối pháp lý. Năm 2013, anh phải tham gia chương trình cai nghiện và tư vấn theo một thỏa thuận với cơ quan tố tụng. Đến năm 2016, diễn viên một lần nữa bị bắt tại California vì sử dụng chất cấm. Sự việc này khiến anh quyết định nghiêm túc thay đổi.

Furlong năm 2016. Ảnh: Xposure

Furlong được đưa vào một chương trình cai nghiện kéo dài sáu tháng nhưng quyết định ở lại thêm sáu tháng vì sợ trở lại cuộc sống cũ. Tổng cộng, anh dành khoảng một năm tại một cơ sở phục hồi ở Huntington Beach.

Con trai cũng trở thành một trong những động lực quan trọng để Furlong thay đổi. Sau nhiều năm xa cách, mối quan hệ giữa hai cha con dần được cải thiện. Trong chương trình podcats Inside of You with Michael Rosenbaum năm 2024, Furlong cho biết anh và con trai tuổi teen có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên trò chuyện.

Cùng năm, diễn viên chia sẻ với Daily Mail anh đang gây dựng lại sự nghiệp và trân trọng cơ hội được trao lần thứ hai. "Tôi chưa bao giờ là một thiếu niên bình thường. Tôi đã có một cuộc sống rất khác thường", anh thừa nhận. Furlong cho biết mục tiêu hiện tại của anh là lấy lại cuộc sống trước đây: "Mọi thứ dần thay đổi và tôi chỉ muốn đưa cuộc sống trở lại như trước. Tôi đã làm nhiều người tổn thương và thất vọng khi nghiện ma túy. Việc lấy lại niềm tin của mọi người là một quá trình dài".

Sau khi duy trì cuộc sống tỉnh táo, Furlong từng bước trở lại với công việc, chủ yếu qua các dự án độc lập. Anh đóng The Forest Hills (2023) và Unspeakable: Beyond the Wall of Sleep (2024). Năm 2019, anh cũng có cơ hội trở lại với vai John Connor trong Terminator: Dark Fate thông qua công nghệ ghi lại chuyển động gương mặt, dù vai diễn chỉ xuất hiện ngắn trong phần đầu phim. Hai năm gần đây, anh chủ yếu xuất hiện tại các sự kiện giao lưu với người hâm mộ và những chương trình liên quan đến dòng phim hành động, khoa học viễn tưởng.

Tháng 2/2025, Furlong cho biết anh đã duy trì cuộc sống tỉnh táo được bảy năm. Nhìn lại quãng thời gian sa ngã, diễn viên không né tránh những sai lầm trong quá khứ và quyết tâm từng bước lấy lại cuộc sống, sự nghiệp đã đánh mất.

35 năm sau ngày trở thành ngôi sao nhí, Furlong giờ khác xa cậu bé năm nào. Tuy không còn vị trí của một ngôi sao Hollywood, nhưng sau những năm tháng đầy sóng gió, anh dần tìm lại sự ổn định và niềm vui với công việc. Màn tái ngộ các bạn diễn ở London vì thế không chỉ gợi nhớ một vai diễn để đời, còn là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trở lại của Furlong.