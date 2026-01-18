Hoa hậu Kỳ Duyên và loạt sao Việt khoe ảnh 10 năm trước

Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên chia sẻ hình ảnh nặng tới 90kg vào 10 năm trước. Cô viết: “2016 – 2026 tròn 10 năm của một hành trình thay đổi bản thân, nhìn lại ảnh cũ tự hào nhiều lắm. Từ một cô bé từng rất tự ti với cân nặng 90kg, đến hôm nay là cả một chặng đường dài của nhiều cảm xúc, nhiều nỗ lực, kỷ luật và những bài học lớn”.

Hoa hậu Kỳ Duyên không bỏ qua trào lưu này, đăng ảnh từ năm 2014, thời còn đi học. Kỳ Duyên gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, nét đẹp trong trẻo, mộc mạc. Dù không trang điểm cầu kỳ hay theo đuổi phong cách thời trang nổi bật, nhưng đường nét gương mặt hài hòa của người đẹp đã sớm được chú ý.

Á hậu Thảo Nhi Lê chia sẻ hình ảnh của bản thân cách đây 10 năm cùng dòng tâm sự: “Nhi đã thay đổi rất nhiều, mà cũng có những thứ gần như không đổi. Vẫn là Nhi thôi, chỉ là lớn hơn, hiểu chuyện hơn và vững vàng hơn một chút. 2016 là những ngày Nhi vừa khám phá thế giới, vừa loay hoay tìm chính mình”.

Vợ chồng Thúy Diễm – Lương Thế Thành cũng góp mặt trong trào lưu khi chia sẻ lại hình ảnh cách đây 10 năm, thời điểm cả hai đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới. Đôi diễn viên kết hôn năm 2016 sau hai năm hẹn hò, đón con đầu lòng năm 2018.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đăng ảnh cách đây 10 năm với chia sẻ: “2016 – 2026, 10 năm một hành trình với nhiều đổi thay”. Dù phong cách khi ấy vẫn còn giản dị, mộc mạc, nhưng có thể thấy người đẹp đã sớm sở hữu thần thái nổi bật và nét cuốn hút riêng. Sau 10 năm, Bùi Quỳnh Hoa được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc.

10 năm trước, Quỳnh Anh Shyn ghi dấu ấn với phong cách dễ thương, đúng chuẩn hot girl đời đầu của giới trẻ Hà thành. Khi ấy, cô thường gắn liền với mái tóc dài, nhuộm màu sáng, đeo kính giãn tròng.