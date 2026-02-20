Nam kiện tướng tuổi Ngọ nức tiếng làng dancersport ở đời thực có cuộc sống ra sao?

Chí Anh là kiện tướng đời đầu của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam

Sinh ra trong gia đình có mẹ là cán bộ công an đã nghỉ hưu, bố là nhà điêu khắc nhưng Chí Anh lại chọn dancersport để theo đuổi. Những năm 2000, anh là một trong những kiện tướng dancersport nổi tiếng trong làng thể thao Việt Nam.

Trong suốt sự nghiệp, tên tuổi của anh gắn liền với nữ kiện tướng Khánh Thi. Năm 2002, cặp đôi còn cùng nhau du học tại Pháp để củng cố thêm kỹ năng vũ đạo. Sau khi quay trở lại Việt Nam, cả hai tham gia nhiều cuộc thi lớn trong và ngoài nước. Sau thời kỳ đỉnh cao, anh chuyển sang làm huấn luyện viên cho các vận động viên trẻ.

Chí Anh - Khánh Thi từng là cặp đôi vàng trong làng dancersport Việt Nam.

Ngoài vai trò là VĐV, HLV khiêu vũ thể thao, anh còn được mời làm giám khảo rất nhiều chương trình thi nhảy trên truyền hình như: Bước nhảy hoàn vũ, Thử thách cùng bước nhảy... Tuy nhiên, khi làm giám khảo "Bước nhảy hoàn vũ", cũng có lúc Chí Anh bị cho là "chấm điểm đắt" khiến khán giả thắc mắc. Nam kiện tướng từng kể một chuyện vui là khi đi chợ bị mấy chị nhận ra, chất vấn anh rằng có phải là giám khảo không, sao chấm điểm đắt thế? Khi đó, Chí Anh thừa nhận nhưng mọi người không tin vì bảo trên truyền hình đẹp trai, tóc bóng lộn, ngoài đời lại xì tin, thế là anh phải nhận là "em trai của Chí Anh".

Chí Anh khi ngồi ghế giám khảo cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ".

Ngoài thành công với vai trò giám khảo, bắt đầu từ năm 2017, anh giữ vị trí Chủ tịch Hiệp hội Khiêu vũ Việt Nam. Tại SEA Games 30 tổ chức tại Philippines (2019), Chí Anh cùng Khánh Thi là hai huấn luyện viên cho đội tuyển Việt Nam ở bộ môn khiêu vũ thể thao, toàn đội giành được 2 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Cuộc sống đời thực êm đềm của Chí Anh

Chí Anh không chỉ thành công ở sự nghiệp mà anh còn có cuộc sống riêng tư đầm ấm bên vợ khoa khôi Vũ Khánh Linh. Về quá trình yêu đương, Chí Anh có được vợ trẻ không phải dễ dàng. Anh chia sẻ, bản thân bị Vũ Khánh Linh chặn mọi tài khoản cá nhân, từ Facebook, Instagram, Viber đến Zalo, chặn luôn cả số điện thoại khi mới bắt đầu làm quen. Nhưng vì yêu từ cái nhìn đầu tiên nên Chí Anh "mặt dày" 6 tháng mới làm quen được người mà anh mong đợi bấy lâu.

Chí Anh và vợ kém 20 tuổi.

Công đoạn làm quen khó khăn nhưng với cách nói chuyện thông minh, hài hước cùng tài năng, cuối cùng Chí Anh đã thu phục được trái tim người đẹp. Ít ai ngờ ông "chú" nhiều tuổi như Chí Anh vẫn "cưa đổ" Hoa khôi của trường THPT Việt Đức để đi đến đám cưới hoành tráng được tổ chức vào năm 2016.

Kết hôn với vợ trẻ nên Chí Anh khá chiều vợ. Theo lời anh kể, khi còn độc thân thì đi chơi thoải mái nhưng đến lúc cưới vợ, cứ ra khỏi cửa anh đều phải xin phép, nói lý do rõ ràng. Nhiều người trêu anh sợ vợ, Chí Anh cười: "Tôi nể vợ giống bố tôi nể mẹ tôi thôi".

Chưa hết, trong cuộc sống hàng ngày khi thấy vợ mệt mỏi hoặc stress, Chí Anh đều biết cách an ủi. "Những lúc ấy, tôi thường mua trà sữa cho vợ cùng uống với vợ như 2 người bạn. Thỉnh thoảng, tôi cũng gửi con cho mẹ rồi dẫn vợ đi chơi đây đó cho cô ấy bớt buồn". Còn về vợ Chí Anh, lấy chồng xong rồi sinh con, cô ở nhà chăm sóc gia đình.

Gia đình hạnh phúc của Chí Anh.

Cách đây ít năm, nam kiện tướng dancersport chia sẻ dù vợ ở nhà nhưng anh không bắt cô làm việc nhà mà cho cô một cuộc sống tốt. Anh tâm sự: "Gia đình tôi có người giúp việc nên vợ tôi cũng sướng không phải nấu nướng gì, không phải làm việc nhà gì, chỉ tập trung vào sinh con thôi. Dù còn trẻ nhưng vợ tôi chăm con rất tốt. Tôi rất yên tâm". Nhờ có sự chiều chuộng, yêu thương của chồng nên Hoa khôi trường THPT Việt Đức ngày càng xinh đẹp, cuộc sống gia đình cũng ấm êm, viên mãn.