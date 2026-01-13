Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Ảnh sao 13/1: Phương Lê khoe ảnh diện đồ tắm do ông xã chụp

Phương Lê khoe ảnh trong chuyến đi biển với ông xã Vũ Luân; Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu tình tứ ở Sa Pa.

Ảnh sao 13/1: Phương Lê khoe ảnh diện đồ tắm do ông xã chụp - 1

'Mẹ bỉm' Phương Lê khoe ảnh được ông xã chụp trong chuyến đi biển đầu năm mới. Sau hai tháng sinh con thứ tư, bà xã Vũ Luân lấy lại thân hình gọn gàng, tự tin diện áo tắm.

Ảnh sao 13/1: Phương Lê khoe ảnh diện đồ tắm do ông xã chụp - 2

Nhân dịp lên Sa Pa biểu diễn trong chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 hôm 10/1, Lệ Quyên tranh thủ chụp bộ hình 'trai làng, gái bản' với bạn trai Lâm Bảo Châu.

Ảnh sao 13/1: Phương Lê khoe ảnh diện đồ tắm do ông xã chụp - 3

Mai Ngọc đưa con trai đi sưởi nắng. Từ khi sinh con, 'hot girl thời tiết' ở quê nhà Bắc Giang với gia đình chồng.

Ảnh sao 13/1: Phương Lê khoe ảnh diện đồ tắm do ông xã chụp - 4

Linh Nga (áo trắng) đón tuổi mới bên những người bạn thân thiết như NTK Đỗ Mạnh Cường, ca sĩ Hồng Nhung...

Ảnh sao 13/1: Phương Lê khoe ảnh diện đồ tắm do ông xã chụp - 5

Con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh - Hạt Dẻ - khoe dáng trên sân bóng rổ. Vào cấp ba, Hạt Dẻ đam mê thể thao, thường xuyên đi thi đấu cùng đội tuyển trường.

Ảnh sao 13/1: Phương Lê khoe ảnh diện đồ tắm do ông xã chụp - 6

Võ Hoàng Yến và Miss Cosmo Vietnam 2025 Phương Linh, Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut 'mệt nhoài' sau khi diện đồ siêu nhân quay clip vũ đạo hài hước.

Ảnh sao 13/1: Phương Lê khoe ảnh diện đồ tắm do ông xã chụp - 7

Thanh Trúc kỷ niệm ba năm về chung nhà với ông xã Châu Khải Phong.

Ảnh sao 13/1: Phương Lê khoe ảnh diện đồ tắm do ông xã chụp - 8

Sam được nhiều khán giả khen như teen girl khi diện 'cây' đồ màu trắng hồng, tôn nhan sắc tuổi 36.

Ảnh sao 13/1: Phương Lê khoe ảnh diện đồ tắm do ông xã chụp - 9

Kỳ Duyên đi ăn cùng nhóm bạn thân gồm hoa hậu Đoàn Thiên Ân, ca sĩ Diệp Lâm Anh, người mẫu Phạm Kiên, vợ chồng hot TikToker Lucie Nguyễn.

Ảnh sao 13/1: Phương Lê khoe ảnh diện đồ tắm do ông xã chụp - 10

Thanh Hằng diện đồ ngủ học thoại trong hậu trường quay phim điện ảnh mới.

Hoa hậu Phương Lê sinh con thứ 4
Hoa hậu Phương Lê sinh con thứ 4

NSƯT Vũ Luân - ông xã hoa hậu Phương Lê - vui mừng báo tin vợ anh vừa sinh con gái nặng 2,9 kg, chiều 28/10.

Theo Nghệ Nhi

Nguồn: [Link nguồn]

12/01/2026 22:47 PM (GMT+7)
