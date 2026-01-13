Ảnh sao 13/1: Phương Lê khoe ảnh diện đồ tắm do ông xã chụp

'Mẹ bỉm' Phương Lê khoe ảnh được ông xã chụp trong chuyến đi biển đầu năm mới. Sau hai tháng sinh con thứ tư, bà xã Vũ Luân lấy lại thân hình gọn gàng, tự tin diện áo tắm.

Nhân dịp lên Sa Pa biểu diễn trong chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 hôm 10/1, Lệ Quyên tranh thủ chụp bộ hình 'trai làng, gái bản' với bạn trai Lâm Bảo Châu.

Mai Ngọc đưa con trai đi sưởi nắng. Từ khi sinh con, 'hot girl thời tiết' ở quê nhà Bắc Giang với gia đình chồng.

Linh Nga (áo trắng) đón tuổi mới bên những người bạn thân thiết như NTK Đỗ Mạnh Cường, ca sĩ Hồng Nhung...

Con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh - Hạt Dẻ - khoe dáng trên sân bóng rổ. Vào cấp ba, Hạt Dẻ đam mê thể thao, thường xuyên đi thi đấu cùng đội tuyển trường.

Võ Hoàng Yến và Miss Cosmo Vietnam 2025 Phương Linh, Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut 'mệt nhoài' sau khi diện đồ siêu nhân quay clip vũ đạo hài hước.

Thanh Trúc kỷ niệm ba năm về chung nhà với ông xã Châu Khải Phong.

Sam được nhiều khán giả khen như teen girl khi diện 'cây' đồ màu trắng hồng, tôn nhan sắc tuổi 36.

Kỳ Duyên đi ăn cùng nhóm bạn thân gồm hoa hậu Đoàn Thiên Ân, ca sĩ Diệp Lâm Anh, người mẫu Phạm Kiên, vợ chồng hot TikToker Lucie Nguyễn.

Thanh Hằng diện đồ ngủ học thoại trong hậu trường quay phim điện ảnh mới.