Sao Việt 1/1: Diva Hồng Nhung rạng ngời đón năm mới 2026

Qua 1 năm đầy thử thách, diva Hồng Nhung chia sẻ hình ảnh tươi tắn, tràn đầy sức sống trong ngày cuối cùng của năm 2025, chào đón năm 2026. Nữ ca sĩ bày tỏ, trong năm qua cô "hiểu mình hơn, bỏ đi những khắt khe không cần thiết cho những biến động xung quanh mà mình chẳng có thể làm gì để thay đổi được, bình thản hơn và sẵn lòng biết ơn cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến".

Phan Minh Huyền được fan đến trường quay chúc mừng hết vai trong phim “Cách em 1 milimet”. Cô bày tỏ: “Lại bỏ túi thêm một vai diễn tuyệt vời trong sự nghiệp làm nghề của mình. Biết ơn sự yêu thương của khán giả và sự đồng hành của các em trong FC”.

Lan Phương cùng con gái thứ hai dạo chơi Văn Miếu - Quốc Tử Giám. “Hôm hai mẹ con đi đúng vào ngày thời tiết sạch, bầu trời trong xanh, ửng nắng, lại thêm không khí lành lạnh, dễ chịu vô cùng”, nữ diễn viên viết.

MC Mai Ngọc khoe khoảnh khắc đón sinh nhật đầu tiên bên con trai Panda tại lâu đài nhà chồng ở thành phố Bắc Ninh. “Con chính là điều đẹp đẽ nhất mà tuổi 35 mang đến cho mẹ", cô nhắn gửi đến con trai trong ngày bước sang tuổi 36.

Chia sẻ hình ảnh bên ông xã Kelvin Khánh, Khởi My gửi lời tạm biệt năm 2025 và đón chào 2026. Nữ ca sĩ gửi lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc tới khán giả. Mừng sinh nhật lần thứ 34, hoa hậu chuyển giới Hương Giang cùng bạn trai Phú Cường lên đường đi du lịch, đón năm mới ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Khép lại 2025, Tràm mong 2026 sẽ là một năm nhiều sáng tạo hơn, nhiều dũng cảm hơn, nhiều năng lượng để thử thách chính mình, và đủ bình tĩnh để không bỏ rơi những điều quan trọng”, ca sĩ Hương Tràm tâm sự nhân dịp bước sang năm 2026.

Đăng bộ ảnh tổng kết năm 2025, hoa hậu Ý Nhi cho biết hạnh phúc và biết ơn vì những cơ hội được trải nghiệm, học hỏi và hoàn thiện bản thân