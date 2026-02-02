Gia đình Beckham giàu đến đâu khi đặt cạnh đế chế tỷ phú Peltz?

Năm 2026 mở đầu bằng một diễn biến gây chấn động giới giải trí quốc tế: Brooklyn Beckham – con trai cả của David và Victoria Beckham – bất ngờ công khai mâu thuẫn gia đình trên mạng xã hội. Những chia sẻ thẳng thắn của anh về cuộc tranh chấp đang diễn ra giữa mình và bố mẹ nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, kéo theo hàng loạt meme, bình luận và các bài phân tích từ công chúng.

Trong bối cảnh cả hai bên thông gia đều là những gia đình quyền lực – một bên là cặp đôi biểu tượng của nước Anh, bên kia là gia tộc tỷ phú lừng danh nước Mỹ – câu chuyện không chỉ dừng lại ở xung đột cá nhân, mà còn làm dấy lên sự tò mò về tầm ảnh hưởng, khối tài sản và vị thế xã hội của hai dòng họ Beckham và Peltz.

Giữa lúc mâu thuẫn gia đình của Brooklyn Beckham thu hút sự chú ý, hai gia tộc quyền lực đứng sau cuộc hôn nhân của anh – nhà Beckham và nhà Peltz – cũng bị đặt lên bàn cân so sánh.

Lời tố gây sốc của Brooklyn Beckham

Một trong những chi tiết khiến dư luận xôn xao nhất xuất hiện trên Instagram Stories của Brooklyn, khi anh cáo buộc mẹ mình – Victoria Beckham – đã có hành vi “nhảy múa không phù hợp” trong đám cưới của anh và Nicola Peltz.

“Bà ấy đã nhảy múa rất không phù hợp trước mặt mọi người. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay xấu hổ đến thế trong đời”, Brooklyn viết.

Trước cáo buộc công khai này, nhiều cư dân mạng kêu gọi cặp đôi công bố đoạn phim ghi lại hôn lễ. Tuy nhiên, điều này gần như bất khả thi, bởi đám cưới năm 2022 của Brooklyn và Nicola được tổ chức với các điều khoản bảo mật nghiêm ngặt, cấm sử dụng điện thoại và tiết lộ thông tin, do sự kiện được tạp chí Vogue độc quyền đưa tin.

Cho đến thời điểm hiện tại, cả David và Victoria Beckham lẫn cha mẹ của Nicola Peltz đều chưa trực tiếp lên tiếng về tranh cãi. Trong khi đó, Brooklyn và Nicola dường như vẫn thống nhất cách kể câu chuyện từ phía mình. Vài ngày sau bài đăng gây bão mạng xã hội, cặp đôi được bắt gặp dắt chó đi dạo tại Malibu, cho thấy họ khá bình thản trước làn sóng dư luận.

Gia tộc Peltz – đế chế tỷ phú nước Mỹ

Gia đình Peltz từ lâu đã là một thế lực trong giới tài chính Mỹ. Nelson Peltz – cha của Nicola – là một tỷ phú đầu tư, sinh ra tại Brooklyn, nổi tiếng với hành trình xây dựng tài sản từ doanh nghiệp gia đình A. Peltz & Sons, một công ty phân phối thực phẩm bán buôn do cha ông sáng lập.

Sau khi mở rộng và đưa doanh nghiệp lên sàn với tên Flagstaff Corp, Nelson Peltz tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt thương vụ chiến lược. Đáng chú ý nhất là thương vụ mua lại Snapple từ Quaker Oats với giá 300 triệu USD thông qua Triarc Companies, rồi bán lại cho Cadbury Schweppes chỉ ba năm sau đó với giá 1,45 tỷ USD – một cú lội ngược dòng kinh điển được giảng dạy tại Trường Kinh doanh Harvard.

Nelson Peltz, Elon Musk, Nicola Peltz Beckham và Will Peltz tham dự buổi ra mắt phim 'Lola' của Vertical Entertainment tại Los Angeles vào ngày 3 tháng 2 năm 2024.

Ở tuổi 83, Nelson Peltz vẫn là đối tác sáng lập của quỹ đầu tư Trian Partners, nắm giữ cổ phần tại nhiều tập đoàn lớn như Wendy’s, Heinz, Kraft Foods, Tiffany & Co. hay Domino’s Pizza.

Mẹ của Nicola, Claudia Hefner Peltz, từng là người mẫu làm việc cho các thương hiệu xa xỉ như Chanel, Calvin Klein trước khi rút lui khỏi làng thời trang để tập trung cho gia đình. Tám người con của họ theo đuổi nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tài chính, công nghệ đến nghệ thuật.

Gia đình Beckham – biểu tượng quyền lực của nước Anh

Nếu nhà Peltz đại diện cho giới tư bản Mỹ, thì gia đình Beckham được xem là biểu tượng quyền lực của nước Anh. David Beckham là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá xứ sương mù, với sự nghiệp lẫy lừng tại Manchester United, Real Madrid và đội tuyển Anh.

Sau khi giải nghệ năm 2013, David Beckham tập trung xây dựng thương hiệu cá nhân, hợp tác với Authentic Brands Group và duy trì các hợp đồng lớn với Adidas, Tudor, Nespresso. Anh cũng mở rộng sang lĩnh vực lối sống, nông trại và ra mắt thương hiệu đồ ăn nhẹ BEEUP làm từ mật ong. Song song đó, Beckham vẫn là Đại sứ thiện chí của UNICEF trong hơn 20 năm qua.

Victoria Beckham, từ một Posh Spice của nhóm Spice Girls, đã chuyển mình thành nhà thiết kế thời trang cao cấp. Thương hiệu mang tên cô ra đời năm 2008 và dù từng thua lỗ hàng triệu bảng Anh, vẫn được xem là một trong những đế chế thời trang đáng chú ý, với sự hậu thuẫn tài chính từ DB Ventures của David.

Quyền lực, quan hệ và bất động sản xa xỉ

Gia đình Peltz sở hữu dinh thự chính rộng 44.000 feet vuông tại Palm Beach, trị giá khoảng 76 triệu USD – nơi từng tổ chức đám cưới của Nicola và Brooklyn. Ngoài ra, họ còn có biệt thự 27 phòng ngủ ở Bedford, New York. Riêng Brooklyn và Nicola hiện sống trong căn hộ 16 triệu USD tại Los Angeles.

Trong khi đó, nhà Beckham sở hữu nhiều bất động sản giá trị, bao gồm ngôi nhà phố kiểu Victoria tại Holland Park (London), một trang trại ở Cotswolds và biệt thự ven biển trị giá 80 triệu USD ở Miami.

Ai giàu hơn?

Theo Celebrity Net Worth, tổng tài sản của gia đình Beckham ước tính khoảng 550 triệu USD. Con số này vẫn kém xa khối tài sản khoảng 1,6 tỷ USD của gia đình Peltz, chủ yếu đến từ vị thế tỷ phú đầu tư của Nelson Peltz. Dù vậy, Beckham vẫn là một trong những gia đình giàu và có sức ảnh hưởng nhất nước Anh, thường xuyên góp mặt trong danh sách người giàu của Sunday Times.

Cuộc đối đầu giữa hai gia tộc – nếu tiếp tục leo thang – không chỉ là mâu thuẫn gia đình, mà còn phản ánh sự va chạm giữa hai thế giới quyền lực: hào quang người nổi tiếng và đế chế kinh doanh.