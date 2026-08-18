Hàng trăm nghìn người phát sốt vì Big Bang

Toàn bộ vé của cả hai đêm concert Big Bang tại Hà Nội vào ngày 24-25/10 được bán hết chỉ trong vòng hơn một tiếng trong ngày mở bán (17/8). Thông tin được nền tảng bán vé trực tuyến CTicket xác nhận. Không khí săn vé concert gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội.

Chương trình mở bán sớm dành cho thành viên Big Bang V.I.P Membership diễn ra ngày 13/8. Hơn 50.000 người xếp hàng trực tuyến để mong cơ hội được gặp trực tiếp thần tượng. Mỗi tài khoản có 10 phút để đặt vé và 5 phút để thanh toán.

Ra mắt năm 2006, BIGBANG đã góp phần thay đổi diện mạo nền âm nhạc Hàn Quốc.

Toàn bộ số vé của đợt bán này đã hết chỉ sau hai tiếng. Nhiều người hâm mộ cho biết quá trình săn vé rất căng thẳng và rất dễ bị "văng" khỏi hệ thống.

Đến ngày 14/8, đợt mở bán dành cho chủ thẻ tín dụng cũng gay cấn không kém, có thời điểm ghi nhận lượng người chờ trực tuyến tăng lên hơn 100.000 lượt. Các hạng vé liên tục chuyển trạng thái hết chỗ chỉ sau thời gian ngắn.

Fanpage của một cộng đồng người hâm mộ G-Dragon tại Việt Nam cho biết quá trình săn vé cũng đòi hỏi kinh nghiệm, khán giả phải chuẩn bị sẵn hạng vé cần mua, sẵn sàng về tài khoản thanh toán. Nếu có nhiều phương thức thanh toán hợp lệ, người hâm mộ nên chuẩn bị phương án dự phòng.

Sau ba đợt mở bán, nhiều tài khoản mạng xã hội khoe màn hình thanh toán thành công, số khác chưa may mắn có vé lại tìm cách "săn" từ những người có nhu cầu bán lại. Nam Anh (22 tuổi, đến từ Hà Nội) thậm chí còn nghĩ tới phương án ra tận sân để tìm kiếm thêm cơ hội mua lại vé trực tiếp.

Sáng 3/8, ban tổ chức concert Big Bang tại Hà Nội công bố sơ đồ chỗ ngồi (seat map), bảng giá vé và quyền lợi của các hạng vé VIP.

Giá vé dao động từ một triệu đồng đến 10,5 triệu đồng, với tổng cộng 10 hạng vé khác nhau.

Ban tổ chức khuyến cáo người hâm mộ cảnh giác với các hình thức nhận đặt cọc giữ chỗ, bán suất mua vé. Toàn bộ giao dịch chính thức của concert chỉ được thực hiện thông qua hệ thống CTicket.

Giá vé, sơ đồ chỗ ngồi cho hai đêm diễn tại Hà Nội.

Với khán giả Việt Nam, hai đêm concert vào tháng 10 là cột mốc đặc biệt. Sau 20 năm kể từ ngày Big Bang ra mắt, người hâm mộ Việt Nam mới có cơ hội được tham gia tour diễn chính thức của nhóm ngay trong nước.

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn, nhóm đi qua 19 thành phố với 33 đêm diễn. Hà Nội là điểm dừng duy nhất tại Đông Nam Á được tổ chức tới hai đêm diễn. Concert của Big Bang tại Hà Nội đã khiến lượng tìm kiếm du lịch nội địa tăng hơn bốn lần so với mức thông thường.

Hai đêm diễn của nhóm được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sự kiện giải trí lớn nhất năm 2026 tại Việt Nam.