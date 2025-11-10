Đêm diễn đầu tiên trời quang mây tạnh. Đêm diễn cuối cùng thời tiết kém thuận lợi nhưng không cản được dòng người náo nức trẩy hội G-Drgon. Mạng xã hội bùng nổ hình ảnh và dòng xúc cảm về “ông hoàng Kpop”, khiến nhiều khán giả chưa từng quan tâm G-Dragon cũng bị cuốn vào “cơn lốc”.

Nhiều khán giả nữ trang điểm, ăn vận lộng lẫy đi gặp thần tượng Ảnh: GIA LINH

Viết tiếp giấc mơ cùng thần tượng

Vé 2 đêm G-Dragon (tối 8 và 9/11) đều bán hết nhanh chóng, chứng tỏ sức hút không thể chối cãi của người được mệnh danh “ông hoàng Kpop”. Ở tuổi 37, G-Dragon vẫn hấp dẫn như thuở đôi mươi. Những ai yêu Big Bang nói chung, yêu G-Dragon nói riêng suốt hành trình 19 năm thì nay chắc cũng đã qua thời thanh xuân rực rỡ. Nhưng người hâm mộ gặp lại G-Dragon của hôm nay không chỉ để sống lại ký ức đẹp của một thời mà còn để viết tiếp những giấc mơ cùng thần tượng.

Sự trở lại của G-Dragon sau 11 năm không làm fan thất vọng. Ở Việt Nam, “ông hoàng Kpop” sở hữu lượng fan khổng lồ và chung thủy. Họ đã chờ đợi anh trong nhiều năm. Hơn 10 thành viên của nhóm những người yêu G-Dragon bay từ TPHCM ra Hà Nội “đu” concert G-Dragon, người trẻ nhất trong nhóm là Phương Uyên chia sẻ: “Tôi yêu G-Dragon đã 15, 16 năm nay. Đây là lần thứ 3 G-Dragon về Việt Nam. Anh về lần đầu khi tôi còn nhỏ đến lần này gặp lại G-Dragon, tôi đã gần 30 tuổi”. Trong mắt cô nàng 9x, G-Dragon vẫn phong độ như xưa, thậm chí còn đẹp trai hơn trước. Để thỏa khát khao gặp thần tượng, Phương Uyên “đu” liền 2 đêm, cô chọn những hạng vé tốt, đêm cuối cùng cô “chơi” hẳn vé VIP, để được hưởng quyền lợi soundcheck (xem tổng duyệt). Tổng chi phí cho chuyến “trẩy hội” G-Dragon của Phương Uyên khoảng trên 20 triệu đồng.

Ngoài khán giả xem G-Dragon diễn trực tiếp còn có hàng triệu khán giả theo dõi 2 đêm diễn của G-Dragon gián tiếp, chủ yếu qua mạng xã hội. Những người không quan tâm hoặc có định kiến với Kpop thường bắt lỗi G-Dragon, chẳng hạn anh hát ít, bỏ ngỏ câu hát khá nhiều, hoặc khi anh trình diễn động tác múa như diễn viên ballet khiến fan phát sốt lại là cái cớ để ai đó bàn luận khiếm nhã về giới tính của nghệ sĩ. Khán giả Phương Uyên cho rằng, đi đu concert nên giữ tâm trạng thoải mái, không quá soi xét mới tìm được niềm vui, sự hứng khởi. Bởi nghệ sĩ trình diễn trong một chương trình kéo dài đôi, ba tiếng rất tốn sức, nên được thông cảm nhiều hơn.

“Ông hoàng Kpop” G-Dragon khiến hàng nghìn khán giả phát sốt tại Hà Nội Ảnh: HÀ TRANG

Không diễn ra cảnh bán tháo vé

Dù được bổ sung thêm 1 đêm diễn song vé concert G-Dragon không xảy ra tình trạng bán tháo khủng khiếp như hồi concert BlackPink tại Hà Nội (năm 2023). Những chiếc vé siêu sang được hưởng đặc quyền có thời điểm còn bị đẩy lên vài chục triệu đồng/cặp, gấp đôi, ba lần so với giá gốc.

Concert G-Dragon có những khán giả đặc biệt, như Soobin Hoàng Sơn hay Á hậu Phương Nhi… Ở tuổi 49, lần đầu tiên nữ diễn viên, đạo diễn Hồng Ánh “đu” concert. Chị yêu mến G-Dragon khá muộn. Âm nhạc G-Dragon mang lại cho chị cảm xúc đặc biệt. “Đó không chỉ là giai điệu hay thông điệp, mà là khí chất và sự tự do trong cách G-Dragon sáng tạo”, chị viết trong tâm thư gửi đến đơn vị tham gia quá trình đưa G-Dragon về Việt Nam trong chuyến lưu diễn chính thức. Cũng trong tâm thư, nữ nghệ sĩ còn bày tỏ nỗi lo lắng gặp phải tình trạng lừa đảo khi mua vé. Đó là nỗi lo không chỉ của riêng Hồng Ánh, bởi tình trạng “scam vé” (lừa đảo vé) diễn ra khá nhiều trong hoạt động mua bán, trao đổi, sang nhượng vé concert. Trên trang săn nhượng vé concert G-Dragon không thấy xuất hiện những lời cảnh báo lừa đảo từ nạn nhân như ở một số concert khác. Hình thức giao dịch trực tiếp tại sân đang được nhiều người mua, người bán lựa chọn.

“Trẩy hội” G-Dragon. Ảnh: GIA LINH

Bão lời khen từ khán giả trong và ngoài nước cho không khí, cách thức tổ chức của concert G-Dragon tại Việt Nam. Một khán giả Trung Quốc viết trên mạng xã hội ca ngợi trải nghiệm “đu” concert G-Dragon tại Việt Nam: “Đây có phải thế giới cổ tích không? Tại sao các tòa nhà lại nhiều màu sắc và đáng yêu như vậy? Tại sao lại có loa gắn trên đèn đường phát nhạc của anh Long (biệt danh G-Dragon). Tại sao lại có những tấm poster của anh Long đủ mọi kích cỡ được treo khắp nơi”. Vị khán giả ngoại quốc kết luận: “Không khí thật tuyệt vời”. Nhưng đâu đó vẫn có những nhận xét chưa hài lòng từ “thượng đế” trong nước. Chẳng hạn, địa điểm tổ chức concert bất tiện cho việc di chuyển. Giá đồ uống hơi cao, một cốc nước mía cũng phải trả 30.000 đồng, chiếc bánh mì kẹp thịt 60.000 đồng, 40.000 đồng/xiên thịt nướng… Rất nhiều khán giả than ra về đặt xe khó và đắt, đường lại tắc. Một số ý kiến chê phần loa đài chưa mãn nhĩ song bù lại màn bắn pháo hoa mãn nhãn lại an toàn

Trưa và chiều 9/11, trước thềm đêm diễn cuối cùng của G-Dragon, một số hạng vé được rao bán bằng giá gốc, thậm chí có những hạng vé còn giảm khá nhiều so với giá gốc. Hạng vé CAT 5, giá gốc 5.000.000 đồng giảm một nửa, chỉ còn 2.500.000 đồng. Mua vé sang nhượng không khó tại chợ vé online hay ngay tại địa điểm diễn ra concert.

Có những khán giả không phải fan của G-Dragon cũng bỏ tiền mua vé “đu” concert vì họ muốn tận hưởng không khí tưng bừng. Thái Thu (Hà Nội) cho biết, chuẩn bị đi “đu” concert giống như chuẩn bị sắm sửa đón Tết. “Sau khi săn vé thành công, tôi bắt tay ngay vào việc chuẩn bị trang phục. Đến hẹn, tôi lên đồ, đi làm tóc, trang điểm. Chính sự chuẩn bị kỳ công này giúp tâm trạng tôi náo nức, hồi hộp. Nhưng tuyệt vời nhất là không khí ở đêm diễn, nhiệt độ từ cộng đồng người hâm mộ G-Dragon đã lan sang tôi, biến tôi thành fan của anh Long ngay sau đêm diễn”, chị nói. Nhiều cơ sở lưu trú, làm đẹp… “ăn nên làm ra” nhờ concert G-Dragon. Trước đêm diễn đầu tiên, có những cơ sở trang điểm thông báo không thể nhận thêm khách hàng.