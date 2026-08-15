Những 'phú bà' săn vé concert Big Bang tại Việt Nam

Chịu chi nhưng vẫn không mua được vé

Trang, sinh năm 1991, cho biết con số hơn 54.000 người phía trước khiến cơ hội có tấm vé trở nên mong manh.

"Canh từng phút, đến đúng giờ vào mua mà cuối cùng vẫn không có vé. Lúc đầu tôi còn nghĩ chắc mình thao tác chưa đúng, sau đó vào các hội nhóm mới thấy rất nhiều người cũng rơi vào tình trạng giống mình", Trang nói đồng thời cho biết sẽ tiếp tục thử ở đợt mở bán tiếp theo ngày 17/8. Nếu vẫn không mua được, 9X cân nhắc tìm vé "pass" lại từ người khác, dù biết mức giá có thể cao hơn.

Nhiều người truy cập đúng 10h nhưng vẫn không thể mua được vé. Ảnh: NVCC

Trên các hội nhóm mua vé concert Big Bang tại Việt Nam, nhiều người cho biết nhận số thứ tự từ vài chục nghìn đến hơn 100.000. Khi chờ đến lượt, một số người bị hệ thống báo hết thời gian, trong khi những người khác vào được phòng mua vé nhưng không thanh toán thành công.

Hoàng Anh, sinh năm 1993, "săn" thành công nhờ có thẻ Membership mua với giá 25.000 won, khoảng 500.000 đồng. Với tấm thẻ này, người hâm mộ được quyền mua vé trong ngày đầu mở bán (13/8).

Với kinh nghiệm mua vé concert, từ sáng cô đã ra một tiệm net gần nhà. "Tôi ra hàng net vì ở đó đường truyền chạy nhanh hơn. Khi đến nơi, tôi cũng gặp khá nhiều bạn nữ ngồi cùng để săn vé", cô kể.

Hoàng Anh săn vé thành công hôm 13/8. Ảnh: NVCC

10h ngày 13/8, đợt bán vé đầu tiên dành cho những fan có Membership bắt đầu. Hoàng Anh vào hệ thống và nhận số thứ tự 1.779. Sau khoảng 20 phút chờ đợi, cô được vào phòng mua vé và nhanh chóng săn hạng Ultimate VIP với giá 10,5 triệu đồng/vé cho đêm diễn thứ hai ngày 25/10.

Lan Anh, sinh năm 1998, đứng ra săn vé cho nhóm bốn người bạn. Cô chủ động chuẩn bị tài khoản, phương thức thanh toán và thời gian truy cập hệ thống. Ngày 13/8, cô tham gia đợt presale dành cho Membership và may mắn mua được vé cho cả nhóm với tổng chi phí 40 triệu đồng.

Nhóm 5 người của Lan Anh chi 40 triệu đồng mua vé. Ảnh: NVCC

Trong khi nhiều người tiếp tục tìm cách mua vé ở đợt tiếp theo, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều lời chào bán vé với mức giá cao hơn giá niêm yết.

Một tài khoản rao cặp CAT 2 với giá 8 triệu đồng một vé, gần gấp đôi mức giá chính thức. Những tấm vé Ultimate VIP cao nhất được một số người đưa ra mức 30-40 triệu đồng một cặp. Đây là giá rao trên mạng xã hội, chưa phản ánh những giao dịch thực tế. Tuy nhiên, việc các mức giá cao xuất hiện ngay sau hai đợt presale cho thấy nhu cầu sở hữu vé của người hâm mộ đang rất lớn.

Vì sao fan sẵn sàng chi đậm?

Big Bang ra mắt năm 2006 dưới trướng YG Entertainment, với đội hình ban đầu gồm G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung và Seungri. Nhóm được biết đến với phong cách âm nhạc kết hợp hip hop, pop và R&B, đồng thời các thành viên tham gia vào quá trình sáng tác, sản xuất. Những ca khúc như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang đưa Big Bang trở thành một trong những nhóm nhạc tiêu biểu của K-pop thế hệ thứ hai.

Trong những năm hoạt động đỉnh cao, Big Bang không chỉ thống trị thị trường Hàn Quốc mà còn trở thành một trong những nhóm K-pop có sức ảnh hưởng lớn tại châu Á và nhiều thị trường quốc tế. Yonhap News từng nhận định đóng góp của nhóm đã giúp đưa K-pop trở thành biểu tượng văn hóa vượt ra ngoài Hàn Quốc, tới Mỹ, châu Âu, Mỹ Latin và Trung Đông.

Năm 2026 đánh dấu 20 năm kể từ khi Big Bang ra mắt. Nhóm trở lại với tour diễn thế giới Big Bang 2026-2027 World Tour, chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của nhóm sau 9 năm. Theo thông tin từ YG Entertainment và đơn vị tổ chức, tour đi qua nhiều thành phố tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và Australia.

Nhóm Big Bang hiện tại với ba thành viên G-Dragon, Tae Yang và Dae Sung. Ảnh: YG Entertainment

Hà Nội là một trong những điểm dừng của tour, với hai đêm diễn ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là lần đầu Big Bang tổ chức concert tại Việt Nam. Hai đêm diễn có sự góp mặt của ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung. Vé được chia thành 8 hạng, giá từ 1,5 triệu đến 10,5 triệu đồng.

Những khán giả từng theo dõi Big Bang từ thời học sinh nay đã trưởng thành, chủ yếu thuộc thế hệ Millennials và những năm đầu Gen Z, nhiều người đã đi làm và có khả năng tự chủ tài chính để chi trả cho sở thích cá nhân.

Với Hoàng Anh, cơ hội này đã được cô và người bạn thân chờ đợi gần 20 năm. Cả hai bắt đầu hâm mộ Big Bang từ thời học cấp hai, theo dõi gần như mọi bài hát và chương trình của nhóm nhưng khi ấy không có tiền để nghĩ đến chuyện đi xem trực tiếp.

"Chúng tôi luôn mơ một ngày được nhìn thấy Big Bang ngoài đời", Hoàng Anh kể.

Vì vậy, khi biết nhóm về Việt Nam, hai người quyết định phải đi, không chần chừ. Khoảng một tháng trước concert, ngay khi ban tổ chức công bố sơ đồ chỗ ngồi, họ đã bắt đầu tính toán số tiền có thể chi cũng như vị trí mong muốn.

"Chúng tôi đã thống nhất sẽ chi 30 triệu đồng cho trải nghiệm này. Hai đứa ưu tiên mua hạng vé đắt nhất, nếu không được thì sẽ chuyển sang hạng thấp hơn nhưng mua vé cho cả hai ngày", Hoàng Anh nói.

Cuối cùng, cô bày tỏ xúc động vì săn thành công ngay trong lần đầu. Hoàng Anh dự định dành phần ngân sách còn lại cho chi phí di chuyển, in băng rôn và thuê makeup để chuẩn bị cho ngày "đi gặp thần tượng".

Trước những bình luận cho rằng không cần thiết phải bỏ một khoản tiền lớn để xem concert hay những ý kiến khác nhau về khả năng của nhóm, 9X cho rằng mỗi người có một sở thích và gu âm nhạc riêng.

"Tài năng của họ là điều không thể chối cãi bởi họ đã tồn tại qua 20 năm với rất nhiều thăng trầm. Số tiền tôi bỏ ra là để được sống lại thanh xuân, những năm tháng tuổi thơ. Vì thế, nếu phải bỏ gấp đôi số tiền ấy, tôi cũng vẫn sẵn sàng", 9X nói.