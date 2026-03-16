Fan nằm đất xuyên đêm, bám rào chờ xem concert 'Anh trai say hi'

Khoảng 10 hàng rào khu vực Fanzone A và B đều kín người nằm chờ. Hầu hết khán giả phải tranh thủ ngủ trong không gian chật chội.

Ngọc Anh (19 tuổi, phường Cầu Giấy) có mặt từ 22h đêm 15/3 cùng nhóm bạn 5 người xếp hàng chờ xem concert. Để giữ vị trí sát hàng rào, cả nhóm mang theo bạt, miếng dán giữ nhiệt, sạc dự phòng, đồ ăn và nước uống, chuẩn bị cho việc túc trực xuyên đêm. Các thành viên thay phiên nhau đứng giữ chỗ khoảng 4-5 tiếng, để những người còn lại tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống và vệ sinh cá nhân.

Từng 'bám rào' mùa 1 nên Ngọc Anh đã có kinh nghiệm sắp xếp thời gian hợp lý. 'Năm ngoái tôi cũng đi xem, năm nay tiếp tục tham gia. Dù hơi mệt, nghĩ đến lúc được đứng sát hàng rào, nhìn các anh ở khoảng cách gần, tôi lại có thêm động lực. Hiện giờ chỉ hơi thiếu ngủ một chút', cô nói.

Nhiều khán giả khi cần ra ngoài đi vệ sinh hoặc mua đồ ăn phải trèo qua hàng rào để di chuyển.

Theo kế hoạch ban đầu, đêm nhạc thứ hai của 'Anh trai say hi' mùa 2 dự kiến diễn ra tối 14/3 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Tuy nhiên, ê-kíp sản xuất sau đó thông báo lùi lịch tổ chức sang ngày 16/3, vẫn tại địa điểm này.

Theo đơn vị sản xuất, ngày 15/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có công văn đề nghị điều chỉnh thời gian do lịch diễn cũ diễn ra ngay trước ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm bảo đảm điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức bầu cử và quyền tham gia của cử tri.

Để có sức đu thần tượng xuyên đêm, các bạn trẻ đặt đồ ăn qua các ứng dụng giao hàng và ăn ngay tại chỗ trong lúc chờ đợi.

Nhiều khán giả mang theo chăn, bạt và áo khoác trải tạm trên nền đất để ngủ qua đêm. Giữa không gian đông đúc, một số người tranh thủ chợp mắt, số khác ngồi trò chuyện, ăn uống để giữ sức, chờ đến giờ vào sân gặp các anh trai.

Một số người mặc áo mưa, nằm co ro trên những tấm lót mỏng giữa tiết trời lạnh khi ngủ qua đêm.

Mùa đầu tiên của 'Anh trai say hi' tổ chức tới 8 đêm concert và đều trong tình trạng cháy vé. Tuy nhiên, ở mùa 2, tính đến 8h sáng 16/3, đêm diễn thứ hai vẫn còn nhiều hạng vé chưa 'sold out' như SVIP A (5 triệu đồng), Fanzone A (2,5 triệu đồng), Premier Lounge (10 triệu đồng) hay CAT 2B (1,5 triệu đồng). Sau khi chương trình dời lịch, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bài đăng rao bán, sang nhượng vé.

Theo lịch trình, ban tổ chức mở cổng check in từ 12h ngày 16/3. Chương trình dự kiến bắt đầu lúc 19h. Khán giả vẫn có thể làm thủ tục check in bổ sung trong khung giờ 20h01-20h59, tuy nhiên thời điểm này ban tổ chức có quyền thay đổi, sắp xếp lại vị trí đứng hoặc ngồi. Đến 21h, cổng check in sẽ đóng và vé sẽ không được hoàn tiền.

Nhiều khán giả còn mang theo ô để che gió và tránh sương lạnh trong lúc ngủ.

Thanh Thu (sinh năm 2004, đến từ Vĩnh Phúc) cho biết lên Hà Nội từ chiều Chủ nhật để tham gia các hoạt động liên quan đến concert. Sáng ngày diễn ra chương trình, Thu có mặt tại khu vực sân từ 3h sau khi nghỉ qua đêm tại nhà một người bạn cách sân Mỹ Đình khoảng 6 km.

Nữ khán giả mua vé hạng Fanzone trị giá 2,5 triệu đồng và lần đầu thử trải nghiệm bám rào. Để chuẩn bị cho buổi diễn, Thu đặt dịch vụ trang điểm giá 250.000 đồng và tranh thủ ngủ khoảng 4 tiếng trong đêm trước để giữ sức. Dù khá mệt sau nhiều giờ chờ đợi, cô cho biết vẫn rất háo hức vì đã có trải nghiệm bám rào trong buổi soundcheck chiều hôm trước.

Tuy vậy, Thu nhận định khả năng bám được hàng rào trong đêm diễn không cao do khán giả phải di chuyển một vòng lớn quanh sân trước khi vào khu vực biểu diễn. 'Tôi sẽ cố gắng chạy thật nhanh để có vị trí đẹp. Nếu không, tôi sẽ chọn một chỗ phù hợp ở cuối hàng rào để quan sát toàn cảnh sân khấu. Quan trọng là vào được sân và tìm được vị trí xem thoải mái nhất', Thu nói. Sau concert, cô còn ở lại Hà Nội để dự buổi fan meeting ngày hôm sau.

Khoảng 6h30 sáng 16/3, không khí khu vực này trở nên sôi động hơn khi nhiều fanclub của các nghệ sĩ phát banner và lightstick. Đám đông nhanh chóng ùa đến nhận quà, tạo nên cảnh chen lấn, náo loạn trong chốc lát.

Rác thải từ đồ ăn, thức uống cùng bạt, túi nilon bị bỏ lại bừa bãi ở một góc sau nhiều giờ khán giả ngồi chờ.

Mùa 2 của chương trình quy tụ 30 nghệ sĩ tham gia, với nhiều gương mặt quen thuộc như Ngô Kiến Huy, B Ray, Karik, Vũ Cát Tường, BigDaddy... Chương trình tiếp tục do Trấn Thành đảm nhận vai trò MC. Trong đêm chung kết, Negav giành ngôi quán quân. Các vị trí còn lại trong top 5 gồm Bùi Trường Linh, Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn K.