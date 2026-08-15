20 năm BIGBANG: Từ hiện tượng K-pop đến ký ức của một thế hệ khán giả Việt Nam

Có những concert người ta háo hức vì một nghệ sĩ đang ở đỉnh cao.

Với BIGBANG, cảm giác ấy có phần khác. Người ta chờ họ vì đã từng lớn lên cùng những ca khúc của họ.

Ngày 24 và25/10, G-Dragon, Taeyang và Daesung sẽ xuất hiện tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >. Đây là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của đội hình ba thành viên sau khoảng 9 năm, đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm BIGBANG ra mắt.

Hai thập kỷ là một khoảng thời gian đủ dài để một thế hệ khán giả thay đổi hoàn toàn nhưng có những giai điệu dường như không già đi.

20 năm sau ngày ra mắt, BIGBANG vẫn có khả năng tạo nên sức nóng lớn mỗi khi công bố một màn trở lại. (Ảnh: Instagram)

BIGBANG và những bài hát của một thời

Với nhiều khán giả Việt Nam, BIGBANG gắn với Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang. Đó là thời K-pop bắt đầu trở thành một phần quen thuộc của đời sống giới trẻ Việt Nam. Những MV được xem đi xem lại, những ca khúc được chia sẻ trên các diễn đàn, những hình ảnh thần tượng được lưu trong máy tính và điện thoại.

BIGBANG khi ấy không chỉ nổi tiếng, họ tạo ra một phong cách.

G-Dragon với cá tính âm nhạc và thời trang khác biệt. Taeyang với giọng hát giàu cảm xúc. Daesung với chất giọng đặc trưng và năng lượng riêng trên sân khấu. Cùng với những thành viên còn lại của BIGBANG trong giai đoạn đỉnh cao, họ tạo nên một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất của K-pop thế hệ thứ hai.

Rất nhiều người hâm mộ ngày ấy giờ đã bước sang tuổi 30, thậm chí hơn. Họ có công việc, gia đình và những mối quan tâm khác nhưng khi BIGBANG công bố hai đêm diễn tại Hà Nội, cuộc săn vé lập tức trở lại.

Trong đợt Presale dành cho BIGBANG V.I.P Membership ngày 13/8, khoảng 60.000 người đã cùng lúc xếp hàng trực tuyến để chờ mua vé, theo thông tin được chia sẻ trong cộng đồng người hâm mộ. Chỉ sau khoảng hai giờ mở bán, toàn bộ số vé dành cho đợt Presale đầu tiên đã được bán hết.

Một con số đủ để cho thấy BIGBANG vẫn có một thứ mà không phải nghệ sĩ nào cũng giữ được sau hai thập kỷ.

Sau 20 năm hoạt động, BIGBANG vẫn giữ sức hút đặc biệt với nhiều thế hệ khán giả K-pop. (Ảnh: Instagram)

20 năm sau, BIGBANG đã khác

BIGBANG của năm 2026 chắc chắn không còn giống BIGBANG của Fantastic Baby hay Bang Bang Bang. Nhóm trở lại với ba thành viên: G-Dragon, Taeyang và Daesung và mỗi người cũng đã có một hành trình riêng.

G-Dragon tiếp tục là một trong những nghệ sĩ có cá tính mạnh nhất của K-pop, với ảnh hưởng vượt khỏi âm nhạc sang thời trang và văn hóa đại chúng.

Taeyang xây dựng sự nghiệp solo bền bỉ với dấu ấn riêng, đặc biệt ở khả năng trình diễn và giọng hát.

Daesung cũng có hành trình riêng với âm nhạc và các hoạt động cá nhân, nhưng vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong đội hình BIGBANG.

Họ không còn là những chàng trai của hai mươi năm trước và có lẽ đó lại là điều khiến cuộc trở lại đáng chờ đợi. Khán giả không chỉ muốn nghe lại những ca khúc cũ, mà còn muốn biết BIGBANG của hiện tại sẽ như thế nào.

G-Dragon - Thủ lĩnh và là một trong những nhân tố định hình cá tính âm nhạc, thời trang của BIGBANG. (Ảnh: Instagram)

Daesung sở hữu chất giọng đặc trưng và nguồn năng lượng riêng, góp phần tạo nên màu sắc khác biệt của BIGBANG. (Ảnh: Instagram)

Taeyang gây dấu ấn với giọng hát giàu cảm xúc và sự nghiệp solo nổi bật bên cạnh hành trình cùng BIGBANG.(Ảnh: Instagram)

Sức ảnh hưởng vượt khỏi một nhóm nhạc

BIGBANG xuất hiện ở thời điểm K-pop bắt đầu thay đổi mạnh mẽ. Họ góp phần đưa hình ảnh idol ra khỏi khuôn mẫu quen thuộc, đề cao cá tính, khả năng sáng tác và dấu ấn cá nhân. Âm nhạc của BIGBANG, đặc biệt những sản phẩm có sự tham gia sáng tác của G-Dragon và các thành viên, góp phần tạo nên một hình mẫu nghệ sĩ mới trong K-pop.

Ảnh hưởng ấy cũng lan tới Việt Nam. Một thế hệ khán giả biết đến K-pop qua BIGBANG, yêu âm nhạc qua những bản hit của họ và bắt đầu hình thành văn hóa fandom quanh những cái tên như BIGBANG và V.I.P.

Vì thế, sau 20 năm, điều còn lại không chỉ là những con số hay danh sách giải thưởng mà đó là ký ức và ký ức có một sức sống rất lạ: Càng lâu, đôi khi càng khó thay thế.

Ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung sẽ cùng đứng trên sân khấu Mỹ Đình trong hai đêm diễn tháng 10. (Ảnh: Instagram)

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > sẽ khởi động tại Goyang, Hàn Quốc với ba đêm diễn từ ngày 21 đến 23/8, trước khi tiếp tục đến nhiều thành phố trên thế giới. Việt Nam nằm trong chặng diễn tháng 10 với hai đêm tại Mỹ Đình.

Ngày 19/8, BIGBANG dự kiến phát hành đĩa đơn mới BiiiG. Nhóm cũng vừa được bổ nhiệm làm đại sứ quảng bá đầu tiên của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc, một sự kết hợp khá bất ngờ giữa âm nhạc và lĩnh vực không gian.

Tên gọi XX : COSMOS vì thế càng có ý nghĩa. Hai mươi năm trước, BIGBANG xuất hiện như một “vụ nổ lớn” của K-pop. Hai mươi năm sau, họ trở lại với một “vũ trụ” mới.

Nhưng ở Hà Nội, điều khán giả chờ đợi có lẽ không phức tạp đến vậy. Đó là khoảnh khắc G-Dragon, Taeyang và Daesung bước ra sân khấu với một giai điệu quen thuộc vang lên và hàng chục nghìn người cùng hát.

Có thể họ đã khác, có thể khán giả cũng đã khác nhưng âm nhạc có khả năng kéo thời gian trở lại. Vì thế, hai đêm BIGBANG tại Mỹ Đình không chỉ là cuộc trở lại của một nhóm nhạc sau nhiều năm. Đó còn là cuộc hẹn của những người từng có chung một thanh xuân.