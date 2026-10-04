Quách Ngọc Ngoan tiếc vì cảnh nóng trong "Trại buôn người" bị cắt bớt

Sau vài năm ít xuất hiện trên màn ảnh, Quách Ngọc Ngoan thời gian gần đây trở lại với nhịp độ hoạt động dày hơn, liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh như: Hộ linh tráng sĩ, Thiên đường máu, Trại buôn người. Trong Trại buôn người, nam diễn viên đảm nhận vai Tài - nhân vật phản diện lạnh lùng, đặt tiền bạc lên trên hết và có những toan tính riêng.

“Cảnh nóng cũng giống như gia vị”

Trước "Trại buôn người", Quách Ngọc Ngoan từng vào vai Phú trong "Thiên đường máu", cũng là bộ phim khai thác đề tài buôn người. Vì vậy, khi nhận lời tham gia dự án mới, nam diễn viên từng lo Tài có thể bị trùng màu với nhân vật trước.

“Với một diễn viên, thể hiện hai nhân vật mà khán giả không thấy sự khác biệt là điều rất đáng ngại”, Quách Ngọc Ngoan nói.

Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai phản diện trong "Trại buôn người".

Tuy nhiên, khi đi sâu vào nhân vật, anh nhận thấy Tài có tính cách và bản chất khác Phú. “Đây là nhân vật ác từ đầu đến cuối, trong đầu Tài chỉ có tiền. Dù làm việc dưới trướng Ma Đại, Tài vẫn có những tính toán riêng chỉ vì tiền”, nam diễn viên chia sẻ.

Theo Quách Ngọc Ngoan, đạo diễn Tony Dương Bảo Anh xây dựng Tài theo hướng khá đặc biệt. Dù xuất hiện trong một bộ phim hành động, nhân vật này chủ yếu sử dụng đầu óc và súng thay vì trực tiếp đánh đấm. Sự lạnh lùng, tàn ác vì thế cũng được thể hiện theo cách khác.

Trước khi phim bấm máy, nam diễn viên dành nhiều thời gian trao đổi với đạo diễn để tìm lối diễn phù hợp. Anh cho biết sự tin tưởng từ ê-kíp giúp mình có thêm động lực để tạo ra một Tài khác biệt với Phú.

Quách Ngọc Ngoan cũng không ngại việc khán giả có thể ghét nhân vật phản diện mình thể hiện. Anh cho rằng ở góc độ diễn xuất, việc người xem ghét một nhân vật ác lại có thể xem là tín hiệu tích cực.

“Khi khán giả ghét một nhân vật phản diện, nghĩa là họ đã cảm nhận được nhân vật và tin vào điều diễn viên thể hiện. Với tôi, việc vai diễn để lại cảm xúc mạnh như vậy là một niềm vui trong nghề”, anh nói.

Bên cạnh tuyến nhân vật phản diện, Quách Ngọc Ngoan còn có những phân đoạn thân mật trong phim. Nam diễn viên cho biết đây không phải lần đầu anh thực hiện cảnh nóng. Trước đó, khi tham gia Bước khẽ đến hạnh phúc của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, anh từng đóng những phân đoạn táo bạo hơn.

“Ở góc độ nghề nghiệp, tôi nghĩ điều quan trọng là cách kể chuyện, cách quay và cách thể hiện của đạo diễn cùng đạo diễn hình ảnh. Những cảnh thân mật cũng giống như gia vị, cần được đặt vào tổng thể bộ phim để tạo cảm xúc cho khán giả”, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

Theo anh, một phân đoạn trên màn ảnh có thể chỉ kéo dài 10-20 giây nhưng phía sau là quá trình làm việc khá vất vả. Không gian quay nhỏ, đông người, trong khi diễn viên vẫn phải duy trì được cảm xúc.

“Tôi có chút tiếc vì những phân đoạn ấy ban đầu dài và đầy đủ hơn, nhưng đã được cắt bớt do yêu cầu kiểm duyệt. Tôi hy vọng phần được giữ lại vẫn truyền tải được cảm xúc đến người xem”, anh nói.

Dù nhân vật Tài không có quá nhiều cảnh đánh đấm, Quách Ngọc Ngoan vẫn gặp một số tình huống khó khăn trên trường quay. Ở cảnh xe xoay rồi lật gần cuối phim, anh phải thực hiện phân đoạn bị đập đá vào đầu.

“Dù là đạo cụ giả do bộ phận thiết kế chuẩn bị nhưng cú va chạm vẫn đau và khiến trán tôi bị sưng”, nam diễn viên kể.

Anh cũng trực tiếp chứng kiến Tùng Mint gặp tai nạn trong quá trình thực hiện cảnh cuối. “Trong khoảng 20 năm làm nghề, đó là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến một bạn diễn gặp tai nạn nặng như vậy và khiến tôi lo lắng. Lúc xảy ra sự việc, tôi đứng cách khoảng 10m. Nghe tiếng Tùng Mint la, tôi rất đau lòng”, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

Hai năm trở lại đây, nam diễn viên tham gia liên tục các dự án điện ảnh sau quãng thời gian ít xuất hiện. Tuy vậy, anh khẳng định không đặt ra kỳ vọng phải phủ sóng dày đặc.

“Điều tôi quan tâm là mỗi nhân vật phải có màu sắc riêng. Từ trước đến nay, tôi luôn chọn vai và chọn dự án. Khi nhận lời mời, tôi cân nhắc nhân vật có phù hợp không, khả năng thể hiện đến đâu, rồi xem xét tổng thể kịch bản, khâu sản xuất và tổ chức”, anh nói.

Sau vài năm ít tham gia phim, Quách Ngọc Ngoan vui vì vẫn nhận được sự đón nhận từ khán giả. Nhưng khi các vai diễn đến liên tiếp, anh càng phải nghiên cứu kỹ để tránh lặp lại.

“Tôi khá cầu toàn, đã nhận vai thì muốn dành hết tâm sức. Khi ra trường quay, tôi muốn thực sự sống với nhân vật”, nam diễn viên chia sẻ.

Anh cũng cho biết “lửa nghề” trong mình vẫn chưa từng tắt. Sau Người bất tử, Quách Ngọc Ngoan từng chủ động dừng lại và từ chối nhiều dự án bởi cho rằng đôi khi diễn viên cũng cần những khoảng nghỉ.

“Với cách làm nghề của tôi, không nhất thiết lúc nào cũng phải xuất hiện liên tục. Xuất hiện ít nhưng thể hiện tốt nhân vật, vẫn được khán giả yêu thương, với tôi như vậy có ý nghĩa hơn”, anh nói.

"Hai con là động lực rất lớn để tôi vực dậy sau khó khăn"

Bên cạnh công việc, Quách Ngọc Ngoan dành nhiều sự quan tâm cho hai con Cà Pháo và Sumi.

Sumi hiện sống tại Hà Nội trong khi nam diễn viên chủ yếu làm việc ở TP.HCM. Lịch trình liên tục khiến hai bố con không thể thường xuyên ở cạnh nhau, nhưng họ duy trì việc gọi video trò chuyện.

Quách Ngọc Ngoan và con gái Sumi (thứ 2 từ trái sang)

“Cứ cách 1-2 ngày, có khi hằng ngày, tôi và con gái lại gọi video để trò chuyện, hỏi han nhau. Mỗi lần ra Hà Nội, dù có công việc bận nhưng điều tôi ưu tiên hàng đầu là dành thời gian cho con. Có những chuyến đi, vừa xuống sân bay, tôi đã muốn gặp con trước rồi mới sắp xếp công việc”, Quách Ngọc Ngoan kể.

Nam diễn viên cho biết Sumi rất thích xem phim bố đóng. Anh đôi khi đùa rằng nếu có vai phù hợp sẽ cho con tham gia, nhưng không chủ động định hướng con gái theo nghệ thuật.

“Con còn nhỏ, tôi muốn để con được tự do phát triển và lựa chọn sau này”, anh nói.

Với Cà Pháo, Quách Ngọc Ngoan cho biết con trai hiện học lớp 9, lịch học khá bận nên hai bố con cũng không gặp nhau thường xuyên. Dù vậy, họ vẫn giữ liên lạc và trò chuyện qua điện thoại.

“Con trai giờ đã cao hơn tôi. Tôi vui vì con phát triển thể chất tốt, có phần vượt trội so với độ tuổi”, nam diễn viên chia sẻ.

Về nghề nghiệp tương lai, anh cho rằng có lẽ Cà Pháo sẽ không theo con đường diễn xuất. Tuy nhiên, Quách Ngọc Ngoan không muốn các con phải nối nghiệp bố.

“Tôi không muốn định hướng các con phải nối nghiệp. Tôi muốn các con được thoải mái lựa chọn điều phù hợp với bản thân”, anh nói.

Sau những biến cố trong cuộc sống, Quách Ngọc Ngoan thừa nhận Cà Pháo và Sumi có ý nghĩa đặc biệt với mình.

“Hai con là động lực rất lớn để tôi vực dậy và bước qua những khó khăn. Con gái mỗi lần gặp tôi thường nhõng nhẽo, tôi cũng chiều con khá nhiều. Nhưng con rất hiểu chuyện, thông minh và lanh lợi. Đó là niềm vui của tôi”, anh chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết những lúc buồn hoặc cần lấy lại tinh thần, chỉ cần nghĩ đến các con, anh lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.

“Hiện tại, tôi đang hạnh phúc với công việc và các con”, Quách Ngọc Ngoan nói.

Ở tuổi hiện tại, anh cũng không né tránh cảm giác trống trải khi trở về nhà một mình.

“Dù đàn ông hay phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu, khi trở về nhà, về căn phòng riêng, vẫn có những lúc cảm thấy trống vắng và cô đơn. Tôi nghĩ đó cũng là điều cần học cách chấp nhận trong cuộc sống”, nam diễn viên chia sẻ.

Theo Quách Ngọc Ngoan, đôi khi chính sự cô đơn lại khiến anh có thêm ý chí và mạnh mẽ hơn để vượt qua những chuyện không vui.