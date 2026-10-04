David Beckham phát tín hiệu hòa giải với con trai và con dâu

Đoạn video do nhiếp ảnh gia Yehiel Chekroune đăng trên Instagram, ghi lại hình ảnh Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tham dự show của thương hiệu trang sức MESSIKA tại Paris, tối 1/10 (giờ địa phương). Trong video, Nicola khen ngợi các nhà thiết kế, gọi sự kiện là "đáng kinh ngạc" và "đẹp tuyệt vời" trước khi ôm các thành viên trong êkíp.

Brooklyn Beckham và vợ, Nicola Peltz, tới show MESSIKA. Ảnh: Backgrid

Việc David Beckham "thả tim" bài đăng được một số người hâm mộ chú ý. Một người bình luận: "David đã thích bài này. Ông ấy yêu các con. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Động thái mới của David càng đáng chú ý khi video có hình ảnh Nicola. Theo Page Six, hồi tháng 7 năm ngoái, David và Victoria chỉ nhấn thích những bài đăng có Brooklyn, trong khi không tương tác với các bài có con dâu. Thời điểm đó, vợ chồng Brooklyn không "Like" hay bình luận bất kỳ bài đăng nào của bố mẹ giữa nghi vấn mối quan hệ gia đình đang căng thẳng

Đến tháng 12/2025, Cruz Beckham, 21 tuổi, cho biết Brooklyn đã chặn tài khoản Instagram của bố mẹ và các em. Kể từ đó, các thành viên nhà Beckham không thể tương tác trực tiếp với vợ chồng Brooklyn trên Instagram.

Vợ chồng David Beckham cùng ba con Romeo, Cruz, Harper. Ảnh: Instagram David Beckham

Tháng 1 năm nay, Brooklyn công khai mâu thuẫn gia đình trong một tuyên bố dài sáu trang trên Instagram Story. Anh chỉ trích bố mẹ tìm cách phá mối quan hệ giữa anh và Nicola, cho rằng họ đã kiểm soát mình từ nhỏ và cáo buộc các sự kiện gia đình mang tính "trình diễn". Brooklyn cũng cho biết anh chưa có ý định hàn gắn với gia đình.

Trong gần hai năm qua, Brooklyn và Nicola vắng bóng trong các hoạt động của gia đình Beckham. Dù thường xuyên xuất hiện trong cùng giới giải trí và thời trang, hai vợ chồng cũng tránh những cuộc chạm mặt với David, Victoria và các thành viên khác trong gia đình.

Tại Tuần lễ thời trang Paris, Brooklyn, Nicola và gia đình Beckham đều có mặt nhưng tham dự các sự kiện riêng. Tối 1/10, Brooklyn và Nicola suýt chạm mặt Romeo Beckham khi hai show họ xuất hiện chỉ cách nhau khoảng 500 m.

Vợ chồng Brooklyn (trái) dự show chỉ cách sự kiện của em trai Romeo 500 m. Ảnh: Backgrid

Theo Daily Mail, Brooklyn và Nicola cũng không tham dự show thời trang của Victoria Beckham tối 2/10. David, Romeo, Cruz cùng bạn gái và con gái út Harper đều có mặt để ủng hộ Victoria.