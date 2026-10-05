Kim Kardashian tiết lộ thuê 5 bảo mẫu chăm 4 con

Trong bài phỏng vấn đăng trên The Times ngày 3/10, Kim Kardashian tiết lộ có 5 bảo mẫu luân phiên chăm sóc 4 con. Ngôi sao 45 tuổi có quyền nuôi dưỡng chính đối với North, 13 tuổi, Saint, 10 tuổi, Chicago, 8 tuổi và Psalm, 7 tuổi, các con chung với chồng cũ Kanye West.

Kim bên ba con Saint, 10 tuổi, Chicago, 8 tuổi và Psalm, 7 tuổi. Ảnh: IG

Kim nói cô duy trì việc đưa đón các con đi học hàng ngày và ăn tối cùng chúng mỗi tối. Cô tự nhận là người mẹ nghiêm khắc ở mức vừa phải, kiên nhẫn và giàu tình cảm. Các bé vẫn được ngủ cùng mẹ khi muốn, còn đọc sách là hoạt động gia đình trước giờ đi ngủ.

Trong cuộc phỏng vấn qua Zoom, Kim vừa đi bộ trên máy chạy vừa trò chuyện với phóng viên. Cô giải thích lưng đang khó chịu nên đi lại dễ chịu hơn ngồi. Chicago và Psalm nhiều lần chen vào cuộc trò chuyện, khiến mẹ phải nhắc các bé ngừng tranh giành đồ chơi squishy.

"Con yêu, mẹ đang gọi Zoom. Mẹ yêu con", Kim nói. Cô kể những món đồ chơi mềm của các bé xuất hiện khắp nhà, từ trong túi xách của mẹ đến mái giàn che cạnh hồ bơi.

Bên cạnh việc chăm sóc hàng ngày, Kim lo lắng về ảnh hưởng của sự nổi tiếng đối với các con. Cô cho biết mức độ xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế The Kardashians tùy thuộc vào sự thoải mái của từng bé. Các con nhỏ thường đến khi mẹ quay phim nhưng không có câu chuyện riêng trong chương trình.

North thích xuất hiện trước công chúng hơn các em. Cô bé đã phát hành EP đầu tay trong năm nay và vừa lên trang bìa tạp chí Dazed. Kim cho biết cô phải hạn chế con gái nhận thêm dự án.

Cô và chồng cũ Kanye West ủng hộ sự nghiệp ca hát của con gái lớn North. Ảnh: IG

Theo Kim, gia đình muốn trân trọng từng giai đoạn trưởng thành của North và cân nhắc các hoạt động phù hợp. Với những dự án liên quan đến âm nhạc, cô trao đổi với Kanye để thống nhất lựa chọn. "Chúng tôi đảm bảo con bé tham gia những dự án mà cả hai đều chấp thuận", cô nói.

Sống trong điều kiện sung túc cũng đặt ra một vấn đề khác trong việc nuôi dạy con. Kim thường xuyên nhắc các bé chăm chỉ, biết ơn và không coi những gì mình có là điều đương nhiên. Cô muốn làm gương bằng cách chia sẻ về công việc cũng như những nỗ lực dành cho việc học luật.

"Tôi nghĩ bạn có thể sống sung túc mà vẫn giữ tinh thần đó. Nhưng điều ấy khó hơn", Kim nói.

Ngoài chuyện làm mẹ, ngôi sao truyền hình thực tế chia sẻ về khoảng thời gian tập trung vào bản thân sau khi chia tay Kanye. Hai người kết hôn gần 7 năm trước khi cô đệ đơn ly hôn năm 2021. Kim từng có mối tình ngắn với diễn viên hài Pete Davidson, nhưng ngoài mối quan hệ này, cô mô tả phần lớn giai đoạn vừa qua là thời gian độc thân.

"Tôi thực sự độc thân trong 5 năm", Kim nói. Cô cho biết không cảm thấy trống rỗng hay vội tìm tình yêu, bởi muốn hồi phục, chăm sóc các con và theo đuổi những dự án mình quan tâm. Khi chưa sẵn sàng mở lòng, cô cũng không nghĩ nhiều đến việc hẹn hò.

Kim Kardashian tại sự kiện, tháng 9/2026. Ảnh: AFP

Hiện Kim hẹn hò tay đua F1 Lewis Hamilton. Hai người đăng ảnh bên nhau và được bắt gặp trong những chuyến đi ở London, hồ Como. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về chuyện tình cảm, Kim lịch sự từ chối nói thêm.

Trong thời gian tập trung cho bản thân, Kim tiếp tục học luật và phát triển công việc kinh doanh. Cô bắt đầu chương trình học việc tại văn phòng luật ở California năm 2018, yêu cầu dành 18 giờ mỗi tuần. Do phải cân bằng nhiều công việc, cô mất 6 năm để hoàn thành chương trình, thay vì 4 năm như thông thường.

Kim hoàn thành chương trình năm 2025 nhưng sau đó thi trượt kỳ thi luật sư. Trước những thông tin cho rằng đã bỏ cuộc, cô khẳng định sẽ tiếp tục, đồng thời muốn chủ động chọn thời điểm thi lại để chuẩn bị kỹ và tránh trùng với các dự án khác.

Cùng lúc, Kim phát triển Skims, thương hiệu đồ lót và đồ định hình đồng sáng lập với Jens và Emma Grede năm 2019. Theo The Times, doanh nghiệp được định giá 5 tỷ USD.

Ở tuổi 45, Kim nói việc mở rộng những lĩnh vực theo đuổi cùng thời gian sống độc thân giúp cô tự tin hơn. Dù phải cân bằng vai trò làm mẹ, học luật và kinh doanh, cô vẫn muốn tiếp tục thử sức.

"Tôi muốn trưởng thành, học hỏi và mở rộng bản thân. Điều đó giúp tôi luôn có động lực và cảm hứng", cô nói.