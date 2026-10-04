Phương Mỹ Chi làm 'đám cưới' ở TPHCM, 5.000 khán giả đến dự

Tối 3/10, Phương Mỹ Chi mang Nhạc hội Dân chơi dân ca đến sân Tao Đàn, TPHCM. Đây là lần đầu nữ ca sĩ thực hiện một đêm nhạc cá nhân có bán vé, sau khi phát hành album phòng thu thứ năm.

Hơn 5.000 khán giả có mặt theo dõi đêm diễn của Phương Mỹ Chi dù thời tiết mưa lớn.

Phương Mỹ Chi xuất hiện với visual trưởng thành, mở màn Nhạc hội bằng phần intro bùng nổ, tạo không khí sôi động ngay từ những phút đầu.

Nghệ sĩ Đại Nghĩa bất ngờ xuất hiện và đảm nhận vai trò người dẫn chuyện xuyên suốt chương trình, kết nối các tiết mục và dẫn dắt mạch cảm xúc của nhạc hội.

Phương Mỹ Chi diện trang phục dân tộc Thái , đội khăn piêu, kết hợp múa sạp trong một tiết mục được đầu tư với quy mô hoành tráng, tái hiện mùa lễ hội của đồng bào Thái. Sau tiết mục, Phương Mỹ Chi trực tiếp đề cập những tranh luận từng xuất hiện quanh hình ảnh cô sử dụng khăn Piêu trong quá trình quảng bá album.

Trước đó, bài đăng trên fanpage của nữ ca sĩ ngày 1/9 sử dụng hình ảnh khăn piêu trong một tạo hình cách điệu. Một bộ phận khán giả cho rằng cách sử dụng này chưa phù hợp với cách thể hiện truyền thống và giá trị văn hóa của chiếc khăn đối với đồng bào Thái. Phương Mỹ Chi cho biết cô và ê-kíp đã dành nhiều thời gian cho ca khúc cũng như album, đồng thời tiếp nhận các ý kiến góp ý. “Mong tất cả quý vị, những người nào đã hoặc đang buồn lòng vì Phương Mỹ Chi, thì sau khi xem tiết mục này xong sẽ vui hơn một chút. Thiếu sót của Chi không đồng nghĩa với việc Chi hời hợt và Chi không yêu văn hóa”, nữ ca sĩ nói.

Phương Mỹ Chi khuấy động sân khấu với bản phối mới của Đẩy xe bò và Vũ trụ có anh .

Nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục trẻ trung, phóng khoáng.

Mãn nhãn với tiết mục Thử lòng quân tử , 5.000 khán giả hòa giọng trong đoạn xoan cổ Xin huê, đố huê .

Mưa lớn xuất hiện ngay từ đầu đêm nhạc nhưng Phương Mỹ Chi vẫn giữ tinh thần thoải mái, liên tục giao lưu với khán giả. Nữ ca sĩ nói vui về việc thường làm chương trình vào mùa mưa, sau đó tiếp tục biểu diễn theo kế hoạch. Các tiết mục chủ yếu xoay quanh album Dân chơi dân ca , kết hợp âm nhạc đương đại với những chất liệu văn hóa mà nữ ca sĩ theo đuổi trong dự án.

NSƯT Trinh Trinh bất ngờ xuất hiện trong tiết mục Liễu yếu đào tơ của Phương Mỹ Chi và Shiki. Tiết mục lấy cảm hứng từ loại hình văn hoá cải lương tuồng cổ.

Phương Mỹ Chi mời Đoàn Hò Bả Trạo Long Minh Ban - Phường Phan Thiết trong tiết mục Dắt anh chơi hội . Tiết mục được đầu tư hoành tráng, lấy cảm hứng từ Lễ Nghinh Ông.

Bảo Định xuất hiện cùng Phương Mỹ Chi, đám cưới triệu view được tái hiện hoành tráng tại sân khấu nhạc hội. Phân đoạn cưới trong MV Thiên đường với người thương sử dụng một số chi tiết từ nghi lễ cưới truyền thống của người Khmer, trong đó có nghi thức buộc chỉ đỏ. Khi đưa tiết mục lên sân khấu Tao Đàn, Phương Mỹ Chi và Bảo Định tiếp tục khai thác hình ảnh này, biến phần trình diễn thành đám cưới của hai nhân vật.

Thiên đường với người thương là một trong những tiết mục nhận được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Trước phần biểu diễn, chương trình chiếu một đoạn phim chưa từng công bố về Phương Mỹ Chi và Bảo Định.

Sau tiết mục, Bảo Định cho biết quá trình làm việc cùng Phương Mỹ Chi đem đến cho anh nhiều trải nghiệm lần đầu. “Đây là lần đầu anh được gặp nhiều khán giả đông như vậy, lần đầu được đứng trên một sân khấu lớn và cũng là lần đầu anh có cơ hội mời gia đình mình đến xem”, nam diễn viên chia sẻ. Phương Mỹ Chi nói về khả năng tiếp tục hợp tác: “Nếu chúng ta vẫn còn duyên, em tin rằng mình sẽ tiếp tục xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của nhau”.

Phương Thanh là nghệ sĩ khách mời được giữ bí mật đến phút cuối. Nữ ca sĩ mang đến một sân khấu bùng nổ với thể loại rock trong tiết mục Xây xẩm và Rock hạt gạo .

Kay Trần xuất hiện với Ưng cái bụng , mang đến phần rap mới và màn đối đáp tình tứ cùng Phương Mỹ Chi.