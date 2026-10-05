Mỹ nhân gốc Việt tuổi 56 tự tin sánh đôi bên chồng kém 12 tuổi

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc được xem là một trong những cặp đôi có chuyện tình đặc biệt bởi khoảng cách tuổi tác. Chung Lệ Đề hơn chồng 12 tuổi, từng trải qua hai cuộc hôn nhân và có 3 con gái trước khi kết hôn với Trương Luân Thạc.

Sinh ra tại Montreal (Canada), Chung Lệ Đề được giáo dục theo phong cách phương Tây và có tư duy khá cởi mở. Cô có cha là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt.

Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, Chung Lệ Đề từng đăng quang Hoa hậu châu Á năm 1993 do đài ATV tổ chức. Sau đó, cô bước vào làng giải trí và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim Hong Kong, trở thành một trong những mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ.

Sau hai cuộc hôn nhân, Chung Lệ Đề có 3 con gái. Khi kết hôn lần thứ ba với Trương Luân Thạc, cô đưa các con theo về chung sống cùng gia đình mới.

Một trong những mong muốn lớn nhất của Chung Lệ Đề là có thêm một người con với Trương Luân Thạc. Tuy nhiên, việc mang thai ở tuổi ngoài 50 không dễ dàng. Trương Luân Thạc từng cho biết anh không muốn vợ phải quá vất vả vì chuyện sinh con và khẳng định chỉ cần hai người ở bên nhau, cuộc sống đã đủ hạnh phúc.

Chung Lệ Đề nắm tay chồng tại sân bay.

Ngày 3/10, Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc được bắt gặp tại sân bay Seoul (Hàn Quốc). Gia đình họ từng cùng nhau tới Hàn Quốc vài ngày trước, nhưng lần này chỉ có hai vợ chồng xuất hiện trên đường trở về.

Chung Lệ Đề bước đi khá tự tin, thậm chí còn chủ động vẫy tay trước ống kính. Cô diện áo len màu nâu camel kết hợp quần cargo nâu, khiến vóc dáng trông đầy đặn hơn, đặc biệt ở phần eo và hông.

Ở tuổi 56 và sau 3 lần sinh con, ngoại hình của Chung Lệ Đề đã có nhiều thay đổi so với thời trẻ. Những nếp nhăn quanh mắt và dấu hiệu tuổi tác có thể nhận thấy rõ hơn khi cô xuất hiện trước ống kính.

Trong khi đó, Trương Luân Thạc, 44 tuổi, gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung. Anh mặc áo ba lỗ đen, áo khoác dáng ôm và quần jeans ống rộng, tạo vẻ năng động, hiện đại.

Trương Luân Thạc cao khoảng 1,82m, trong khi Chung Lệ Đề cao 1,68m. Chênh lệch chiều cao cùng phong cách ăn mặc khiến nam diễn viên trông càng trẻ trung khi đứng cạnh vợ.

Chuyện tình của cặp đôi từng nhận nhiều sự chú ý kể từ khi họ gặp nhau trong một chương trình hẹn hò. Những màn tương tác tình cảm trên chương trình khiến khán giả thích thú, trước khi cả hai quyết định đưa mối quan hệ từ màn ảnh ra đời thực và tổ chức đám cưới tại Bắc Kinh.

Sau nhiều năm kết hôn, cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng êm đềm. Từng có một đoạn video ghi lại cảnh hai người tranh cãi trong một chương trình truyền hình được lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người cho rằng hôn nhân của họ gặp trục trặc.

Tuy nhiên, cặp đôi sau đó vẫn duy trì mối quan hệ ổn định. Họ nhiều lần xuất hiện cùng nhau, thoải mái trò chuyện, cười đùa và thể hiện sự gắn bó.

Trương Luân Thạc cũng được cho là hòa nhập tốt với 3 con gái của vợ. Anh sẵn sàng đảm nhận vai trò người cha, đồng hành cùng các con trong quá trình trưởng thành. Về phía Chung Lệ Đề, cô ủng hộ sự nghiệp của chồng và không đặt nặng khoảng cách về danh tiếng giữa hai người.

Trong những năm qua, hai người thường xuyên cùng nhau đi du lịch. Mỗi lần xuất hiện tại sân bay, họ thường nắm tay hoặc thể hiện những cử chỉ thân mật trước công chúng.

Lần xuất hiện mới nhất tiếp tục cho thấy sự thoải mái của Chung Lệ Đề với ngoại hình hiện tại. Nữ diễn viên không cố che giấu những thay đổi của cơ thể theo thời gian mà tự tin xuất hiện trước ống kính.

Ở tuổi 56, Chung Lệ Đề không còn giữ vóc dáng thon gọn, săn chắc như thời trẻ. Phần eo và hông đầy đặn hơn, nhưng sự tự tin của nữ diễn viên vẫn không thay đổi.

Trong khi đó, Trương Luân Thạc vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung và gu thời trang hiện đại. Anh chủ động xách hành lý cho vợ trong chuyến đi.

Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi vẫn cùng xuất hiện tại sân bay, cùng đi du lịch và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Với họ, sự gắn bó có lẽ không nằm ở ngoại hình hay tuổi tác mà ở việc cả hai cùng đồng hành trong cuộc sống.