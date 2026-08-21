Cú nổ của BigBang trước ngày đến Việt Nam

BigBang trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên BiiiG - sản phẩm đánh dấu cột mốc 20 năm thành lập nhóm. Ca khúc ngay lập tức càn quét, chiếm lấy vị trí số một ở loạt bảng xếp hạng nhạc số đình đám tại Hàn Quốc như Melon, Genie, Bugs và Vibe. Đặc biệt, BiiiG lập kỷ lục là ca khúc có số lượng người nghe trực tiếp trong giờ đầu tiên cao nhất Hàn Quốc từ đầu năm, cùng 9 lần chạm đỉnh trên BXH real time của Melon.

Ca khúc mới của BigBang do trưởng nhóm G-Dragon sáng tác giai điệu và viết lời mang phong cách high energy hiphop và drum & bass đầy phóng khoáng. Khác với chất liệu âm nhạc cảm xúc, hoài niệm của Still Life, BiiiG mang màu sắc cuồng nhiệt và thúc đẩy hứng khởi rất cao, vốn là đặc trưng của BigBang.

BigBang trong MV mới.

Về mặt thị giác, MV được bao phủ bởi sắc đỏ chủ đạo, đại diện cho ngọn lửa nhiệt huyết, kết hợp cùng các dải sáng neon xanh - vàng - đỏ trên nền đen tương phản. Khi các dải màu này hội tụ, chúng tạo ra ánh sáng trắng - biểu tượng của chiếc lightstick "Bangbong", tượng trưng cho sự gắn kết và sức sống mãnh liệt của BigBang sau 20 năm, dù đi qua nhiều biến cố dẫn đến đội hình xáo trộn.

MV mới của BigBang vượt mốc 5 triệu view sau một ngày. Thành công bước đầu của ca khúc/MV mới là bệ phóng hoàn hảo cho chuyến lưu diễn toàn cầu sắp được khởi động bởi BigBang. Chuỗi concert đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của nhóm khởi động bằng 3 đêm diễn mở màn liên tiếp từ ngày 21/8 đến 23/8 tại Sân vận động Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

BigBang tiếp tục đi qua loạt trạm dừng chân tại các nước châu Á và một trong số đó là Việt Nam. Cụ thể, BigBang đến Hà Nội biểu diễn liên tiếp 2 đêm vào ngày 24/10 và 25/10 tại sân Mỹ Đình.

BigBang trên sân khấu gần nhất ở Coachella 2026.

Concert của BigBang tạo nên sức hút mạnh mẽ ngay từ đợt mở bán vé đầu tiên vào ngày 17/8. Toàn bộ vé cho cả hai đêm diễn tại Hà Nội, với các mức giá dao động từ một triệu đến 10,5 triệu đồng, được các fan của BigBang tại Việt Nam nói riêng và người yêu nhạc nói chung "tẩu tán" sạch sẽ trong thời gian ngắn.

Hệ thống bán vé concert của BigBang ghi nhận có thời điểm 150.000 người cùng truy cập để săn vé và có cơ hội nhìn thấy 3 thần tượng xứ Hàn. Hiện tại, cộng đồng V.I.P Việt Nam (fan BigBang) tích cực chuẩn bị các dự án chào mừng, sẵn sàng thắp sáng biển ánh sáng trắng của "Bangbong" để tạo nên hai đêm nhạc lịch sử cùng BigBang vào tháng 10 tới.

Năm ngoái, G-Dragon tổ chức 2 đêm concert vào tháng 11. Hai đêm diễn của thủ lĩnh BigBang thu hút gần 100.000 khán giả. Con số điên rồ này biến Hà Nội trở thành điểm dừng chân có lượng người xem đông thứ hai trong toàn bộ World Tour 2025 của G-Dragon, chỉ xếp sau thánh đường Tokyo Dome ở Nhật Bản.

G-Dragon choáng ngợp vì sự ủng hộ của khán giả Việt Nam với cá nhân anh và BigBang. Đây là một phần lý do nhóm nhạc huyền thoại của thế hệ 2 Hàn Quốc chọn Hà Nội là điểm dừng chân của World Tour 2026.