Gigi Hadid hé lộ món cô nấu khiến Bradley Cooper mê mẩn

Gigi Hadid và Bradley Cooper. Ảnh: GC

Trong video thuộc series Now Serving của Vogue France, Gigi Hadid chia sẻ công thức chế biến món pasta với thịt nguội prosciutto và các loại rau thơm. Hadid khẳng định món pasta này "lần nào làm cũng ngon", với các nguyên liệu gồm prosciutto, cà chua, rau mùi, phô mai Parmesan, tỏi, dầu olive, hạt thông và ớt đỏ nghiền. Siêu mẫu nói cô thích món ăn có "một chút cay".

"Tôi chắc chắn từng làm món này cho người đàn ông của mình", Hadid nói về Bradley Cooper khi đảo pasta. "Anh ấy rất thích".

Gigi Hadid chia sẻ món mỳ được Bradley Cooper yêu thích.

Hadid và Cooper, 51 tuổi, hẹn hò kín tiếng từ cuối năm 2023. Năm ngoái, siêu mẫu Mỹ lần đầu công khai mối quan hệ khi đăng lên Instagram bức ảnh hai người hôn nhau tại tiệc sinh nhật lần thứ 30 của cô. Gần đây, cặp sao làm dấy lên tin đồn kết hôn khi đều đeo nhẫn vàng trông giống nhẫn cưới trên ngón tay áp út trong buổi đi chơi ở Paris ngày 3/8,

Trong bài phỏng vấn trên số tháng 9 của Vogue France, Hadid nói về khía cạnh đẹp đẽ trong mối quan hệ với tài tử đoạt giải Oscar.

"Điều tuyệt vời trong mối quan hệ hiện tại, và cũng rất khác so với những gì tôi từng trải qua trước đây, là khả năng thành thật sâu sắc với nhau. Có thể nói ra điều mình nghĩ ngay khi mình nghĩ về nó", Hadid chia sẻ.

Gigi tình tứ bên Bradley Cooper. Ảnh: Instagram

Cô nói thêm: "Chúng tôi không nhất thiết phải hiểu hết những thách thức trong công việc của nhau, nhưng điều quan trọng là có một người luôn ủng hộ bạn và giúp bạn giữ được sự cân bằng".

Hadid và Cooper đều có một con gái từ mối quan hệ trước. Hadid là mẹ của bé Khai, 5 tuổi, với bạn trai cũ Zayn Malik, trong khi Cooper có con gái Lea De Seine, 9 tuổi, với người mẫu Irina Shayk.

Trong chương trình Now Serving, Hadid cũng tiết lộ cô đam mê nấu nướng và niềm yêu thích này chỉ đứng sau công việc người mẫu. "Tôi đã học nấu ăn qua truyền hình suốt cả cuộc đời. Bất cứ ngày nào được nghỉ học và ở nhà, tôi đều xem các chương trình ẩm thực", cô kể.

Theo Hadid, "đầu bếp" giỏi nhất trong gia đình là cha cô, Mohamed Hadid. Điều cô học được từ ông là "hãy nấu ăn bằng cả trái tim".