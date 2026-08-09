Miranda Kerr 'nói không' với sushi, trứng và sữa

Ngày 4/8, Miranda Kerr chia sẻ với Let's Be Honest with Kristin Cavallari về chế độ ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Người đẹp 43 tuổi cho biết sushi từng là món ăn quen thuộc khi sống tại New York nhưng nay đã bị loại hoàn toàn khỏi thực đơn vì cô lo ngại nguy cơ nhiễm ký sinh trùng từ thực phẩm sống.

"Tôi từng sống nhờ sushi khi ở New York, cho đến khi biết về ký sinh trùng", cô nói. Ảnh cắt từ video

Cô cũng hạn chế hải sản do quan tâm đến lượng thủy ngân, thỉnh thoảng mới ăn cá hồi. Trứng cá muối vẫn xuất hiện trong các bữa ăn vì Miranda cho rằng món này cung cấp chất béo có lợi.

Ngày mới của cựu thiên thần Victoria's Secret bắt đầu bằng khoảng 30 ml nước ép noni (trái nhàu), thói quen cô duy trì từ năm 13 tuổi. Sau đó, Miranda uống trà làm từ lá thục quỳ, ăn sữa chua dừa cùng một chút mật ong và chuối rồi mới dùng cà phê.

Trong cà phê, cô thay sữa bò bằng sữa dừa và dùng siro lá phong để tạo vị ngọt. Miranda cho biết đặc biệt chú ý đến nguồn gốc sản phẩm, thậm chí chủ động kiểm nghiệm loại cà phê và bột carob mình sử dụng thay vì hoàn toàn tin vào thông tin trên bao bì.

Chế độ ăn của người mẫu không có sữa bò, lúa mì và trứng. Nguồn đạm chủ yếu đến từ thịt nai, bò rừng, cừu, gà tây và các loại thịt được cô mô tả là không sản xuất đại trà.

Thay vì lấy carbohydrate từ bánh mì hoặc cơm, Miranda ăn nhiều bí, cà rốt và củ cải trắng. Cô không phải người chuộng trái cây nhưng thường mang theo chuối làm món ăn nhẹ vì tiện lợi.

Người đẹp cũng kỹ tính khi lựa chọn chất béo dùng trong bếp. Cô chỉ nấu ăn bằng dầu dừa hoặc dầu bơ, còn dầu ôliu dành cho salad.

Dù thực đơn có nhiều nguyên tắc, bà mẹ 4 con không loại bỏ hoàn toàn đồ ngọt. Cô thường cùng các con pha trà bạc hà chanh, làm món từ bột carob hoặc tự pha chocolate nóng bằng bột cacao, sữa dừa và siro lá phong.

Vóc dáng cân đối của bà mẹ 4 con. Ảnh: AFP

Ngoài chuyện ăn uống, Miranda cho biết gia đình kiểm soát khá chặt việc sử dụng thiết bị điện tử của Flynn, 15 tuổi. Flynn là người con duy nhất được dùng điện thoại và thường phải giao thiết bị vào khoảng 21h30. Điện thoại có thể bị giữ qua đêm hoặc giới hạn bằng chức năng kiểm soát của phụ huynh, tùy thái độ và kết quả học tập của con trai. Miranda thừa nhận việc đặt quy tắc từng vấp phải phản ứng, song cô cố gắng trò chuyện để con hiểu mục đích của những giới hạn này.

"Đây là lần đầu tôi làm mẹ của một thiếu niên. Tôi đang cùng con tìm ra giải pháp để con trở thành phiên bản tốt nhất của mình và không bị thiết bị điện tử cuốn đi", cô nói.

Miranda Kerr sinh năm 1983 tại Australia, từng là một trong những người mẫu nổi bật Victoria's Secret. Cô có con trai Flynn với chồng cũ Orlando Bloom và ba con trai Hart, Myles, Pierre với doanh nhân Evan Spiegel.