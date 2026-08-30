Tỷ phú tiền ảo: Mong Cảnh Điềm sống tốt

Ngày 29/8, Tôn Vũ Thần đăng bài trên trang cá nhân, giải thích bài văn "Cảnh Điềm, bạn gái tôi" là lời cuối để khép lại cuộc tình với Cảnh Điềm. Anh ví chia tay như một lần chuyển nhà, việc dọn dẹp, tắt đèn phát ra những tiếng động, làm phiền tới Cảnh Điềm. Tôn Vũ Thần cho biết bản thân không có ý làm Cảnh Điềm kinh động, anh mong cô bình an, sống tốt.

"Mong những ngày tới, cô ấy không còn liên quan gì với những lời này nữa", tỷ phú viết. "Không có quan tòa nào trong chuyện tình cảm, hai người đến bên nhau rồi rời xa, những việc đã xảy ra đến nay không có đáp án, cũng không cần đáp án".

Về việc đòi lại khoản sính lễ 30 triệu nhân dân tệ (4,5 triệu USD), Tôn Vũ Thần nói đây là tranh chấp tài sản dân sự thông thường, hiện được cơ quan chức năng xử lý. Doanh nhân cho biết tôn trọng trình tự pháp luật và tôn trọng quyền lợi của phía bị kiện, kết quả ra sao, anh đều chấp nhận.

Diễn viên Trung Quốc Cảnh Điềm, 38 tuổi. Ảnh: Weibo

Hôm 29/8, tỷ phú gốc Hoa Triệu Trường Bằng - cựu CEO Binance - đăng bài bình luận sự việc: "Trên thị trường, áp dụng một số phương thức marketing rầm rộ một chút thì được. Còn lợi dụng và biến nó thành công kích người khác, thậm chí gây tổn hại sự phát triển nghề nghiệp của người ta, thì không cần thiết. Kiện tụng tốt hơn là công khai chi tiết. Mong giải quyết ổn thỏa và tôn trọng lẫn nhau".

Tôn Vũ Thần trả lời Triệu Trường Bằng: "Cảm ơn anh, anh nói đúng. Tôn trọng lẫn nhau và giải quyết thỏa đáng. Còn lại để tòa án giải quyết, em không nói gì thêm nữa".

Các động thái của Tôn Vũ Thần được cho là làm "hạ nhiệt" scandal mà anh "châm ngòi" tối 27/8. Bấy giờ, doanh nhân đăng bài viết 6.000 chữ "Bạn gái tôi, Cảnh Điềm", với các chi tiết về mối quan hệ yêu đương giữa hai người, anh chi tiền cho diễn viên thế nào. Tôn Vũ Thần cho rằng Cảnh Điềm yêu cầu anh trả 50 triệu USD để cô thuê người mang thai, theo lời khuyên của AI, Tôn Vũ Thần từ chối chuyển khoản, vì thế Cảnh Điềm rời bỏ anh.

Về phía Cảnh Điềm, cô kiệm lời trước những động thái của bạn trai cũ. Trên trang cá nhân, diễn viên viết không bao giờ vì tiền mà "bán đứng tình yêu". Minh tinh thừa nhận bản thân không có mắt nhìn người. Đại diện công ty quản lý Cảnh Điềm không phản hồi về bài văn của Tôn Vũ Thần, cho biết sẽ giải quyết sự việc theo trình tự pháp luật.

Tỷ phú Tôn Vũ Thần. Ảnh: HKCD

Tôn Vũ Thần sinh năm 1990 ở Trung Quốc, hiện mang quốc tịch Grenada. Doanh nhân sáng lập nền tảng blockchain Tron, sở hữu khối tài sản 8,5 tỷ USD. Anh là đại sứ và cựu đại diện thường trực của Grenada tại Tổ chức Thương mại Thế giới kiêm cố vấn cho sàn giao dịch tiền điện tử HTX.