Diễn viên 'Hoàng cung' Lee Yong Joo qua đời ở tuổi 44

Theo Chosun, nam diễn viên Lee Yong Joo đột ngột qua đời ở tuổi 44 do nhồi máu cơ tim vào ngày 29/8. Sự ra đi của anh khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng, thương tiếc.

Linh cữu của diễn viên được quàn tại nhà tang lễ bệnh viện Bundang Jesaeng ở Gyeonggi. Lễ động quan dự kiến diễn ra vào lúc 6h30 ngày 31/8, sau đó linh cữu sẽ được đưa đi an táng tại Cơ quan Dịch vụ Tang lễ TP Seongnam.

Lee Yong Joo qua đời ở tuổi 44. (Ảnh: Korea Daily)

Bạn thân của Lee Yong Joo chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi xin đau buồn báo tin người bạn Lee Yong Joo đột ngột qua đời. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến tôi vẫn chưa thể tin nổi. Mong mọi người dành chút thời gian để cầu nguyện cho Lee Yong Joo”.

Các đồng nghiệp từng hợp tác với nam diễn viên bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của Lee Yong Joo và gửi lời chia buồn tới gia quyến. Nam diễn viên hài Kim Jae Woo bày tỏ: “Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cậu ấy mỉm cười bước lại từ xa mỗi khi đến quay phim. Yong Joo là một người tốt, luôn quan tâm đến đồng nghiệp và là một diễn viên đầy nhiệt huyết”.

Nam diễn viên Kim Ho Chang chia sẻ hình ảnh tại tang lễ đồng nghiệp. Các diễn viên Song Young Jae và Jeong Si Yeon cũng không giấu được sự bàng hoàng. Jeong Si Yeon đăng tải tấm ảnh chụp chung thời trẻ và nuối tiếc vì chưa kịp liên lạc thêm với Yong Joo trước khi anh ra đi đột ngột.

Trước đó, vào tháng 2, Lee Yong Joo xuất hiện trên kênh YouTube của nam diễn viên Lee Jong Hyuk và tiết lộ anh được miễn nghĩa vụ quân sự do vấn đề về tim. Thời gian gần đây, sau khi kinh doanh thất bại tại Busan, anh chuyển về Seongnam và khởi nghiệp với một công ty du lịch một thành viên.

Xuất thân là người mẫu, Lee Yong Joo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2004 qua bộ phim điện ảnh Thomas An Jung-geun. Anh tiếp tục ghi dấu ấn qua các bộ phim như Hello Franceska, Princess Hours, series Rude Miss Young-ae và đặc biệt là vai diễn lính mới trong Blue Tower.