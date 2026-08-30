Nhiều nghệ sĩ bị gọi tên

Trang 163 đưa tin mới đây hàng loạt trang truyền thông có tiếng nói trong giới giải trí Hoa ngữ như Thượng Du tin tức, Nhân dân nhật báo, Quang Minh nhật báo liên tục có bài viết bình luận và chỉ trích vấn đề trang phục của nghệ sĩ trong concert. Triệu Lộ Tư, Thiện Y Thuần, Na Anh, Tiết Khải Kỳ là những cái tên bị đưa ra làm ví dụ tiêu cực.

"Giá vé hòa nhạc ngày càng tăng vọt, còn quần áo biểu diễn thì ngày càng ngắn", truyền thông và khán giả Trung Quốc mỉa mai.

Nhiều ca sĩ bị điểm danh

Theo Nhân dân nhật báo, gần đây những bộ trang phục hở hang của một số nữ ca sĩ Trung Quốc đã gây ra tranh cãi lớn trên mạng. Họ biểu diễn trước hàng nghìn đến chục nghìn người, nhưng trang phục ngày càng ngắn, chất liệu trong suốt, bó sát, vượt qua giới hạn của công chúng.

Nhiều khán giả khó chịu khi xem video biểu diễn của các ca sĩ. Trang phục tưởng chừng rất thời thượng nhưng chỉ để lại sự xấu hổ, chỉ có tác dụng che đậy những phần nhạy cảm nhất.

Ca sĩ Trung Quốc trang phục ngày càng hở hang, phản cảm.

Mới đây, nữ ca sĩ Thiện Y Thuần xuất hiện trong bộ váy xuyên thấu đính kim cương trong chuyến lưu diễn tại Nam Kinh, Trung Quốc đã thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận trái chiều.

Chất liệu trong suốt của chiếc váy thiếu đi sự nhã nhặn, bị đánh giá là phản cảm. Ngay cả ca sĩ kỳ cựu Na Anh cũng tạo ra tranh luận khi mặc chiếc váy hở nguyên phần lưng trên sân khấu. Chủ đề về trang phục của cô thậm chí thu hút hơn một tỷ lượt xem.

Trang 163 thống kê chỉ trong tháng 8, tổng lượt xem các video ngắn về trang phục hở hang trên mạng đã vượt quá con số 7,2 tỷ, trong đó 60% bình luận của khán giả chỉ trích việc nghệ sĩ lạm dụng trang phục biểu diễn hở hang và xu hướng thời trang lệch lạc này.

Cục quản lý không gian mạng Thượng Hải đã đưa vấn đề về trang phục thiếu chuẩn mực vào chiến dịch "Làm sạch sông Hoàng Phố", cho rằng đây là nội dung cần chấn chỉnh trên toàn ngành.

Quan niệm sai lầm

Một số người hâm mộ cho rằng trang phục biểu diễn táo bạo thu hút, sáng tạo và không vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội. Có người đánh giá nghệ thuật có đặc thù làm việc riêng, không thể áp dụng tiêu chuẩn thông thường.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc lại nhìn nhận vấn đề ở góc độ sâu xa hơn, nhận định rằng thẩm mỹ thời trang phản cảm lệch lạc sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực tới cả một thế hệ trẻ.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã vạch trần bản chất vấn đề, cho rằng khán giả cần loại bỏ quan niệm sai lầm. Việc để lộ quá nhiều da thịt là tự do ăn mặc của mỗi người. Bởi tự do trang phục thực sự là mặc phù hợp với hoàn cảnh, tự nhiên và làm hài lòng bản thân.

Nhưng phần lớn trang phục biểu diễn hở hang trên sân khấu hiện nay không phải là kết quả của sự lựa chọn cá nhân nghệ sĩ, mà là tính toán từ chiến lược thu hút khán giả của các công ty quản lý.

Những thiết kế hở bạo nhằm tạo ra các chủ đề bàn luận trên truyền thông, thu hút lượt xem, là chiêu trò thương mại nhằm ưu tiên lưu lượng truy cập. Các buổi hòa nhạc dần dần biến thành "chương trình trình diễn thị giác", trong khi ca hát trở thành yếu tố thứ yếu.

Nghệ sĩ Hoa ngữ mặc phản cảm để tăng lưu lượng truy cập.

Sau khi khán giả xem concert ra về, không ai bàn luận về chất lượng giọng hát, cách dàn dựng sân khấu hay cảm xúc mà các bài hát mang lại. Tất cả sự chú ý của dư luận đều tập trung vào trang phục nghệ sĩ và mức độ hở hang của họ.

Khi Triệu Lộ Tư tổ chức các buổi biểu diễn, chủ đề đều bàn luận xoay quanh những chiếc quần cực ngắn và thời trang ngày càng hở hang của cô thay vì khả năng ca hát, vũ đạo.

Theo 163, ngày nay một nửa khán giả đến để nghe nhạc và nửa còn lại đến vì tò mò để chụp ảnh. Nghệ thuật thính giác bị lấn át bởi kích thích thị giác. Các chiêu trò thời trang làm lu mờ chất lượng tác phẩm. Các buổi hòa nhạc hoàn toàn đánh mất ý nghĩa ban đầu, trở thành những màn trình diễn rẻ tiền nhằm thu hút sự chú ý của truyền thông.

Tuy nhiên, trang phục biểu diễn hở bạo mang lại nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn, ảnh hưởng tới cảm nhận thẩm mỹ của trẻ vị thành niên. Một phụ huynh chia sẻ cô đã phải đưa con mình ra về sau khi chứng kiến ca sĩ trên sân khấu mặc quá hở hang.

Những bộ cánh thiếu chuẩn mực làm hỏng nhận thức thẩm mỹ của thế hệ trẻ.

Dưới áp lực cạnh tranh khốc liệt về lưu lượng truy cập, theo 163, các nghệ sĩ coi trang phục gợi cảm trở thành lối tắt nhằm thu hút sự chú ý của khán giả đại chúng.

Một đoạn video ngắn chỉ vài giây trên sân khấu có thể dễ dàng lan truyền và thu hút lượng truy cập khổng lồ. Vì vậy, nhiều nghệ sĩ ngày càng mặc ít hơn, gợi cảm hơn đi chệch hướng khỏi mục đích biểu diễn ban đầu.