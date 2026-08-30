Johnny Trí Nguyễn tự thú

Ngày 29/8, Johnny Trí Nguyễn có chia sẻ "tự thú" sau khi nhà sản xuất Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh quyết định tung bản phim rút gọn. Bản dựng mới do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đạo diễn, nhà dựng phim Hàm Trần thực hiện, được cập nhật tại các cụm rạp từ chiều 30/8.

Đạo diễn hành động kỳ vọng việc cắt 20 phút giúp câu chuyện cô đọng, tăng nhịp độ. Anh kêu gọi khán giả đến rạp trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt của mùa phim lễ.

“Mời mọi người đặt vé xem Hộ linh tráng sĩ. Tuy mình làm công ăn lương, nhưng mình rất kỳ vọng phim đề tài lịch sử thắng lớn ở phòng vé. Vì nếu thất bại thì có khả năng từ giờ chúng ta chỉ được xem thể loại này qua những bộ phim làm bằng AI mà thôi”, Johnny Trí Nguyễn viết.

Johnny Trí Nguyễn nói "từng đề xuất phim chiếu thử lấy ý kiến khán giả".

Từ trường hợp của Hộ linh tráng sĩ, Johnny Trí Nguyễn kể lại quá trình hậu kỳ Dòng máu anh hùng. Tác phẩm của đạo diễn Charlie Nguyễn từng có bản dựng ban đầu dài 120 phút.

“Phim Dòng máu anh hùng ngày đó có bản dựng dài 120 phút. Xem 'dở ẹc' luôn. Charlie Nguyễn quá cưng mấy cảnh rìa nên phim lê thê đến khó chịu”, anh kể.

Nam diễn viên đề nghị tổ chức chiếu thử để ghi nhận ý kiến của người xem. Khi bản dựng nhận nhiều phản hồi không tích cực, anh trực tiếp tham gia chỉnh sửa. “Vậy là tôi đủ cớ qua nhà Charlie chiếm đoạt máy tính, ngồi vài ngày cắt bỏ cảnh rìa. Phim còn 100 phút. Kết quả chính là bản Dòng máu anh hùng mà nhiều bạn đã xem”, nam diễn viên chia sẻ thêm.

Từ kinh nghiệm này, Johnny Trí Nguyễn từng đề xuất nhà sản xuất Hộ linh tráng sĩ tổ chức chiếu thử để lấy ý kiến khán giả. "Tôi không đứng vai trò sản xuất nên nhiều khi ngại mạnh miệng. Dù sao giờ thấy đạo diễn, nhà dựng phim Hàm Trần xông pha vào cuộc, cắt gọt 20 phút phim. Tôi liên tưởng đến Dòng máu anh hùng và nghĩ hiệu quả sẽ ổn", Johnny Trí Nguyễn viết thêm.

Nam diễn viên cho rằng việc quá gắn bó với từng cảnh quay có thể khiến người làm phim thiếu góc nhìn khách quan.

“Những đạo diễn có tâm thường rất tha thiết với đứa con tinh thần, đôi khi chính sự tha thiết ấy lại làm mất đi góc nhìn khách quan. Phải chiếu thử lấy phản hồi khán giả để có cơ hội thấy những điều người trong cuộc không nhìn ra, mang đến trải nghiệm tốt nhất có thể”, anh nhận định.

Hộ linh tráng sĩ phát hành bản rút gọn ngày 30/8.

Trước khi tung bản rút gọn, Hộ linh tráng sĩ nhận phản hồi trái chiều. Phim được khen về hình ảnh, bối cảnh và các màn giao đấu, nhưng thời lượng gần ba tiếng khiến một số khán giả mệt mỏi. Nhiều tuyến nhân vật cùng những đoạn giải thích kéo dài cũng ảnh hưởng đến nhịp kể.

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Hộ linh tráng sĩ thu hơn 2,47 tỷ đồng, bán 16.407 vé/1.512 suất chiếu. Phim tạm đứng thứ ba bảng xếp hạng doanh thu ngày và có tổng doanh thu hơn 10,7 tỷ đồng.

Quý tử vượt giàu đứng thứ hai với hơn 2,68 tỷ đồng từ 20.246 vé/2.005 suất chiếu. Phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đạt hơn 8,3 tỷ đồng.

Dẫn đầu tiếp tục là Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của Huỳnh Lập. Phim thu hơn 6,75 tỷ đồng trong ngày, bán 46.808 vé/2.400 suất chiếu, đạt tổng doanh thu hơn 129,7 tỷ đồng.