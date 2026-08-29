Brooklyn Beckham: 'Đừng bàn tán về vợ tôi'

Theo The Standard, sự việc xảy ra sau khi Brooklyn Beckham đăng video hướng dẫn nấu món bánh thịt băm kiểu Anh (cottage pie) trên Instagram ngày 25/8. Dưới phần bình luận, một tài khoản để lại lời nhắn liên quan vợ Brooklyn - diễn viên Nicola Peltz, cho rằng anh chưa bao giờ phản hồi ý kiến từ những người theo dõi khi họ bày tỏ lo lắng cho tình trạng "ốm yếu" của Nicola. Người này còn nhắn anh "cho cô ấy ăn đi".

Brooklyn đáp trả: "Đừng bao giờ bàn tán về vợ tôi. Cô ấy vô cùng xinh đẹp. Bạn không bao giờ nên bình phẩm về cơ thể của phụ nữ. Điều đó thật đáng xấu hổ". Hiện cả hai bình luận đều bị xóa.

Vợ chồng Brooklyn Beckham tổ chức lễ kỷ niệm sáu năm đính hôn hồi tháng 6. Ảnh: Instagram Nicola Peltz Beckham

Cặp sao kết hôn năm 2022, đang sống tại Los Angeles, Mỹ. Theo Page Six, ngoại hình gầy gò của Nicola Peltz bắt đầu gây chú ý từ đầu năm nay khi cô đăng ảnh bản thân trên Instagram. Đến tháng 6, vóc dáng của Nicola một lần nữa thu hút nhiều quan tâm khi cô chia sẻ ảnh khỏa thân, nhận nhiều bình luận tiêu cực. Một số người cho rằng cô có thể đặt ra tiêu chuẩn không lành mạnh cho phụ nữ, không muốn con gái của họ thấy bài đăng và nghĩ đây là hình mẫu chúng nên theo.

Nguồn tin cho biết ngoại hình hiện tại của người đẹp là kết quả của quá trình tập luyện dày đặc để chuẩn bị cho vai diễn mới. Sắp tới, cô vào vai vũ công ballet Margo trong phim truyền hình Prima, chưa ấn định ngày ra mắt. Daily Mail cho biết sau khoảng bốn tháng rèn luyện, cân nặng của Nicola được cho dưới 45 kg. Ngoài múa, cô tập gym để có hình thể như ý.

Không phải lần đầu Brooklyn Beckham công khai bệnh vực vợ. Hồi tháng 1, anh khiến truyền thông quốc tế chấn động khi công bố bức thư "kể tội" bố mẹ - cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria - trên Instagram. Anh cho biết gia đình đối xử thiếu tôn trọng với Nicola Peltz, dù cô có gắng thân thiết với cả nhà. Trước đêm đám cưới, các thành viên trong gia đình từng nói với anh rằng Nicola "không phải máu mủ", "không phải người nhà". Brooklyn cũng chỉ trích mẹ đã phá hỏng điệu nhảy đầu tiên của vợ chồng anh trong hôn lễ, hủy may váy cưới cho con dâu vào phút chót.

Sau cùng, Brooklyn Beckham khẳng định không có chuyện bị vợ kiểm soát, không muốn làm lành với gia đình ruột thịt. "Tất cả điều vợ chồng tôi muốn là bình yên, sự riêng tư và hạnh phúc cho cả hai cũng như gia đình tương lai của chúng tôi", anh viết. Đến nay, mâu thuẫn của nhà Beckham chưa hòa giải.

Brooklyn Beckham sinh năm 1999 tại Anh, là một trong những nepo baby (tương tự khái niệm "con ông cháu cha") nổi tiếng. Sau khi kết hôn diễn viên Nicola năm 2022, anh sống và làm việc tại Los Angeles. Hiện Brooklyn tập trung kinh doanh hãng xốt ớt. Trước đó, anh làm nhiều nghề như người mẫu, barista, nhiếp ảnh gia, hợp tác một công ty để mở nhà hàng thời vụ, mở show nấu ăn nhưng không tạo dấu ấn. Lúc nhỏ, Brooklyn dự định nối nghiệp bố, dành nhiều năm huấn luyện cùng đội bóng nhưng từ bỏ sân cỏ năm 15 tuổi.

Nicola Peltz sinh năm 1995 tại Mỹ, là con thứ sáu của tỷ phú Mỹ Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz. Cô đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014). Năm 2024, cô chuyển hướng làm đạo diễn, ra mắt phim đầu tay mang tên Lola nhưng không được đánh giá cao. Năm 2022, tạp chí Us chọn Nicola vào nhóm Những ngôi sao mặc đẹp nhất năm.