Gia đình Hồ Ngọc Hà diện áo dài, trang hoàng biệt thự tông đỏ đón Tết

Gia đình Hồ Ngọc Hà cùng diện áo dài khi lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của Tết Bính Ngọ trong căn biệt thự ở khu Thảo Điền (TP HCM). Trong khi nữ ca sĩ mặc áo dài đôi với con gái Lisa thì Kim Lý cũng mặc áo giống con trai Leon.

Gia đình Hồ Ngọc Hà có truyền thống mặc áo dài chụp ảnh, đi chúc Tết từ nhiều năm nay, đặc biệt là từ khi có cặp song sinh Lisa - Leon.

Căn biệt thự của vợ chồng cô được hoàn thành việc trang trí từ nhiều ngày trước đó với những khối mây đan và bông lau đỏ rực mang không khí năm mới. Dọc lối đi, ca sĩ và ông xã bày nhiều chậu hoa cúc. Cổng nhà Hồ Ngọc Hà còn có dàn hoa giấy nhiều màu sắc, giúp căn nhà thêm sinh động.

Trong vườn nhà, ca sĩ dựng nhiều tiểu cảnh để làm góc check-in cho gia đình và khách đến thăm nhà.

Hai em bé Lisa - Leon cười đùa không ngớt khi cùng bố mẹ chụp ảnh. Cặp song sinh được nhận xét càng lớn càng đáng yêu với những biểu cảm ngộ nghĩnh, lém lỉnh.

Lisa tạo dáng trước cổng nhà, địa điểm check-in yêu thích của gia đình mỗi độ xuân về.

Con gái Hồ Ngọc Hà được nhận xét càng lớn càng điệu đà, thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ. Bé được cho học đàn, học múa từ khi còn nhỏ.

Leon nghịch ngợm, lém lỉnh hơn chị. Bé được bố cho tập nhiều môn thể thao để rèn luyện sự năng động, nhanh nhẹn.