Bà xã NSND Công Lý mix áo dài khoe sắc bên chồng dịp Tết

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Ngọc Hà dọn dẹp nhà cửa, trang trí ấm cúng, sẵn sàng đón năm mới cùng Công Lý. Cô cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc tươi vui bên chồng. Người đẹp cho biết dù ngày Tết có nhiều bộn bề, lo toan, cô luôn háo hức đón Tết khi được xúng xính áo dài truyền thống tận hưởng không khí mùa xuân.

Dù có nhiều kiểu mốt hiện đại, Ngọc Hà nói cô luôn yêu thích tà áo dài. Mỗi khi khoác lên mình kiểu trang phục truyền thống, cô thấy mình đằm thắm, dịu dàng hơn. Dịp Tết năm nay, Ngọc Hà sắm nhiều kiểu áo dài mặc Tết, bên cạnh một số thiết kế được NTK Ngọc Lan sáng tạo riêng.

Ngọc Hà diện chiếc áo xanh cốm tạo dáng ở góc phòng khách. Từ trước 23 Tết, bà xã Công Lý đã sắm sửa cành đào cùng nhiều hoa tươi để trang trí nhà cửa. Cô và chồng hiện sống ở một căn hộ chung cư ở Hà Nội.

Năm nay, Ngọc Hà đặc biệt ưa chuộng những chiếc áo dài tơ tằm thêu tay thủ công. Các thiết kế tinh xảo do NTK Ngọc Lan thực hiện, với các tông màu sống động như đỏ, xanh, hồng, vàng...

Với mẫu áo dài đỏ phối quần xanh lục đối lập, Ngọc Hà kết hợp túi xách Dior Toujours. Thiết kế được cô sắm từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn yêu thích nhờ kiểu dáng tiện dụng, không lỗi mốt.

Áo dài tông hồng tím giúp bà xã NSND Công Lý khoe nét đẹp rạng rỡ tuổi 38.

Cô kết hợp với túi xách Hermes Picontin đồng điệu tông màu và vòng cổ ngọc trai của Chanel để tăng phần sang trọng.

Vợ Công Lý nói với mỗi bộ áo dài, cô luôn chú trọng cách phối phụ kiện phù hợp. Túi xách thường đồng điệu tông màu cùng trang phục, có kiểu dáng cổ điển.

Người đẹp nói mình thường được chồng khen khi diện áo dài.

Với mẫu áo dài tông xanh ngọc, Ngọc Hà chọn chiếc túi Chanel giá khoảng gần 200 triệu đồng.

Mẫu áo dài bốn tà theo xu hướng thịnh hành năm nay giúp Ngọc Hà thêm thướt tha khi sải bước.

Ngọc Hà sinh năm 1988, từng vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008 nhưng không hoạt động showbiz mà theo đuổi con đường làm báo. Sau hơn 5 năm đồng hành cùng Công Lý trong việc phục hồi sức khỏe sau đột quỵ, Ngọc Hà cho biết hiện tại sức khỏe ông xã đã ổn định hơn. Cô vì vậy cũng có thể trở lại với công việc, có thời gian chăm chút bản thân.