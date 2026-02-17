Hai thay đổi nhỏ trong năm mới giúp tiêu hao mỡ thừa

1. Ăn bữa trưa thịnh soạn

Chuyên gia được cấp chứng chỉ huấn luyện về dinh dưỡng và thể thao tại Anh cho biết, ăn một bữa trưa no và đủ dinh dưỡng có thể giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn trong suốt cả ngày. "Một sai lầm tôi thấy mọi người dễ gặp phải là họ thường cố gắng để dành calo cho bữa sau nên có xu hướng ăn ít trong ngày và ăn nhiều vào buổi tối. Hãy lên kế hoạch cho một bữa trưa thịnh soạn hơn đặc biệt là bữa trưa có nguồn protein tốt và một ít tinh bột để cung cấp năng lượng, có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn", chuyên gia nói.

Bữa trưa đủ dinh dưỡng, đủ no sẽ hạn chế cảm giác thèm ngọt, giảm uể oải vào khung giờ đầu giờ chiều.

Ông giải thích rằng một bữa ăn trưa thịnh soạn giúp duy trì mức năng lượng cao, nhờ đó bạn sẽ vận động nhiều hơn một cách tự nhiên. "Khi mọi người có nhiều năng lượng hơn, họ sẽ hoạt bát, đi lại nhiều hơn trong văn phòng và tập thể dục chăm chỉ hơn nếu họ đã có sẵn thói quen này. Tất cả những điều đó cộng lại sẽ giúp đốt cháy nhiều calo hơn trong suốt cả ngày".

PT Graham nói thêm khi ăn quá ít vào bữa trưa thường dẫn đến tình trạng mệt mỏi vào giữa buổi chiều, điều này có thể kích thích cảm giác thèm ăn đồ ngọt hoặc ăn quá nhiều vào buổi tối. Một bữa trưa cân bằng và no bụng giúp hạn chế thèm ăn, tránh sa đà vào các món ăn vặt, nhờ đó bạn dễ dàng kiểm soát chế độ ăn và có thể tiêu thụ ít calo hơn.

2. Tranh thủ vận động

Thói quen thứ hai mà Graham khuyến khích để đốt cháy nhiều calo, tiêu hao nhiều mỡ thừa hơn mỗi ngày là tranh thủ thực hiện các động tác đơn giản trong các hoạt động hàng ngày.

"Ví dụ, nếu bạn đang chờ lò vi sóng hoặc lò nướng nấu xong bữa trưa, hãy thực hiện vài động tác squat hoặc chống đẩy trên mặt bàn trong khi chờ đợi. Tôi không nói rằng bạn sẽ đột nhiên giảm được rất nhiều cân từ những động tác nhỏ này, nhưng ngay cả khi bạn đốt thêm 20 - 30 calo mỗi ngày thông qua những thay đổi nhỏ như vậy nó sẽ tích lũy lại trong suốt một năm và dần hình thành thói quen vận động cho bạn", chuyên gia nói.

Graham chỉ ra lợi ích khi tận dụng những khoảng thời gian trống trong ngày để thực hiện những bài tập cơ bản là bạn vừa không tốn kém tiền bạc, vừa giảm áp lực về việc phải tập luyện.

Huẩn luyện viên Simon Graham gợi ý thực hiện các động tác như chống đẩy, squat, đá chân sau... trong lúc nấu ăn, làm việc nhà, là cách lý tưởng để việc tập luyện bớt nhàm chán và tận dụng tốt thời gian.

HLV người Anh cũng nhấn mạnh sự kiên trì chính là chìa khóa để đạt mục tiêu cải thiện vóc dáng, giảm mỡ, giảm cân. Bằng cách biến những thói quen nhỏ này thành một phần trong thói quen hàng ngày, bạn không chỉ đốt cháy nhiều calo hơn mà còn cải thiện thể lực, mức năng lượng và sức khỏe tổng thể về lâu dài.